Se cierra la operación contra el amaño de partidos de fútbol con otros nuevos 23 detenidos

Nuevas detenciones en la operación contra el amaño de partidos de fútbol, aunque en esta ocasión sin implicación en Extremadura. La denominada Operación Conífera ... se ha saldado en esta segunda fase con un total de 23 arrestados en varias provincias y que se suman a las 21 detenciones que se realizaron en la primera fase llevada a cabo en junio de 2022, en la que sí aparecían involucrados tres jugadores del Montijo, dos de ellos detenidos en Badajoz capital. Se cierra así una trama en la que la Policía Nacional consigue desarticular la organización criminal presuntamente dedicada en el amaño de partidos.

Se trata de una operación realizada de manera conjunta entre la Policía Nacional, la Interpol y la Europol y en la que también han colaborado el Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA) dependiente de la Dirección General de Ordenación del Juego, la Unidad Anti Amaños de la UEFA, así como LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol. El epicentro de esta trama se sitúa en Sanlúcar de Barrameda produciéndose arrestos en las provincias de Cádiz, Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Tenerife y en la ciudad autónoma de Ceuta.

Desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Extremadura informan que en esta segunda fase no se han producido detenciones en la región. Aunque las ramificaciones de esta operación desarrollada en dos fases durante los años 2021 y 2022 sí alcanzan al fútbol extremeño, ya que la Policía confirma que en junio pasado fueron detenidas dos personas en la capital pacense de 36 y 38 años entre las 21 detenciones que se realizaron en la primera fase, tal y como se publicó en su día y cuyo único nombre que trascendió fue el de Javi Chino. Entonces, tras el revuelo de la noticia el propio jugador salió a defender su inocencia. «Mi conciencia está muy tranquila, no me verán caer», escribió el jugador al tiempo que descartaba cualquier vinculación con las apuestas deportivas.

Actualmente se investigan una treintena de partidos de fútbol por este caso, la gran mayoría entre abril y junio del pasado año, de Primera, Segunda y Tercera RFEF, antiguas Segunda B y Tercera, además de encuentros de equipos del Principado de Andorra y de la colonia británica de Gibraltar. De los 44 detenidos entre las dos fases del operativo, 20 son futbolistas, casi todos ellos de categorías inferiores (12 en noviembre y 8 en los últimos días). Entre los arrestados solo hay un jugador profesional, de la cantera del F.C., que sí que llegó a jugar una cuarentena de partidos en otro equipo de Primera. Los beneficios generados por el entramado se estiman en más de medio millón de euros.

Algunos vendían sus cuentas de juego para que los integrantes de la organización hicieran apuestas online en partidos amañados, consiguiendo ingresos de entre 4.000 y 24.000 euros por cuenta de juego. Para realizar las apuestas se aprovechaban de los vínculos personales con jugadores e integrantes de los equipos de fútbol, operando especialmente en el ámbito de la RFEF, la Liga Nacional de Gibraltar y la Liga de Andorra.

La investigación se inició tras las detenciones y registros llevados a cabo tras la primera fase de la operación, en la que se detuvo a 21 personas en las provincias de Cádiz, Badajoz, Sevilla y Almería por presunta pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo y estafa a los operadores de juego.

🚨Cae una organización criminal involucrada en el amaño de partidos de fútbol



🚔23 detenidos en diferentes provincias españolas



👉Se aprovechaban de los vínculos personales con jugadores e integrantes de los equipos de fútbol#SomosTuPolicía 👮👮‍♀️ pic.twitter.com/XFtejEEJ6g Policía Nacional (@policia) January 31, 2023

El análisis de los datos permitió a los investigadores profundizar en el 'modus operandi' de la organización, identificando tanto a futbolistas que habrían participado en el amaño de partidos de fútbol como a personas que se encargaban de abrir cuentas de juego online y cuentas bancarias por las que circulaba el dinero de la organización. Este sistema de creaciones de cuentas y transferencias dificultaba la trazabilidad del capital y la vinculación de los investigados.

Este 'modus operandi' constaba de cuatro fases. En la primera, el deportista facilitaba información interna de los equipos de fútbol, lo que aportaba a los integrantes de la organización y apostantes una ventaja competitiva en cuanto al conocimiento de las alineaciones de última hora, descartes, sistema de juego, y otros aspectos que no eran conocidos públicamente.

En la segunda fase se llevaba a cabo el concierto de amaños deportivos, creándose grupos de comunicación encriptados formados por los líderes de la organización y los deportistas para gestas los amaños y obtener grandes beneficios económicos.

Durante la tercera etapa, se llevaban a cabo las apuestas deportivas tanto de manera online como presencial en casas de apuestas. Cuando las apuestas eran tramitadas de manera online utilizaban identidades diferentes para evitar la interrelación entre los miembros del entramado criminal y cuando se hacían de manera presencial, se ejecutaban las apuestas por pequeños importes para evitar que el cobro posterior del premio generase la emisión de certificados para la Hacienda Pública por parte de los salones de juegos.

Para finalizar las acciones fraudulentas, los líderes de la organización distribuían los beneficios generados durante las apuestas entre los deportistas implicados y el resto de la trama.

Estructura de la organización

La estructura de la organización estaba compuesta en un primer escalón por dos personas que gestionaban las cuentas de juego online y las apuestas presenciales. En un segundo peldaño de la trama estaban los jugadores de fútbol que aprovechaban su condición para organizar los amaños deportivos en los equipos bajo su influencia.

Otra parte de la organización era la formada por conseguidores y por 'mulas'. Los primeros aportaban identidades para operar en las apuestas online y los segundos eran los encargados de acudir presencialmente a los locales de juego para realizar las apuestas fraudulentas y cobrar los premios obtenidos.

Fruto de la investigación desarrollada en las dos fases durante los años 2021 y 2022, se ha logrado la desarticulación total de la organización criminal dedicada a la realización de amaños deportivos en partidos de fútbol.

En la primera fase se detuvo a 21 personas en las provincias de Almería, Badajoz, Cádiz y Sevilla, mientras que en la segunda fase se han practicado 23 detenciones. Los investigadores estiman que le montante total estafado podría ser superior a los 500.000 euros.

Para el esclarecimiento de los hechos y la desarticulación del entramado criminal se ha contado con la colaboración de EUROPOL, INTERPOL, del Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA) dependiente de la Dirección General de Ordenación del Juego, de la Unidad Anti Amaños de la UEFA, así como de la La Liga y de la Real Federación Española de Fútbol. Se investigan más de 30 partidos en competiciones deportivas y la investigación continúa abierta.