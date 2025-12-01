Fran Beltrán, técnico del Mérida: «Espero callarme ya a partir de ahora»

El Mérida y su entorno regresaron el pasado sábado de Ferrol con dos berrinches considerables. Uno innato al propio fútbol, como que se te escapen ... dos puntos en la última jugada del partido. Y otro que viene masticando durante el último mes y medio: el de las controvertidas decisiones arbitrales. «Me aburre un poco esto, la verdad. A nivel de imagen personal creo que no debe ser bueno», se repite Fran Beltrán. «Yo espero callarme después de esta rueda de prensa porque lo último que quiero es perjudicar a mi equipo y generar más tensión. Además, está claro que lo que estamos haciendo aquí (en referencia a las quejas públicas) no funciona porque nos está pasando partido tras partido. Pero antes que entrenador fui aficionado y si yo fuera aficionado del Mérida y mi entrenador no comentase lo que ha pasado hoy aquí…».

El Mérida inserta en un saco, ya considerable de jugadas controvertidas, el penalti a favor del Racing de Ferrol que supone el 1-0 en el 57', la expulsión perdonada a Antón Escobar por un puño en el pecho a Jacobo ya en el tiempo de añadido y el claro fuera de juego en el 2-2 del Racing. Aunque también levanta la voz por los tres minutos que se añadieron de más al tiempo de descuento y por la expulsión de Chiqui. «No entiendo el penalti que nos pitan, y más comparado con el que reclamamos en Pontevedra hace dos semanas sobre Álvaro García. No entiendo que se revise una acción por un puño en el pecho sin balón de por medio y sólo le saque una amarilla al rival. No entiendo que se den nueve minutos de descuento y sobrepasemos el 101, que nos habían advertido que era el minuto final. No entiendo que expulsen a Chiqui porque yo estaba en el banquillo y no ha hecho absolutamente nada. Y luego hay una imagen en el 2-2 que no sé si el club enseñará, porque la imagen que muestra el FVS no es clara y eso no es culpa del árbitro… pero es que, ante la duda, en el 99% de las veces sale cruz», enumera el técnico emeritense.

Fran Beltrán ha solicitado en estas catorce jornadas hasta once revisiones de VAR y, hasta el momento, no ha sido capaz de sacar ninguna hacia adelante. «En caliente todavía es duro asimilarlo. Los árbitros han tomado decisiones bastante perjudiciales para nosotros. Nos estamos acostumbrando a algo que no nos merecemos, porque no somos un equipo agresivo ni que intente no jugar al fútbol. Es una cosa impresionante», y lo dice mientras se acuerda del gol anulado ante la Ponferradina por fuera de juego posicional, la expulsión de Lancho en Guadalajara, lo que pasó en Pontevedra hace quince días o este último pack de Ferrol.

Mejor equipo del momento

Pero gol en la última jugada del partido y decisiones del colegiado canario Alexandre Alemán Pérez aparte, todo lo que se trajo el Mérida de Galicia es imponente. Y lo de menos, sin embargo, son el punto en feudo de uno de los favoritos al ascenso y las siete jornadas que acumula el equipo sin perder. Lo de más son las sensaciones, mejores incluso que las últimas grandes sensaciones de la última jornada. El equipo de Fran Beltrán se marcó la mejor primera parte del curso en casa de uno de los rivales con mayor presupuesto del grupo. No se mereció ganar desde el 1-0 hasta que rearmó al equipo con los cambios, pero los ochenta minutos restantes fue muy superior a su rival.

«Estoy muy orgulloso de mis jugadores por el partido que realizaron. El mérito es de ellos, que están creyendo mucho en lo que hacen. Tuvimos más ocasiones que en algunos partidos que hemos ganado». Esta vez el Mérida se exhibió a un nivel de equipo candidato al playoff de ascenso. Palabras mayores cuando hace mes y medio las sensaciones eran de equipo que iba a sufrir por salvarse.

Importa poco que Lancho o Beneit no jugaran el sábado por lesión, que el capitán Felipe Alfonso se haya caído de las alineaciones o que haya jugadores que aún no se han subido a la rueda. Importa mucho que los que no disfrutaran de minutos a principio de temporada hayan tirado la puerta abajo, como Jacobo en el lateral, Dibrani en la medular o Areso este último partido, la evolución de Martín Solar o las sorpresas ya confirmadas de Álvaro García y Csenterics. Para recibir el domingo (12.00 horas) al Ourense no estarán ni Chiqui ni Lancho ni Miki ni Corral… y sin embargo no es un drama porque el equipo, tras la debacle de Navalcarnero, ha encontrado la velocidad de crucero.