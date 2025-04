El Madrid no tiene piedad del Levante

José Manuel Andrés Madrid Jueves, 12 de mayo 2022 | Actualizado 13/05/2022 00:36h. Comenta Compartir

Rara vez juega al escondite Carlo Ancelotti. Digerido sin necesidad de tónico el intrascendente tropiezo ante el Atlético del pasado domingo porque las prioridades eran evitar lesiones y administrar esfuerzos, el técnico del Real Madrid adelantó el plan para las tres jornadas restantes de Liga, que servirán al reluciente campeón como puesta a punto para la final de la Champions con el Liverpool del día 28. «El jueves van a jugar los que han jugado menos hoy, y contra el Cádiz lo mismo», aseveró el italiano. Benzema, que no saltó al césped en el derbi, volverá a escena en el Santiago Bernabéu, al igual que Modric y Vinicius, que solo disputaron el último tramo del duelo con el cuadro colchonero. A ellos se sumará Courtois, restablecido de la gastroenteritis que le impidió entrenar el martes y revitalizado igualmente por la tregua del pasado fin de semana. Así, con los cuatro ases que le catapultaron al título de nuevo encabezando la baraja, afrontará el conjunto de Chamartín otro partido de mero trámite que, en cambio, es a vida o muerte para el Levante.

El cuadro visitante no dispone de margen de error para seguir en Primera. Una derrota frente al Real Madrid consumaría su descenso matemático a Segunda. El empate también le mandaría al pozo en caso de que el Cádiz rascase algún punto en Anoeta, donde el equipo amarillo, que tiene ganado el 'goal average' particular con los granotas, se medirá a la Real Sociedad poco antes de que el Levante salte al tapete del Bernabéu para contraponer su agónica situación con el estado de felicidad por el que atraviesa su anfitrión de este jueves. Solo la victoria le permitiría seguir soñando con la permanencia sin más cábalas y a esas remotas opciones se aferra el conjunto de Alessio Lisci, que tomó el timón de la escuadra valenciana en la jornada 16, cuando el desahucio parecía inevitable, y logró rearmarla lo suficiente para que la salvación, aun siendo muy complicada, no resulte una quimera veinte fechas después.

«El Levante ha mejorado desde su llegada, es un equipo que ha sacado muchos puntos, juega con personalidad y coraje», remarcó Ancelotti cuando se le preguntó en la previa por la labor de su joven compatriota. El preparador romano ha recolectado 22 de los 29 puntos que figuran en el casillero del Levante. Un promedio del 36,6% en los 20 partidos de Liga que ha dirigido que habría mantenido al bloque azulgrana alejado del precipicio, de no ser por el pobre bagaje que cosechó en los primeros meses de campaña bajo las tutelas de Paco López y Javier Pereira.

La racha del Comandante

Especialmente significativo está siendo su empuje en el último mes y medio de competición, que le ha permitido registrar tres victorias y un empate en los seis partidos más recientes. Desde abril, el Levante solo ha caído frente a Sevilla y Barça, en ambos casos por la mínima y batallando hasta el final. Sus actuaciones hablan de un grupo que responde a una presión extrema con fe y carácter.

Buena parte del mérito cabe atribuírselo al Comandante Morales, artífice de cinco goles y cuatro asistencias en sus seis últimas comparecencias. El getafense mojó también en los dos últimos triunfos granotas en casa del Real Madrid. Su pegada amenaza a un contrincante que seguirá adelante con las rotaciones.

«Si pierdes la competitividad, no lo vas a hacer bien en la Champions. Tenemos que manejar bien el cansancio de los jugadores y disfrutar de este tiempo para que estén al cien por cien. He cambiado un poco el equipo contra el Atlético. Todo el año hemos hablado de que el entrenador no rotaba y ahora que rota nadie está contento. Es momento de dar minutos a todos para llegar a tope el día 28», enfatizó Ancelotti, cuyo margen para repartir la carga de trabajo se ve constreñido por la enfermería.

Alaba, Ceballos, Bale, Isco siguen sin el alta médica y no entraron en una convocatoria de la que también se cayeron Marcelo y Hazard, a los que se espera frente al Cádiz, al igual que Asensio, tocado en el tobillo derecho, y Carvajal, que tendrá descanso. Por ello, el de Reggiolo acudió a dos canteranos que ya han debutado con el primer equipo esta temporada para completar la lista: el central Mario Gila y el extremo Peter Federico. «Es un partido que tenemos que jugar bien. Debemos mantener el ritmo y ganar», proclamó el transalpino.

El duelo entre el Real Madrid y Levante era el encuentro de los contrastes. El mejor contra el último, el placer de jugar por jugar, con el título en el bolsillo, y el drama de la supervivencia en un cara a cara ante el gigante y en su fortín. Una derrota suponía el descenso granota y además enfrente estaba un equipo blanco mucho más reconocible que el que actuó en el derbi madrileño contra el Atlético. Casi nada, la misión visitante era casi una quimera, y lo cierto es que la noche acabó siendo una suerte de vía crucis, un triste epílogo a un lustro en Primera.

El conjunto valenciano hizo pasillo al campeón y se preparó para la batalla decisiva que mantuviese su esperanza. Fue atrevido de inicio, buscando la velocidad del Comandante Morales, el líder del Levante en la hora más oscura. Empujado por la más imperiosa de las necesidades, el conjunto de Lisci mordió en la presión de inicio, pero tardó poco en recibir el primer aviso de Benzema, motivado por su pulso con la historia blanca a un gol de igualar a Raúl como el segundo mejor realizador madridista de todos los tiempos.

Real Madrid Courtois, Lucas Vázquez, Vallejo, Nacho (Gila, min. 82), Mendy, Valverde (Peter, min. 75), Camavinga, Modric (Kroos, min. 75), Rodrygo (Mariano, min. 62), Benzema (Jovic, min. 75) y Vinicius. 6 - 0 Levante Cárdenas, Miramón, Rober Pier (Vezo, min. 77), Postigo, Cáceres (Campaña, min. 39), Son, Radoja (Bardhi, min. 39), Pepelu, Melero (Cantero, min. 57), Dani Gómez (Roger, min. 57) y Morales. Goles: 1-0: min. 13, Mendy. 2-0: min. 19, Benzema. 3-0: min. 34, Rodrygo. 4-0: min. 45, Vinicius. 5-0: min. 68, Vinicius 6-0: min. 83, Vinicius.

Árbitro: Cordero Vega (Comité cántabro). Amonestó a Camavinga y Modric, del Madrid, y a Roger, por el Levante.

Incidencias: Partido de la jornada 36 en Primera disputado en el Santiago Bernabéu.

No sería Benzema, sino Mendy, mucho más inesperado, el que inaugurase el marcador para minar la moral del Levante. El lateral francés salió a la contra y aprovechó el magisterio en el pase de Modric para plantarse ante Cárdenas y definir con aplomo. Fue una losa en el ánimo de un equipo ya muy tocado, que en ese momento estaba en Segunda y ya no pudo levantarse. Por dos veces se libró del segundo tanto. Primero no acertó a rematar Valverde y luego el uruguayo de nuevo se topó con el palo. También perdonó Mendy, pero no lo hizo el de casi siempre, Benzema, que de cabeza y a centro de Vinicius se puso a la altura de los 323 goles de Raúl para agrandar aún más su leyenda.

El partido ya era un auténtico calvario para el Levante, que se sostenía a duras penas frente a un vendaval madridista. Disfrutaba el Bernabéu frotándose las manos con otra final de la Champions a las puertas mientras sufría su rival, rumiando las muchas consecuencias negativas que tiene una pérdida de categoría. Realidades muy diferentes, como la vida misma. Rodrygo, otro hombre en racha, con estrella, combinó con Modric antes de echar sal sobre la herida levantinista. Sin piedad. Por dos veces se topó Valverde con el larguero y Lisci reaccionó con un doble cambio sin esperar al descanso, que su equipo alcanzó con otra herida mortal, la cuarta diana del Madrid, obra de Vinicius, otra vez con asistencia del genio croata, repartiendo felicidad entre los compañeros.

Las caras de los jugadores del Levante a la vuelta de los vestuarios lo decían absolutamente todo. La cuestión ya era que acabase pronto semejante tortura y se confirmase la inevitable desgracia. El Madrid pareció entender que el castigo era suficiente y bajó un par de marchas. Pese a todo Modric pudo hacer la manita, pero lo evitó la estirada de Cárdenas. También Rodrygo perdonó e incluso a Vinicius se le anuló un gol por fuera de juego antes de que firmase la manita por deferencia del generoso Benzema y redondease la noche con un 'hat-trick' para el definitivo 6-0. Mientras, el conjunto granota apenas pudo oponer varios remates lejanos. No había más historia en el duelo de los contrastes. El Madrid ya piensa en otro asalto a la Champions mientras el Levante asume su nueva realidad en Segunda