Ancelotti: «¿Haaland? Me quedo con mi plantilla»

Carlo Ancelotti no quiere entrar en el salseo de los fichajes y los rumores porque lo único que le ocupa es rematar por todo lo alto una temporada en la que el Real Madrid puede abrochar el segundo doblete Liga-Champions de su historia. Al italiano le pidieron su valoración del pase de Erling Haaland al Manchester City y atajó la cuestión de modo terminante. «No me gusta hablar de esto. Es un gran jugador y el City es un gran club, pero me quedo con mi plantilla, que me ha llevado a jugar otra final de Champions», explicó en la previa del duelo que medirá a su equipo con el Levante, correspondiente a la 36ª jornada de Liga.

«Es un partido que tenemos que jugar bien, con el mismo objetivo, mantener un buen ritmo, jugar bien y ganar», indicó Ancelotti sobre el duelo con el cuadro granota, al que solo le vale la victoria para seguir manteniendo sus opciones de lograr la permanencia. Los apuros del equipo de Alessio Lisci contrastan con el desahogo del cuadro blanco, que tiene todos los focos puestos ya en la final de la Champions del 28 de mayo con el Liverpool.

El preparador de Reggiolo no quiere distracciones y por eso eludió pronunciarse también sobre las incorporaciones de Antonio Rüdiger, cerrada ya por el Real Madrid y solo pendiente de que el club la oficialice en las próximas semanas, y de Kylian Mbappé. «Tenemos tiempo para hablar de esto después de la final. Tenemos que terminar la temporada bien, con una final, y no es el momento de hablar del futuro del Real Madrid. Hablar del mercado del Madrid para el futuro no me parece correcto. Quiero hablar del partido de mañana, que vuelven los jugadores que no jugaron ante el Atlético. Vuelve Courtois, vuelve Benzema, vuelve Vinicius. No es el día para hablar de fichajes», acotó Ancelotti.

Asegura Ancelotti que la preparación de los últimos días ha estado consagrada «exclusivamente» al partido contra el Levante, aunque no esconde que la planificación tiene como epicentro el envite ante el Liverpool. «Es importante dar minutos a los que no han jugado contra el Atlético y después tenemos otro partido el domingo», especificó el transalpino, que puso en valor el trabajo de su preparador físico, Antonio Pintus. «Antonio es un gran profesional, uno de los mejores que he tenido. Tiene mucha experiencia y hemos combinado bien el trabajo físico con el trabajo técnico-táctico. Hemos tenido una relación entre amigos porque es una persona humilde y sobre todo un gran profesional, muy serio, muy focalizado en los pequeños detalles. Los jugadores tienen mucha confianza en él», manifestó sobre su compatriota.

«No hay peros en esta Liga»

Remarcó el sobresaliente papel de su equipo en el campeonato doméstico. «Hemos hecho una Liga fantástica, merecida porque hemos sido más contundentes y más eficaces que los otros. Hemos empezado bien, hemos tenido dos momentos de dificultades, el partido contra el Espanyol y el partido contra el Barça, pero el equipo siempre ha competido. Nadie puede decir que no ha sido una Liga merecida. No hay peros en esta Liga».

Se mostró convencido de que Rodrygo, determinante con sus goles en las últimas semanas, explotará pronto. «Para Rodrygo es solo una cuestión de tiempo. Va a crecer y progresar porque tiene un gran talento, es un jugador humilde e inteligente y es solo cuestión de tiempo. Esta temporada ha mejorado, ha marcado la diferencia en partidos muy importantes y solo es cuestión de tiempo. Tenemos la suerte de tener un jugador como él», aseveró sobre el paulista.

Subrayó que no piensa proteger a sus futbolistas más de la cuenta para evitar posibles lesiones de cara a la final de la Champions, ya que opina que la mejor forma de que lleguen preparados a ese enfrentamiento con el Liverpool es que mantengan alto el ritmo competitivo. «Si pierdes la competitividad no vas a jugar bien en la final. Tenemos que manejar bien el cansancio de los jugadores para tenerlos al cien por cien. Es la razón por la que cambié el equipo ante el Atlético. Todo el año hemos hablado de que no rotaba y ahora que lo hago nadie está contento. Es momento de dar minutos a todos para llegar a tope al día 28», indicó.

Recordó que conoce bien a los 'reds' porque en las cuatro últimas temporadas se ha medido un mínimo de cuatro veces con ellos y explicó que si ha tenido una temporada fácil ha sido por la gran relación que ha tenido con el vestuario. «Ninguno me ha creado ni un problema. A veces, en el pasado tuve jugadores que me ponían mala cara cuando les ponía en el banquillo, Aquí lo hago con jugadores que han ganado cuatro Champions y me dicen 'no hay problema'. Los jugadores del Real Madrid tienen una profesionalidad a tope. Por eso digo que ha sido una temporada sencilla», cerró.