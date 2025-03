Un contrato para Mbappé que no altera el ecosistema del Real Madrid

Óscar Bellot Madrid Lunes, 19 de febrero 2024, 12:38 Comenta Compartir

Kylian Mbappé será jugador del Real Madrid a partir del 1 de julio. El club de Chamartín tiene ya perfilado el acuerdo con el crack de Bondy, que firmará en principio por las cinco próximas campañas y se convertirá en el jugador mejor pagado de la plantilla, según avanza este lunes el diario Marca. El internacional con Francia, que el pasado martes comunicó a Nasser Al-Khelaïfi su decisión de abandonar el PSG al término del presente curso, cumplirá así el sueño que albergaba desde que era un niño y cerrará el mayor culebrón que ha deparado el fútbol en los últimos años.

Todos los caminos conducían al Real Madrid desde que el pasado jueves saltase la noticia sobre la decisión de Mbappé de dar un giro a su carrera con el objetivo de alcanzar los logros deportivos que no ha sido capaz de conquistar durante las siete campañas que lleva vistiendo la camiseta del PSG y situarse en el epicentro de la industria futbolística.

Ambas partes llevaban años ejecutando un cortejo mutuo, aunque lleno de desencuentros, que acabará en boda este verano. Seguramente no se oficializará nada hasta el final de la presente campaña para no perturbar la estabilidad de Real Madrid y PSG y no enturbiar aún más las aguas dado que cabe la posibilidad de que ambos equipos acaben cruzándose en la Champions, pero Florentino Pérez ya tiene atado el fichaje más arduo en su trayectoria como presidente del Real Madrid.

Mbappé percibirá unas cantidades inferiores a las que estaba dispuesto a poner sobre la mesa el Real Madrid hace un par de temporadas, cuando tenía apalabrada la llegada del astro galo pero este acabó echándose atrás a última hora para renovar con el PSG. En cualquier caso, será el futbolista mejor pagado de la plantilla y tendrá un sueldo acorde a su estatus de estrella del fútbol mundial. El salario se situará entre los 15 y los 20 millones de euros netos anuales más una serie de bonus por objetivos, según adelanta Marca. Se colocará así en un escalón por encima de los tres jugadores del Real Madrid que más dinero cobran en la actualidad: Toni Kroos, David Alaba y Luka Modric.

Además, Mbappé se embolsará una suculenta prima de fichaje que se situará entre 100 y 130 millones de euros, dado que llegará con la carta de libertad en la mano y no habrá que abonar ningún traspaso al PSG por sus servicios. Dicha prima servirá para elevar los emolumentos anuales de Mbappé sin que su aterrizaje en el Santiago Bernabéu dinamite la escala salarial, uno de los elementos en los que más énfasis ha puesto Florentino Pérez para evitar caer en los errores que tienen asfixiados a otros clubes ni provocar recelos dentro de la caseta.

En cualquier caso, Mbappé percibirá unas cifras muy inferiores a las que cobra en el PSG. El astro tiene un salario de 72 millones de euros brutos anuales (32 netos) en su actual club, que también se comprometió a pagarle una prima de renovación de 180 millones de euros fraccionada en tres pagos cuando renovó su contrato en mayo de 2022 y otra de fidelidad cada final del mercado que decidiese continuar en el PSG que se repartía de la siguiente manera: 70 millones de euros brutos en 2022, 80 millones en 2023 y 90 millones en 2024.

Para allanar su salida de París, el atacante llegó hace tiempo a un acuerdo con Al-Khelaïfi en el que se comprometía a que el PSG no saliese demasiado perjudicado en el apartado económico con su marcha. El pacto pasaría por renunciar a algunas de las cantidades que debía embolsarse en forma de bonus, aunque todavía resta que Mbappé y el PSG detallen las renuncias a las que deberá hacer frente el delantero. Se trata de los famosos flecos que tendrán que solventarse próximamente y a los que aludía el PSG en el comunicado que remitió a diversos periodistas la semana pasada al señalar que los términos de la salida aún no se habían acordado «por completo» y que Mbappé tenía que «cumplir sus compromisos con el club».

Sea como fuere, en Valdebebas ya respiran tranquilos, conscientes de que el fichaje de Mbappé es un hecho. El jugador y el club han mantenido contactos frecuentes a lo largo de las últimas semanas y todo se precipitó una vez que el campeón del mundo con Francia confirmó a los dirigentes del Real Madrid su deseo de jugar en Chamartín y transmitió a Al-Khelaïfi su decisión de abandonar el Parque de los Príncipes.

Pese al desplante que hizo al Real Madrid en mayo de 2022, Florentino Pérez siempre tuvo claro que Mbappé debía ser la joya de la corona en la inauguración del nuevo Santiago Bernabéu y el principal referente de un equipo lleno de figuras como Bellingham o Vinicius. Se trataba de un fichaje estratégico al que el Real Madrid ha supeditado buena parte de la planificación deportiva y económica de los últimos años. De ahí que, por ejemplo, el pasado verano cayesen en saco roto las demandas de Carlo Ancelotti de reclutar un delantero de primer nivel como Harry Kane. La llegada de Mbappé supondrá un salto de calidad en el césped y un tremendo impulso en el apartado mercadotécnico. Es por ello que en Chamartín no han escatimado esfuerzos a la hora de culminar la operación.