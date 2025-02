La operación en la que se investiga a tres jugadores del Montijo se cierra con un total de 21 detenidos

redacción / colpisa Miércoles, 29 de junio 2022, 17:19 Comenta Compartir

La desarticulación de la organización dedicada al amaño de partidos de fútbol en Primera y Segunda RFEF (antiguas Segunda B y Tercera División) y de la Liga Nacional de Gibraltar se ha saldado con 21 detenidos y seis investigados, en Sevilla, Cádiz, Almería y Badajoz. En Extremadura se sabe que han sido tres jugadores del Montijo los que fueron detenidos y puestos en libertad a la espera de una citación judicial.

Hasta ahora solo ha trascendido un nombre, el de Javi Chino, defensa de la UD Montijo, que se defendió tras conocerse que estaba siendo investigado. «Mi conciencia está muy tranquila, no me verán caer», escribió el jugador y descarta cualquier vinculación con las apuestas deportivas. «Todo el que se está llenando de gloria con mi foto por ahí y hablando sin saber que no se atreva a llamarme después», criticaba al tiempo que también agradecía los mensajes de apoyo recibidos.

La trama de apuestas deportivas, desmantelada la pasada semana por la Policía Nacional en una operación conjunta con Interpol y Europol, estaba formada por futbolistas en activo de clubes no profesionales de Andalucía, Extremadura y Gibraltar, doce de los cuales se encuentran entre los detenidos, a quienes se acusa de haber estafado más de 500.000 euros.

«La organización estaba compuesta por dos hombres vinculados al mundo del fútbol profesional, futbolistas que aprovechaban su profesión para facilitar información privilegiada, conseguidores que aportaban identidades para operar en el juego online y mulas que acudían a salones de juego para realizar las apuestas deportivas prefijadas y cobrar los premios obtenidos», anunció este miércoles la Policía Nacional.

A los detenidos se les imputan unos presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo y estafa a los operadores de juego. Durante los tres registros llevados a cabo durante la llamada 'operación Conífera' en Andalucía y Extremadura, se han intervenido 60.000 euros en efectivo, dos vehículos, terminales móviles y material informático.

El primer partido supuestamente amañado fue en mayo de 2021, pero son sospechosos de corrupción más de 20 encuentros del fútbol no profesional en España. La presunta organización criminal, con su epicentro en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), estaba formada por jugadores que aprovechaban su condición para pactar resultados «en equipos bajo su influencia».