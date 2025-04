El Badajoz se agarra al hilo de la Copa

Javi Pérez Badajoz Martes, 24 de mayo 2022, 07:59 | Actualizado 08:07h. Comenta Compartir

El Badajoz ha llegado vivo hasta la última semana. Un auténtico milagro para un equipo que en pleno arranque de pretemporada vio cómo su proyecto quedaba en el aire por el ingreso en prisión de su dueño y presidente Joaquín Parra. Una circunstancia que dejó a la plantilla sin cobrar varios meses y después en un continuo estado de angustia e incertidumbre por las maniobras de una posible venta que nunca se ha llegado a rubricar.

El conjunto blanquinegro enterró todas sus opciones en Las Gaunas. Ya no se juega nada en el cierre de la liga ante el Rayo Majadahonda, que en cambio llega al Nuevo Vivero en defensa de la codiciada quinta plaza. Ya no puede aspirar al playoff y tiene una mínima esperanza de obtener el billete para la Copa del Rey, reservada a los cinco primeros de cada grupo sin contar filiales, si gana su partido al equipo madrileño, la UD Logroñés puntúa para romper el triple empate a 59 puntos y Unionistas y Real Unión pinchan. Si los salmantinos sacan un punto de Riazor ese posible triple empate con el Majadahonda favorecería al Badajoz, que acabaría sexto pero con la plaza copera asegurada al no contar el Celta B.

Aunque el cuadro pacense se despidió de su sueño de ascenso en Logroño, la realidad es que su pobre bagaje al sumar solo un punto de los últimos nueve en el momento crucial de la temporada le ha condenado. «Ha sido un palo muy duro para nosotros», asumía Isaac Jové tras la derrota en Las Gaunas. Después de todo el curso sobre el alambre e intentando mantener la tensión competitiva esta semana la plantilla tendrá una sensación diferente. «Nos hubiésemos merecido al menos tener la posibilidad de meternos en la última jornada con opciones», lamentaba el técnico del Badajoz.

La afición ha podido disfrutar del viaje a pesar de los constantes vaivenes de la montaña rusa que ha sido la temporada más extraña y difícil que se recordará en tiempos. El equipo blanquinegro se queda sin objetivos en una última jornada que ya solo sirve para despedir lo mejor posible un curso para olvidar en lo extradeportivo y que el Nuevo Vivero brinde su reconocimiento a los héroes que han logrado sostener al equipo con vida, tanto deportiva como institucional, hasta el final.«Días difíciles y de decepciones. Hay que despedir lo mejor posible la temporada junto a vosotros», expresaba Dani Aquino en sus redes sociales.

Los jugadores tiraron de compromiso y una capacidad de superación a prueba de todo tipo de adversidades y esa ilusión por el playoff mantuvo al club a flote. La relación del vestuario con la nueva sociedad gestora empezó rota y ese pulso se recrudeció en la parte decisiva del campeonato. Pese a la crispación de todos los sectores de la familia blanquinegra con los responsables de Lanuspe SL el Badajoz lograba engancharse a la quinta plaza. «El fútbol ha sido muy injusto», se quejaba con cierta resignación Jové.

Después de toda una temporada afrontando cada día al límite de lo sobrenatural encara la jornada final sin objetivos. «Vamos a afrontar la última jornada con toda la profesionalidad», resaltaba Isaac Jové. La pedrea de la Copa del Rey es un caramelo apetecible para seguir intentándolo como hasta ahora y no rendirse. Las posibilidades son remotas y dependen de otros tres partidos, pero el equipo blanquinegro ha demostrado que nada es imposible.

