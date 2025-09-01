El sustituto de Xabi Alonso en el Leverkusen solo dura dos jornadas

Ignacio Tylko Madrid Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:40 | Actualizado 14:00h. Comenta Compartir

Se sabía que la sombra de Xabi Alonso era demasiado alargada en el Bayer Leverkusen y se conoce también que la virtud de la paciencia suele estar peleada con las urgencias del fútbol, pero no por ello ha dejado de asombrar la destitución de Erik ten Hag después de solo tres partidos al frente del equipo de la aspirina, uno en Copa y dos en la Bundesliga.

Por extraño que parezCa, nada es más cierto como que el Leverkusen haya anunciado este lunes el despido del técnico neerlandés. Una drástica decisión que de veía venir cuando Kicker encendió las alarmas el domingo. «La situación en torno a Ten Hag y el Bayer Leverkusen se está agravando. El entrenador se enfrenta a fuertes críticas, incluso internas, y el club se niega públicamente a respaldarle. Son señales claras que hablan en su contra», sugería la publicación alemana especializada.

En la misma línea , Bild calificaba de «gran sorpresa» que el club siguiera confiando en Ten Hag, pese a tener contrato hasta 2027. «Continuar con el neerlandés es realmente imposible. Su lista de errores ya es demasiado larga. La directiva, que habló sobre Ten Hag el domingo, también lo sabe», publicó este medio. Según Bild, el nombramiento del ex entrenador del Manchester United fue imprudente desde el principio. Ten Hag no era ni la primera ni la segunda opción como sucesor de Xabi Alonso, con pleno de triunfos en su estreno liguero en el Real Madrid.

Ten Hag ya se estrenó de la peor manera en pretemporada, el recibir una sonrojante manita (1-5) en contra ante el equipo sub-20 del Flamengo. Ya en la primera jornada de la Bundesliga, la derrota en casa ante el Hoffenheim (1-2) generó aún más dudas. Los problemas se agravaron el sábado a causa del empate ante el Werder Bremen (3-3) pese a ir ganando por 1-3 y jugar con un futbolista más.

El despido más tempranero

El adiós del neerlandés tiene lugar apenas 98 días después de anunciarse su aterrizaje en Leverkusen para reemplazar a Xabi Alonso, que antes de anunciar su cantada marcha al Real Madrid dejó el listón altísimo en el BayArena al conquistar en tres temporadas nada menos que la primera Bundesliga en la historia del club, poniendo fin a la insultante hegemonía del Bayern de Múnich, una Copa de Alemania y una Supercopa. Además, el tolosarra condujo al Leverkusen hasta la final de la Liga Europa en 2024, perdida por 3-0 ante la Atalanta en Dublín.

Se trata de la destitución de un entrenador más rápida en la Bundesliga, aunque se da la circunstancia de que Leverkusen ya hizo algo parecido hace tres años. Y ese precedente no puede resultar más positivo. Precisamente Xabi Alonso aterrizó en el banquillo del Bayer el 5 de octubre de 2022, para suplir al hispano-suizo Gerardo Seoane tras un pésimo inicio en el que situó incluso al equipo en la zona de descenso.