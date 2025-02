Marcelo y Fluminense rescinden su contrato tras un incidente con el entrenador El brasileño tuvo un enfrentamiento con su técnico, Mano Menezes, en el momento en que iba a ingresar al campo. Tras un comentario del jugador, el preparador decidió que no saltara al terreno de juego

Pedro Rodríguez Madrid Sábado, 2 de noviembre 2024, 20:17 | Actualizado 20:47h. Comenta Compartir

El club brasileño Fluminense ha anunciado la rescisión de contrato de mutuo acuerdo con su lateral izquierdo Marcelo, exjugador del Real Madrid, en una decisión que se produce tras un incidente con el entrenador Mano Menezes durante el partido contra Gremio, que finalizó en empate (2-2). El jugador de 36 años, quien había tenido un regreso triunfal al club tras su exitosa etapa como madridista, se encontraba listo para ingresar al campo en el minuto 90. Sin embargo, un intercambio de palabras con su preparador llevó al técnico a cambiar de decisión y llamar a otro jugador, Kennedy. Visiblemente molesto, el jugador regresó al banquillo.

Marcelo, formado en Fluminense regresó al club en 2023 después de seis meses en el Olympiacos griego. Durante su estancia, ayudó al equipo a ganar el Campeonato Carioca y la Copa Libertadores en 2023, así como la Recopa Sudamericana en 2024. Sin embargo, su regreso ha culminado de manera amarga, con la rescisión del contrato que se formalizó en una reunión entre el jugador y la directiva del club.

El comunicado oficial de Fluminense destaca que, a pesar de la ruptura, los lazos institucionales y afectivos entre el club y Marcelo se mantienen, mencionando que su nombre fue inmortalizado recientemente en el estadio de entrenamiento Xerém. El entrenador Menezes explicó que su decisión de no alinear a Marcelo en el partido fue motivada por un comentario del jugador que le descontentó, afirmando: «Iba a poner a Marcelo, pero hubo una cosa que no me gustó y cambié de opinión. Entonces puse a John Kennedy».

Marcelo, que había sido homenajeado en septiembre, se enfrenta ahora a una etapa incierta en su carrera, quedando fuera de la posibilidad de participar en el Mundial de Clubes, donde hubiera tenido la oportunidad de medirse nuevamente contra el Real Madrid. La situación refleja el abrupto giro en lo que había sido un retorno prometedor a su club formador.