Las Gaunas dicta sentencia para el Badajoz

En el argot futbolístico, el concepto final referido a un partido de superlativa trascendencia pero que no posee categoría como tal, ha sido tan manoseado ... que se ha erosionado el valor de su significado. Especialmente los entrenadores tienden a echar mano de esa licencia estilística para insuflar épica y alcurnia a un evento. Y aunque se ha pervertido algo su esencia, en ocasiones es fiel al referente que alude. Es el caso del duelo que se vivirá este sábado, a las 20.30 horas, en Las Gaunas, y que enfrentará al Badajoz con la UD Logroñés. «Es un partido emocionante, es el más especial por el momento en el que nos encontramos y lo que nos puede dar», recalcaba con cierta insistencia Isaac Jové, técnico del conjunto blanquinegro en su comparecencia del jueves.

Ambos afrontan la cita empatados a 56 puntos, con una sensible ventaja para los riojanos, que ahora mismo cuentan con el golaveraje a su favor merced al 1-2 de la primera vuelta en el Nuevo Vivero. En un contexto de una igualdad milimétrica, ese componente no será para nada baladí. Hasta tal punto que, en caso de derrota, los pacenses ya no tendrían opciones de alcanzar a los rojiblancos y se despedirían de un playoff cuya quinta plaza augura un reñidísimo final de infarto. Con los tres puntos del choque ante el Extremadura, el Real Unión de Irún parte con 57 puntos, mientras que el Rayo Majadahonda, con 56, recibe al Zamora, y el Unionistas, con 55, se mide en su feudo a un Calahorra algo más descolgado pero que aún no está descartado del todo con 52 puntos.

El triunfo es la única vía para que los pacenses se puedan presentar en la última jornada ante el Rayo Majadahonda en casa en la misma tesitura que ahora, es decir, siendo dueños de su destino. «Lo que están haciendo los muchachos es espectacular e increíble, pase lo que pase estaremos orgullosos, han demostrado profesionalidad y compromiso, llegar a estas alturas dependiendo de ellos mismos es algo para enmarcar».

Una igualada lo dejaría sujeto a múltiples combinaciones y resultados en otros campos que enmarañarían y reducirían sus opciones de alzarse con la bola extra de la postemporada. «Si se da un empate tienes la ultima jornada, pero hay que pensar en ganar», destacaba el técnico catalán.

Más allá de la exigencia del rival, un equipo recién descendido de Segunda División y que partía con la vitola de favorito para pelear con Racing y Deportivo por el ascenso directo, el duelo encierra varios ingredientes concernientes al aspecto psicológico que serán claves. «No se trata de correr más, es saber tener el control del partido e ir trabajando todo lo que esté en nuestra mano. Tenemos jugadores con experiencia para ello. Hay que entrar con intensidad y mucha concentración, sabiendo que son 90 minutos y que no se va a ganar o perder en uno».

Respecto a la UD Logroñés, que viene de caer en el derbi ante la SD, puso énfasis en sus individualidades, especialmente de medio campo para arriba: «llevan gran recorrido en equipos de superior categoría». Reconoce que el último tramo de los riojanos no está siendo muy boyante, pero avisa de que «estos partidos son diferentes, no te puedes guiar por las dinámicas».

En el apartado de bajas, el preparador blanquinegro seguirá sin poder contar con Dani Fernández, en el tramo final de su recuperación. Tampoco serán de la partida Otegui, lesionado, ni Zelu, que cumple su segundo y último partido de sanción tras su expulsión en Valladolid y que le impedirá reencontrarse con sus excompañeros. Recupera a Adri Cuevas y Jesús Clemente, ambos tras cumplir ciclo de amonestaciones. Todo apunta a que Dani Aquino, que cuajó un gran encuentro ante el Celta B, saldrá de nuevo de inicio en el once.

UD Logroñés-Badajoz UD Logroñés: Álex Daza, Fran, Jesús Rueda, Arregi, Iñaki, J. Castellano, David Ramos, Dubasin, Guarrotxena, Alfaro y Rodri Ríos.

CD Badajoz: Gonzalo Crettaz, Aitor Pascual, José Pardo, Gorka Pérez, Josema Gallego, Miguel Núñez, Isi Gómez, Jesús Clemente, Dani Aquino, David Concha y Gorka Santamaría.

Árbitro: Escriche Guzmán (comité valenciano.

Estadio y hora: Las Gaunas, 20.30 (Footters).

Por su parte, en la UD Logroñés podría regresar a la convocatoria el guardameta Serantes, ausente desde hace algunas semanas por molestias físicas y que ocuparía el puesto en la lista de Ximo Miralles, que vio la roja la pasada jornada y que ha sido castigado con dos partidos por sus protestas al árbitro desde el banquillo. Regresará a la titularidad David Ramos, una de las piezas claves en la medular en el esquema de Albert Aguilá.