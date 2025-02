La Federación niega al Atlético el cambio de día de la Copa y enfada a Simeone

Colpisa Jueves, 1 de febrero 2024, 09:47 | Actualizado 15:22h. Comenta Compartir

El duelo entre Atlético de Madrid y Athletic Club de la ida de semifinales de la Copa del Rey mantiene su horario fijado en un primer momento para el próximo miércoles 7 de febrero, a las 21.30 horas, no atendiendo a la solicitud de los madrileño de disputar el encuentro el jueves, según un comunicado emitido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En su solicitud, el equipo de la capital exigió que se evitara «la disputa de dos partidos en un periodo inferior a tres días». Según el club solicitante, dicha disposición se incumplía, al entender que el derbi de este domingo en el Santiago Bernabéu acabará «aproximadamente a las 23.00 horas», y el inicio del encuentro de ida de semifinales de Copa será «a las 21:30 horas del miércoles».

Tras el partido que enfrentó este miércoles al Atlético y el Rayo Vallecano, con el que los rojiblancos daban inicio a una semana clave en dos competiciones, Diego Simeone aprovechó para atacar a la Federación Española de Fútbol por las fechas de los siguientes partidos. Porque al Atlético se le vienen siete días de infarto. Este domingo visitará el Bernabéu en lo que promete ser un derbi madrileño de alta intensidad y tres días después recibirá al Athletic en el Metropolitano, donde se disputará la ida de las semifinales de Copa. Los rojiblancos querían un día más de descanso para compensar un poco la diferencia de horarios en la jornada del campeonato doméstico. Cabe recordar que su rival, el Athletic juega Liga este viernes frente al Mallorca.

«Si en una semifinal tan importante para España, la Federación decide que un equipo tenga 48 horas más para prepararlo, me parece injusto. Un día es entendible, pero cuál es la diferencia entre jugar miércoles o jueves. Ninguna. No lo quieren cambiar, lo considero una falta de respeto para nuestra afición. Eso no quiere decir que no ganemos, no pasa por eso, sino por una cuestión de respeto y el hincha del Atlético quiere que sus futbolistas lleguen de la mejor manera. Si un equipo tiene cinco días y otro tres, yo me enojo», reclamó el técnico rojiblanco.

Además, el Atlético alegó que esto puede generar lesiones y problemas físicos en los futbolistas, tal y como explicó Competición. «Desde el 18 de enero hasta el 30 de enero, el ha tenido que disputar 4 encuentros en 11 días, habiendo sufrido lesiones por ello tres de sus jugadores, el encuentro liguero del domingo 4 de febrero es contra su máximo rival, lo que conllevará un considerable esfuerzo físico, carga emocional y estrés adicional a los jugadores, que hace temerario no disponer de mayor descanso antes del encuentro copero», rezó el comunicado del organismo.