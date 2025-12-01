HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 1 de diciembre, en Extremadura?
Fran Beltrán, durante el partido ante el Racing de Ferrol. Mérida AD
Primera RFEF

Fran Beltrán, técnico del Mérida: «Espero callarme ya a partir de ahora»

El Mérida vuelve a sentirse gravemente perjudicado por las decisiones arbitrales, aunque orgulloso por el gran momento de juego que atraviesa el equipo

R. P.

Mérida

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:58

Comenta

El Mérida y su entorno regresaron el pasado sábado de Ferrol con dos berrinches considerables. Uno innato al propio fútbol, como que se te escapen ... dos puntos en la última jugada del partido. Y otro que viene masticando durante el último mes y medio: el de las controvertidas decisiones arbitrales. «Me aburre un poco esto, la verdad. A nivel de imagen personal creo que no debe ser bueno», se repite Fran Beltrán. «Yo espero callarme después de esta rueda de prensa porque lo último que quiero es perjudicar a mi equipo y generar más tensión. Además, está claro que lo que estamos haciendo aquí (en referencia a las quejas públicas) no funciona porque nos está pasando partido tras partido. Pero antes que entrenador fui aficionado y si yo fuera aficionado del Mérida y mi entrenador no comentase lo que ha pasado hoy aquí…».

