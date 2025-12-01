HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente La menor juzgada por el asesinato de Belén Cortés saldrá el libertad este miércoles
Diego Pablo Simeone, en rueda de prensa. Efe
Jornada 19

Simeone echa un capote a Flick: «Somos personas, tenemos emociones y sensaciones»

El técnico argentino considera que su equipo todavía tiene mucho margen de mejora

Daniel Panero

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:23

Comenta

«Tienen un gran ataque y grandes individualidades, así que tenemos que ser fuertes para poder competir. Es un equipo que ha mostrado su estilo y su juego y no cambian, con su ataque y su línea adelantada que le ha dado grandes resultados. Habrá que llevarlos a donde más nos conviene para hacerles daño», aseguró Simeone en la rueda de prensa previa a la visita del Atlético al Camp Nou.

El técnico argentino tuvo elogios para el modelo de Hansi Flick e incluso le echó un capote al alemán tras la imagen que se pudo ver del técnico culé con Raphinha tras la victoria de Barça sobre el Alavés. «Es normal. Somos personas, humanos, tenemos emociones y sensaciones. Siempre de la línea para fuera es más fácil ver y pedir cosas, pero luego jugar no es tan simple y con tantos partidos seguidos. Tener que dar siempre el máximo es más complicado», reconoció Simeone.

Será un partido marcado una vez más por el planteamiento del Atlético, que podría jugar con defensa de cuatro o variar incluso a línea de cinco. En cualquier caso, no estará por lesión Marcos Llorente que «sigue su trabajo de recuperación» y Simeone deberá elegir para ese rol entre Marc Pubill y Nahuel Molina. «Son jugadores diferentes. Uno es más profundo e importante en los últimos metros, y el otro nos puede dar alternativas para jugar de central como el otro día y darnos otro tipo de juego para esa posición que también es importante«. reconoció el Cholo, que habló también de la importancia que tiene en esa zaga José María Giménez un jugador «importantísimo» y que «ojalá pueda seguir manteniendo el nivel que está mostrando».

