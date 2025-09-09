HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Nuno Espirito Santo, frustrado en un partido del Nottingham Forest. Reuters
Fútbol internacional

Nuno, el último en pasar por la silla eléctrica de los banquillos europeos

El entrenador portugués se suma a la lista de ilustres, en la que también aparecen Mourinho y Ten Hag, que han sido destituidos de sus puestos con menos de un mes de competición

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:35

Los banquillos internacionales están que arden. Primero fue el turno de José Mourinho en el Fenerbahçe, apenas tres días después Erik ten Hag con el Bayer Leverkusen y, este martes, el último entrenador en ser destituido ha sido Nuno Espíritu Santo por parte del Nottingham Forest, después de que la relación laboral del técnico portugués con el propietario, Evangelos Marinakis, se haya ido deteriorando por discrepancias en la planificación deportiva.

El club inglés lo comunicó mediante una nota en sus redes sociales, en la que agradeció a Nuno «por su contribución durante una era muy exitosa», cuyo mayor logro llegó la temporada pasada al llevar al Forest al séptimo lugar de la Premier, asegurando una plaza en competiciones europeas por primera vez en 30 años.

Pese a ese éxito, y tras haber firmado una mejora de su contrato en junio que le unía al club hasta 2028, su puesto no estaba asegurado. Las tensiones aumentaron durante este verano cuando Nuno criticó el mercado de fichajes que estaba llevando a cabo el Forest, asegurando que se estaba desperdiciando una gran oportunidad para que el club se siguiera desarrollando. Eso hizo que la relación con el propietario dejara de ser tan cercana y acelerara la salida del entrenador portugués.

Pero antes de Nuno, ya había caído Mourinho, que también se había mostrado crítico con la directiva del Fenerbahçe. Un descontento que venía por ambas partes y que tras la eliminación del conjunto turco ante el Benfica en la fase previa de la Champions, terminó siendo el detonante final que le costó el puesto al entrenador portugués, que recibirá una cifra cercana a los 20 millones de euros de indemnización.

El sustituto de Xabi Alonso

El adiós de Ten Hag se produjo apenas 98 días después de anunciarse su aterrizaje en Leverkusen para reemplazar a Xabi Alonso, que dejó el listón muy alto para su predecesor. Además, el neerlandés no era ni la primera ni la segunda opción para ocupar el cargo después de una mala aventura con el Manchester United. Todo eso, sumado a un mal comienzo de temporada con derrotas que no invitaban al optimismo, llevó al club alemán a hacer oficial la destitución más rápida de un entrenador en la Bundesliga, lo que demuestra que la virtud de la paciencia no suele estar presente cuando surgen urgencias en el mundo del fútbol.

