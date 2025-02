Esperar es de cobardes

R. P. Mérida Sábado, 20 de abril 2024, 20:34 Comenta Compartir

Cuanto más se acerca uno al objetivo, menos se tolera cualquier demora añadida. Es un hecho. Las cuentas del Mérida son arañar (mínimo) siete de los dieciocho puntos que restan por jugarse… y cuanto antes los arañe, mejor para el corazón, muy maltratado en los primeros cinco meses de liga. Veinticuatro horas más son un suplicio insoportable para quienes aguardan desde la primera vuelta del campeonato.

El objetivo del Mérida es llegar a mayo necesitando un punto en las últimas cuatro jornadas, porque sus próximos dos compromisos son ante un virtualmente descendido Melilla y un rival directísimo como el Atlético Sanluqueño en el Romano. Y tras sumar siete de los últimos nueve puntos en juego, el equipo de David Rocha se encuentra en su mejor momento del año, tanto física como anímicamente. Así que no quiere otro 'Alcoyano' este domingo que le frene y le merme la confianza.

«Después de la primera racha buena, nos encontramos con partidos que no estuvimos bien, como ante el Alcoyano y el Recreativo. Nuestro miedo es que nos pensemos que la permanencia está hecha, porque aún queda lo más complicado: culminarla. Sabemos que si ganamos en Melilla daremos un salto grande», opina el técnico emeritense, quien no se cansó de repetir en la previa que no se encontrarán un partido como el de hace dos semanas en Granada.

«No lo será. Primero, porque hace quince días estábamos en descenso y ahora estamos tres puntos por encima. Y luego creo que será un partido más competido, por las características del rival. El Melilla es un equipo más competitivo que nos exigirá mucho en los duelos y las disputas. Además, todo el mundo sabe lo que es ir a jugar a Melilla, en ese campo y con ese viaje, que es pesado. El partido nos va a exigir un gran nivel de concentración, por eso el inicio debe ser clave. Si salimos metidos y enchufados, como hace una semana ante el Algeciras, podemos decantar el partido hacia nuestro lado», se imagina Rocha, que sólo ha viajado con la baja por sanción de Raúl Beneit.

Por tanto, salvo ese cambio obligado en el lateral derecho (Felipe Alfonso por Beneit), no se esperan muchos más cambios en el 'once' inicial: «Sí, vamos a tocar poco, evidentemente. Pero porque el equipo está funcionando. Eso sí, hay gente que viene apretando fuerte, como Álvaro Juan, Iñaki Elejalde o Javi Martín, que se están mereciendo jugar. Aunque siempre digo lo mismo: los partidos los acaban de ganar los cambios. Nosotros también intentamos pensar en el minuto 60, lo que nos podemos encontrar a partir de ahí y qué jugadores nos pueden dar mejor rendimiento a partir de ese minuto».

Porque no se fie el cuerpo técnico emeritense del rival. «Ellos compiten. No se dejan ir en ningún momento. Pero están teniendo un año complicado, como nos pasó a nosotros en la primera vuelta. Si somos capaces de darle el primer golpe se les puede hacer cuesta arriba el partido. Pero si están vivos en el partido, nos lo van a complicar», dice del rival David Rocha, que se volverá a encontrar a los ex emeritenses Javi Montoya y Dani García.

Rival casi descendido

El tercer equipo que más ha sumado en las últimas cinco jornadas de los diez últimos de la tabla ha sido el Melilla, y sin embargo está virtualmente descendido. Quedan 18 puntos y está a once de la salvación… y para llegar a los 45 puntos debería sumar 21. Ergo… «Ahora mismo nos queda dar la cara, siendo consciente de que las matemáticas son difíciles. Hay que trabajar por nosotros y la dignidad de todo lo que significa la clasificación. Al margen de esto, tenemos nuestras propias ilusiones», expresó en la previa Víctor Basadre, tercer técnico azulino de la temporada.

El Melilla también cuenta con una única baja, la del mediocampista Sergio Pérez, que sale de una lesión.

MELILLA-MÉRIDA UD MELILLA Salcedo; Juanjo Mateo, Moi Rodríguez, Caro, Koffi; Selasi, David Suárez; Pablo Hernández, Siddiki, Morillo; y Kavtaradze.

MÉRIDA AD Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Tomás Bourdal, Lluís Llácer; Luis Acosta, Juanjo Sánchez, Busi, Sandoval; Mizzian y Chuma.

ÁRBITRO José Antonio Sánchez Villalobos, del comité andaluz.

ESTADIO Y HORA Álvarez Claro, 12.00.