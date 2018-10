«Tengo fuerzas para seguir»

El túnel de vestuarios parecía un velatorio. José Ángel lloraba abatido y desconsolado ante la impotencia de otra decepción más del Badajoz a su afición, mientras Patxi Salinas pasaba por delante camino de la sala de prensa. El técnico del Badajoz apareció con el gesto serio y dolido. «Soy un luchador y tengo fuerzas para aguantar este partido y diez más como éste, salvo que la situación esté muy jodida y el club piense lo contrario». La directiva analizará este lunes la situación. Salinas no tira la toalla a pesar de ser el centro del enfado general del Nuevo Vivero. «Me duele y mucho, pero no me afecta. Ojalá me pudiera poner las botas y salir al campo». En cuanto a los cánticos de 'Patxi vete ya', los asume como parte del equipaje del entrenador. «Odio que me digan esas cosas, pero no queda más remedio que estar al pie del cañón». Salinas se quedó a pie de banquillo, mientras los jugadores se acercaron a pedir perdón a la afición. «Yo he estado aguantando quince minutos en el campo y después me he marchado. No tengo que avergonzarme ni tengo miedo a nada». El técnico cree que «esto se arregla ganando». Y señaló lo duro que es tener a tu afición en contra. «Es muy complicado jugar con un 0-2 y un ambiente así con tu público en contra».