Priemra Los partes médicos, protagonistas del 'mercado blanco' Las lesiones, el peor enemigo del Real Madrid esta pretemporada. / EP Isco aumenta a diez futbolistas, entre ellos los principales fichajes (Hazard y Mendy), los lesionados de Zidane en apenas mes y medio de temporada JAVIER VARELA Madrid Jueves, 29 agosto 2019, 00:10

Mientras el resto de equipos no paran de anunciar fichajes, cesiones y salidas en sus redes sociales, aprovechando las últimas horas del mercado de verano, los aficionados del Real Madrid tienen la sensación de ver sólo dos palabras en los comunicados del equipo blanco: parte médico. El último en protagonizar uno de estos anuncios del club ha sido Isco Alarcón, que tras completar una notable primera parte ante el Valladolid, está lesionado. El centrocampista malagueño sufre una lesión muscular en el bíceps femoral derecho por lo que se perderá con toda seguridad el partido ante el Villarreal del domingo y quién sabe si la cita con la selección, donde parecía tener un hueco asegurado en la convocatoria que facilitará el viernes el nuevo seleccionador Robert Moreno.

Este año el Real Madrid fichó a un nuevo preparador físico Grégory Dupont, tras la salida de Antonio Pintus al Inter de Milán de Antonio Conte

La lesión de Isco es la décima que sufre el Real Madrid en apenas un mes y medio de trabajo desde que comenzara la pretemporada, una situación inaudita y que ha hecho saltar las alarmas en el cuerpo técnico de Zinedine Zidane. No hay ningún equipo que haya tenido tantos lesionados como el blanco cuando, curiosamente, este año el Real Madrid fichó a un nuevo preparador físico Grégory Dupont, tras la salida de Antonio Pintus al Inter de Milán de Antonio Conte. El francés, de la mano de Zidane, llegó a la capital de España tras su exitoso paso por la selección de Francia campeona del Mundial de 2018, pero las lesiones sufridas en el equipo ya han puesto en tela de juicio sus métodos casi sin disputar encuentros oficiales.

El primer contratiempo llegó en casi sin que comenzaran los entrenamientos. Brahim sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo nada más aterrizar su equipo en Canadá. Hace una semana, el joven futbolista se dañó el recto anterior derecho, con lo que sigue sin poder disputar minutos durante este verano que le ha impedido completar la pretemporada con el resto de sus compañeros. Cuando salía de dolencia, una nueva lesión muscular -la octava del equipo-, esta vez en el recto anterior derecho, cortaba de nuevo la posibilidad de que el centrocampista entrara en los planes de 'Zizou'.

Tampoco se ha librado de esta plaga de lesiones el gran fichaje del Real Madrid, Eden Hazard, que todavía no ha debutado en partido oficial

Durante la gira por Estados Unidos se produjeron tres nuevas lesiones de Marco Asensio, Ferland Mendy y Luka Jovic. La más grave fue la del centrocampista balear, que durante un partido amistoso ante el Arsenal, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda que le tendrá fuera de los terrenos de juego hasta bien entrado el próximo año. Mientras, el lateral francés tuvo una lesión muscular en el recto anterior del muslo de su pierna derecha que le ha mantenido ausente hasta hace unos días y su incorporación al equipo será progresiva al no tener ritmo de competición. El delantero serbio se lesionó en el tobillo izquierdo durante el encuentro ante el Atlético, aunque aquella vez no hubo parte médico oficial del equipo blanco, que le tuvo en el dique seco algo más de una semana. «Me inquieta y me molesta el tema de las lesiones. Pero estas cosas pasan... », decía entonces el técnico blanco.

No es un mal sólo del Madrid Si nos ponemos a repasar otros grandes conjuntos europeos vemos que también tienen a varias de sus estrellas lesionadas. La más importante a nivel mundial es Leo Messi, cuya recuperación va más lenta de lo esperado y tampoco disputará la tercera jornada ante Osasuna. De hecho, Ernesto Valverde tampoco puede disponer de Luis Suarez ni de Dembélé desde el partido de Bilbao con el que comenzó la Liga. En el PSG también Tuchel ha tenido que asumir la baja de su tridente ya que Cavani y Mbappé se han lesionado. En el Atlético Diego Costa no ha podido compartir delantera con Joao Félix y en otras Ligas Martial o Godin también forman parte del grupo de lesionados en este inicio de temporada. Curiosamente son todos de equipos que han viajado mucho en esta pretemporada.

La portería tampoco se ha visto exenta de lesiones en lo que va de temporada. Thibaut Courtois, en la que significó la quinta lesión del equipo, sufrió un esguince de grado II en su tobillo izquierdo que le hizo perderse los dos partidos de la Audi Cup ante el Tottenham y el Fenerbahçe. Aunque parecía que iba a estar más tiempo fuera del equipo, fue titular en Vigo en el estreno liguero, lo que provocó el enfado de Keylor Navas que llegó a pedir su salida en el mercado de verano. Tras el belga, el siguiente en entrar en la enfermería blanca fue uno de los fichajes, Rodrygo. El brasileño sufrió una lesión en su recto femoral derecho que impidió a Zidane contar con él para el estreno liguero ante el Celta.

Esta semana, tres

Tampoco se ha librado de esta plaga de lesiones el gran fichaje del Real Madrid, Eden Hazard. El belga días antes del estreno del Real Madrid en la Liga se lesionó del recto anterior del muslo izquierdo y, salvo que pueda disputar unos minutos este domingo ante el Villarreal, lo normal es que no se ponga la camiseta blanca hasta después del parón de selecciones. Esta semana, se han conocido dos nuevas lesiones en la plantilla blanca. La novena fue la de James Rodríguez, que parecía no entrar en los planes de Zidane, pero que tuvo sus primeros minutos de la temporada en el partido ante el Valladolid –donde fue recibido con aplausos por el Bernabéu-. El club comunicó que el colombiano sufre una lesión en el sóleo derecho que le tendrá fuera de los terrenos de juego entre dos y tres semanas. Una ausencia a la que se suma la de Isco, el último en entrar en la enfermería blanca.