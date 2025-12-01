Primer pulso por la Liga en el nuevo Camp Nou

Daniel Panero Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:10 | Actualizado 18:17h. Comenta Compartir

Barcelona y Atlético juegan este martes en el Camp Nou un partido de esos que perfectamente podría valer seis puntos. Y es que azulgranas y rojiblancos se miden en un encuentro entre rivales directos en la cabeza de la tabla que puede significar un golpe encima de la mesa para el que logre imponerse y otro en el mentón para el que caiga derrotado. Los de Hansi Flick pueden consolidar el liderato logrado el fin de semana contra el Alavés y, de paso, meter presión una vez más al Real Madrid, que juega un día después ante el Athletic en San Mamés. Los de Simeone, por su parte, pueden meterse de lleno en una pelea en la que hasta hace muy poco no estaban incluidos.

Será un partido de poder a poder en el que el Barça deberá refrendar las buenas sensaciones que mostró solo algunos minutos contra el Alavés. El equipo de Flick se impuso por 3-1 a los del Chacho Coudet y, de paso, recuperó para la causa a jugadores importantes en el engranaje del preparador alemán como Raphinha, Dani Olmo o Pedri, que reapareció tras la lesión que le ha tenido un mes alejado de los terrenos de juego. La mejoría de estos tres futbolistas puede ser clave para que el Barça acabe el año cerca de su mejor versión y convenzan a un Flick que sigue sin tener todas consigo mismo.

Al técnico alemán se le pudo ver contrariado tras el triunfo contra el Alavés y ahora necesita un golpe de efecto contra el Atlético. Para ello, deberá elegir entre el amplio abanico de futbolistas que por fin tiene a su disposición. Solo están fuera por lesión Ter Stegen, Ronald Araujo, Gavi y Fermín López, lo que ofrece a Flick muchas posibilidades para configurar un once de garantías y también para disponer de distintas herramientas para cambiar el partido desde el banquillo. Koundé regresará al lateral diestro, Pedri podría volver a ser titular junto a Frenkie de Jong en la medular y arriba la principal duda es saber quién acompañará Raphinha, Dani Olmo y Lamine Yamal en la punta de ataque. Lewandowski, Ferran Torres e incluso Rashford se disputan la delantera en un equipo sobre el que Flick ya no quiso dar pistas en la previa.

Oportunidad rojiblanca

Enfrente estará un equipo que sabe que tiene ante sí la gran oportunidad de meterse de lleno en la pelea por el título antes de acabar el año. El Atleti llega a la cita crecido después de siete victorias consecutivas entre Liga y Champions y con la moral por las nubes tras una semana en la que se han impuesto a todo un Inter de Milán en Europa y han logrado una victoria funcionarial en el Metropolitano ante el Oviedo en un compromiso en el que dieron descanso a piezas importantes. Ahora viene un momento importante de la temporada con muchos partidos por delante y los rojiblancos están preparados y mucho más cerca de ser ese equipo reconocible para Simeone.

Pese al buen momento que vive el Atlético, Simeone deberá sobreponerse a dos bajas importantes en la defensa. Marcos Llorente y Robin Le Normand no estarán en el Camp Nou y, según el ensayo del lunes, Pubill y Lenglet serán los encargados de que su ausencia no se note. Ambos apuntan a un once en el que el Atlético contará con mucha amenaza ofensiva gracias a Giuliano y Nico González en los costados y con Baena y Julián Álvarez en la punta de ataque. No conviene descartar a Sorloth tras su doblete frente al Oviedo.

Alineaciones probables

Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Pedri, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha y Lewandowski.

Atlético: Oblak, Pubill o Nahuel Molina, Giménez, Lenglet, Hancko, Giuliano, Koke, Barrios, Nico González, Baena y Julián Álvarez.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vizcaíno).

Estadio y horario: Spotify Camp Nou 21:00 / Movistar LaLiga.