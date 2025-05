Pedro Rocha, imputado por presunta corrupción en la FEF

Pedro Rocha fue imputado este viernes por presunta corrupción en la Federación Española de Fútbol (FEF) en el llamado 'caso Brody', en el que está también siendo investigado Luis Rubiales. El expresidente interino de la FEF y único candidato a la presidencia del organismo llegó al Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) «tranquilo» y dispuesto a «colaborar con la justicia» como testigo sobre las presuntas irregularidades en varios contratos durante el mandato de Rubiales. Sin embargo, la jueza Delia Rodrigo suspendió su declaración a la media hora y le comunicó su nueva condición de investigado a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que le volverá a citar más adelante para interrogarle acompañado de su abogado.

La decisión de la magistrada hace prácticamente imposible que Rocha se convierta en presidente de la FEF y ocupe el cargo que se vio obligado a abandonar Rubiales, de quien el dirigente extremeño fue vicepresidente económico en la etapa del granadino. El ahora investigado, considerado el delfín de Rubiales, consiguió más de un centenar de avales para presentarse a la presidencia de la FEF. En concreto, 107 de los 138 apoyos de cargos federativos presentes en la asamblea general, el 77% del total.

El negro futuro de Rocha queda ahora a expensas del Consejo Superior de Deportes (CSD), que le puede suspender provisionalmente, del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que le ha abierto expediente y podría inhabilitarle, e incluso de la FIFA, que pudiera suspenderle de sus funciones. El secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ya se puso este viernes en contacto con la FIFA tras decretarse la imputación de Rocha.

La comparecencia de Rocha en los tribunales pretendía aclarar los indicios delictivos recabados en el marco de la pieza separada, conocida como 'Brody', que el juzgado abrió en paralelo al caso principal, que gira sobre supuestas anomalías e ilegalidades cometidas para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, Rocha comenzó a declarar y descargó toda la responsabilidad sobre los contratos en el propio Rubiales y en su hombre de confianza, Tomás González Cueto, asesor jurídico externo y nombrado «comisionado» para el control de las adjudicaciones, entre las que se encuentra la de las obras realizadas en La Cartuja de cara a la Eurocopa 2020.

A preguntas del fiscal, Rocha manifestó que las decisiones económicas se adoptaban en función de informes firmados por los técnicos de cada departamento, si bien se contaba también con González Cueto y «todos los contratos pasaban por él». Al ser preguntado por la necesidad de contar con este asesoramiento externo, Rocha manifestó que «fue decisión del presidente». Una cuestión que será reiterada cuando Rubiales comparezca en el juzgado el 29 de abril y que podría abocar a un careo entre ambos investigados.

En otro momento del interrogatorio el fiscal le cuestionó por qué Rubiales le eligió como vicepresidente y éste contestó que creía que podía ser porque es un "hombre de fútbol", "honrado" y "transparente" que aceptó el cargo "por echar una mano". ¿Y que titulación académica tiene usted?, le preguntó el fiscal. "La vida", respondió Rocha.

La media hora de declaración antes de cambiar su estatus procesal también versó sobre su responsabilidad en la FEF. Dijo que él fue un "vicepresidente representativo", "no ejecutivo", es decir que no tiene nada que ver con las cuentas del organismo. El fiscal, que no pareció terminar de creérselo, le repreguntó que en qué documento venía especificado eso, pero Rocha se limitó a decir que formaba parte de la esfera "política", no de la ejecutiva, y que no tuvo competencia en los contratos bajo sospecha.

Las elecciones, el 6 de mayo

Se da la circunstancia de que la comparecencia de Rocha en sede judicial tuvo lugar dos días después de que el ya expresidente de la gestora de la FEF registrase su candidatura para ser presidente del organismo una vez reunido el mínimo de 90 avales exigibles. Rocha comunicó hace un mes su dimisión como presidente de la Federación Extremeña de Fútbol en un primer paso hacia las elecciones previstas para el 6 de mayo.

Sin embargo, la imputación de Rocha echa ya por tierra sus aspiraciones a convertirse en presidente de la FEF y suceder en la poltrona a Rubiales. Aunque los estatutos y el reglamento de la FEF no contemplan expresamente la prohibición de ser presidente a un imputado en un proceso judicial, sí dejan claro que no podrá ser miembro de la asamblea federativa un dirigente inhabilitado.