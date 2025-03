Nada es más importante en el fútbol actual que ganar. Y sin embargo, más allá del liderato de su grupo en Primera Federación y el ... siete de nueve en estas primeras tres jornadas, lo mejor del Mérida es esto que refrenda con palabras su actual entrenador, Sergi Guilló: «Tenemos que creernos que esto es lo normal: convivir con la victoria, habituarnos a sumar de tres en tres, fastidiarnos por un empate. Es la idea que tenemos y nos va a hacer crecer mucho». Y se levantó de la sala de prensa y se marchó, tan pancho, con su sonrisa de oreja a oreja.

Aún no ha perdido como entrenador del Mérida. Bueno, en la tanda de penaltis del Trofeo Jurisper en Villanueva de la Serena tras el empate a dos. Pero desde que aterrizó en el Romano con su segundo, Dani Soler, todo es felicidad: el equipo no pierde y casi siempre gana, es líder en su debut en la categoría y su afición se divierte. Y se divierte mucho. «No me pongo límites. Afronto cada partido como si lo fuese a ganar. No me considero inferior a ningún equipo ni los jugadores tienen que sentirse inferiores a nadie. Los tres partidos que hemos jugado hemos merecido ganarlos. El del Algeciras ha sido nuestro mejor partido hasta el momento. Vamos en línea ascendente. Y no me sorprende porque veo a los chicos entrenar todos los días y no tienen límites».

«Nota muy alta»

En su preámbulo de intenciones, en ese «creernos que esto debe ser lo normal», va implícito entre líneas lo que pasó en la noche del viernes en el Romano: que al rival le valga el empate y a ti no, que el rival se ponga desde el primer instante a perder tiempo y a romper el ritmo de partido y eso a ti te cabreé, que el rival descarte el atacarte con muchos efectivos porque sabe que necesita muchos efectivos para luego parar tu contraofensiva. «Es que el partido ha sido de una nota muy alta», opinó tras el mismo el técnico del Mérida.

«En la primera parte hemos disfrutado de los mejores minutos de la temporada, con un nivel muy alto sin dejar al rival que nos cree nada. Hemos estado muy bien en presión con balón y sin balón, hemos llegado mucho al área. Quizá nos haya faltado alguna ocasión más clara, de estar más fino en los últimos metros, pero aún así hemos conseguido un gol que nos han anulado. Tras el descanso, ellos han ajustado más y nos ha costado ser más finos, pero siempre con esa intención de tener paciencia, que ha sido la clave para ganar el partido. Porque está claro que queremos ganar, pero hay que tener paciencia para atacar bien, que es lo importante, sin bombardear el área desde cualquier posición».

Explica esto Guilló porque en algunos compases de la segunda parte, por el ansía de la grada de ganar el partido, se escucharon murmullos cuando el equipo masticaba mucho el cuero en el inicio de jugada. Como en la propia jugada que da origen al gol de Busi a siete minutos del final. «La paciencia ha sido clave», se reitera el técnico romano. «Es verdad que en algunas posesiones podríamos haber ido antes hacia adelante, pero no por juego directo, sino porque podíamos conducir y ser valientes hacia adelante. Lo hablamos en el descanso: en la primera parte, en alguna circulación, fuimos muy rápido hacia arriba cuando aún no habíamos movido suficiente de lado a lado al rival, y Eliseo (Falcón) no encontraba un pase cuando salía, o nos cortaban algún pase filtrado, y ahí eran peligrosos la contra. Aunque en la segunda parte se ha igualado un poco más el juego, creo que también hemos sido superiores».