El Gobierno interviene la FEF para tutelar las nuevas elecciones El CSD creará un órgano de supervisión, pero no suspende a Rocha, que incluso podría ser proclamado presidente este viernes, a la espera del TAD

Amador Gómez Madrid Jueves, 25 de abril 2024, 00:41

Preocupado porque el país se vea perjudicado como organizador del Mundial 2030, el Gobierno ha dado el primer paso para intentar acabar con el sistema clientelar de la Federación Española de Fútbol (FEF) y llevar a cabo la exigida regeneración en el organismo, sumido en el caos y sacudido por los escándalos y en el punto de mira desde el Ejecutivo desde el que protagonizó hace ya ocho meses Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso. El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha decidido intervenir la FEF, «en defensa del interés general de España», para dotar de cierta estabilidad a la institución y para tutelar las nuevas elecciones a la asamblea general y a la presidencia que se celebrarán en septiembre, tras los Juegos Olímpicos de París.

Pedro Rocha, único candidato a la presidencia de la FEF, no fue suspendido este jueves por la comisión directiva del CSD, ya que no ocupaba ningún cargo cuando se le abrió expediente, tras haber dimitido de la Federación Extremeña y de la gestora de la Española, pero no será el sucesor de Luis Rubiales tras los Juegos. El extremeño podría incluso ser proclamado este viernes presidente de la FEF, aunque Miguel Galán ha impugnado y el CSD volverá a reunirse el martes «para analizar la situación y llevar a cabo, en su caso, nuevas actuaciones en relación con el expediente disciplinario abierto a Rocha», amenazado por una posible inhabilitación por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por falta muy grave.

La intervención del Gobierno cuenta con el visto bueno de la FIFA, para que el CSD cree una comisión de supervisión, normalización y representación de la FEF, a semejanza del que se instauró en Italia cuando en 2006 estalló en el país transalpino el caso de corrupción deportiva por influencia en la designación de los árbitros y por apuestas ilegales. «Con la creación de esta comisión, el CSD preserva el interés general, con el fin de restituir la reputación, el buen nombre y la imagen del fútbol español y culminar el proceso electoral con una asamblea renovada para el período 2024-2028», destacó este jueves el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.

Ampliar El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el de la UEFA, Aleksander Ceferin. Efe FIFA y UEFA siguen «de cerca» y «con gran preocupación» la injerencia del Ejecutivo La FIFA y la UEFA siguen «de cerca» y «con gran preocupación la situación en torno a la FEF» y anunciaron este jueves, a través de una declaración conjunta, que buscarán «información adicional para evaluar hasta qué punto el nombramiento por parte del CSD de la llamada comisión de supervisión, normalización y representación puede afectar a la obligación de la FEF de gestionar sus asuntos de forma independiente y sin interferencias indebidas del Gobierno». La intervención de la FEF la ha coordinado el CSD en diversas conversaciones con la FIFA, pero la injerencia política ha causado malestar en la UEFA. Enfrentada como está al máximo organismo mundial y dado que el Ejecutivo no se ha puesto en contacto con la UEFA para informarle de la decisión anunciada de forma oficial este jueves, la institución que preside Aleksander Ceferin ha llegado a advertir, aunque no a través de un comunicado oficial, que la participación de la selección española en la Eurocopa y de los clubes clasificados para las competiciones continentales están en riesgo. El Gobierno, sin embargo, considera que la intervención está plenamente respaldada por la FIFA y la UEFA no puede tomar por tanto represalias. El organismo europeo considera sin embargo que la intervención gubernamental podría trasgredir las leyes de la FIFA y que la toma de control de la FEF podría llegar a tener consecuencias deportivas para el país. Aunque la potestad para sancionar a sus miembros afiliados la tiene la FIFA, la UEFA también podría llegar a tomar decisiones, como hizo en su momento con Rusia, a la que castigó con su exclusión de todas sus competiciones antes de que el organismo internacional resolviese. En cualquier caso, la UEFA no sancionó a Italia tras la intervención gubernamental llevada a cabo en 2006 en este país, pactada con la FIFA, como consecuencia del escándalo conocido como 'caso Calciopoli'.

El secretario de Estado para el Deporte ya reconoció el pasado viernes que «es impensable que el representante del fútbol español para la Eurocopa o para los Juegos Olímpicos pudiera ser una persona investigada en una causa penal y bajo sospecha del TAD por presuntas infracciones disciplinarias calificadas como muy graves». Uribes sentenció así a Rocha ante el último escándalo de presunta corrupción que sacude a la FEF -con Rubiales como principal imputado- y el descontrol que afecta al fútbol español, aunque el CSD, aconsejado por los abogados del Estado, ni siquiera sometió este jueves a votación la decisión de suspender o no al extremeño.

«En los próximos meses, en los que el fútbol español afrontará importantísimos desafíos, como la disputa de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos y con el diseño de la candidatura del Mundial de 2030 como principales hitos, el CSD va a garantizar que el fútbol español mantenga su excelencia a nivel deportivo y destaque por su ejemplaridad también en el plano institucional», subrayó Uribes este jueves. «Es lo que la sociedad española exige y espera de todos nosotros y de las federaciones deportivas», añadió, tras la reunión de la comisión directiva del CSD convocada para decidir si suspendía o no a Rocha de forma provisional.

La gestora, tampoco

Al frente del nuevo órgano de supervisión de la FEF se situarán «personas independientes de reconocido prestigio», entre ellas, un exfutbolista internacional y probablemente también exentrenador -el Gobierno desea que sea Vicente del Bosque-, una exjugadora y un abogado especialista en derecho deportivo. Serían ellos quienes tutelasen la FEF, hasta que se celebren elecciones, que en principio deberían ser convocadas por Rocha y su gestora, que tampoco fue suspendida este jueves para no crear un vacío de poder.

El presidente del CSD insta sin embargo a sus miembros «a limitarse en sus funciones a la mera administración ordinaria de la entidad, tal y como exige a ley». Después de que Rocha fuese imputado en la 'operación Brody' y de que el TAD le expedientase, el CSD ha frenado de forma definitiva las aspiraciones del extremeño a gobernar el fútbol español.

Después de que Rocha fuese imputado en la 'operación Brody' por presunta corrupción en la FEF durante la gestión de Rubiales y de que el TAD le abriese expediente por infracción muy grave, el CSD ha frenado ya de forma definitiva las aspiraciones del extremeño a la presidencia federativa. La comisión directiva del CSD suspendió cautelarmente a Ángel Villar en 2017 cuando el entonces presidente de la FEF se encontraba en prisión provisional y, aunque no adopte misma medida con respecto a Pedro Rocha, sí ha acordado una intervención federativa, ya sin la candidatura del considerado delfín de Rubiales.