Al Mérida se le escapa la victoria en un añadido de locura

Carlos Castro Ferrol Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:23

Un gol del Racing de Ferrol en el minuto 103, el decimotercero del tiempo añadido, privó al Mérida de una épica victoria a modo de remontada (2-2). Artola y Álvaro García habían dado la vuelta a la tortilla en los minutos 89 y 94 respectivamente. El Mérida hizo más méritos para llevarse los tres puntos de A Malata, el feudo de uno de los recién descendidos de Segunda División. Ya son siete las jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

Al minuto y medio de juego, el ímpetu de Álvaro García, empujando a un central, invalidó su mano a mano ante Parera. Areso rompió a la zaga con una diagonal, se escapó de Parera por la derecha y su tiro rozó el larguero. Chiqui chutó contra el lateral externo de la red. Doncel puso una rosca y la pelota rozó el palo. Solar disparó alto desde lejos.

El Mérida perdonó demasiado durante un primer tiempo huérfano de goles. El plan de partido de Fran Beltrán se le atragantó a su homólogo Pablo López. Areso peleó la pelota ante Edgar, y el cuero quedó franco para Benny, que disparó por fuera. Los visitantes tuvieron capacidad para pisar con regularidad el área rival y atascaron a los locales con orden posicional tapando a Álvaro Peña y Jairo. Los centros laterales casi siempre estuvieron bajo el control de la zaga comandada por el portero Csenterics. No hubo sustituciones al paso por los vestuarios de A Malata.

RACING DE FERROL Parera; Mardones, Edgar, Zalaya, Álvaro Ramón; Álvaro Peña (Gelardo, min. 80), Gorostidi, Jairo; Álvaro Juan (Dacosta, min. 75), Álvaro Giménez (Escobar, min. 80) y Pascu. 2 - 2 MÉRIDA Csenterics; Jacobo, Pareja (Gaizka Martínez, min. 65), Javi Domínguez (Felipe, min. 88), Vergés; Solar, Benny (Capi, min. 88); Areso (Artola, min. 72), Doncel, Chiqui (Rui Gomes, min. 72); y Álvaro García. GOLES 1-0: Álvaro Peña, de penalti, min. 55. 1-1: Artola, min. 89. 1-2: Álvaro García, min. 94. 2-2: Mardones, min. 103.

ÁRBITRO Alemán Pérez (Comité Las Palmas). Enseñó tarjeta amarilla a Álvaro Peña, Edgar, Escobar; Álvaro García y Areso.

INCIDENCIAS A Malata, 3.711 espectadores.

Los primeros compases del segundo tiempo se animaron con las pugnas entre Vergés y Álvaro Juan aunque de la segunda, a los pocos minutos de la reanudación, se originó una falta sacada por Álvaro Peña, y Pareja empujó a Zalaya. Tras cuatro minutos de revisión, se señaló penalti, en el que Álvaro Peña batió a Csenterics.

El Mérida se descompuso por momentos y, así, un contragolpe armado entre Álvaro Giménez y Pascu casi costó el 2-0, pues Csenterics atrapó el disparo raso del segundo. Superada la hora de juego, Parera atrapó entre los guantes un tiro escorado de Chiqui. La respuesta local, casi inmediata, fue un cabezazo de Álvaro Giménez que Csenterics rechazó cerca del larguero. Tras otro córner, Jairo rozó sin puntería el disparo de Álvaro Juan. Tampoco apuntó entre los palos el exterior derecho local en el minuto 68.

El Mérida intentó romper el partido a tenor de las primeras sustituciones. En el minuto 85, Csentrics evitó la sentencia rechazando un tiro de Dacosta que el también revulsivo Escobar completó de tiro cercano al palo. En la siguiente acción, Gaizka Martínez, el primero de los cinco recambios de Fran Beltrán, casi marcó en propia puerta intentando despejar por la línea de fondo. Otro de los relevos, Artola, llegó hasta la línea de fondo y batió a Parera en el minuto 89. La prolongación decretada por el canario Alemán Pérez fue de 16 minutos. Csenterics sacó un disparo de Edgar en el primero de los 16.

Poco después, en el 94, Álvaro García no perdonó con la cabeza al cruzar un centro al borde del área pequeña, lo que completó la increíble remontada del Mérida. Eso sí, el eterno tiempo añadido evitó un triunfo heroico visitante. Dacosta recibió un balón en el segundo palo, su centro fue despejado al corazón del área y el lateral derecho Mardones, sumado al ataque, estableció el empate definitivo.