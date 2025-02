Laporta no descarta pedir repetir el clásico por el gol fantasma

El audio del VAR: «No tenemos ninguna evidencia de que el balón haya entrado»

La Federación Española de Fútbol (FEF) ha publicado en su cuenta de 'X' (antes Twitter) la conversación que mantuvieron César Soto Grado, árbitro del Real Madrid-Barça disputado el domingo en el antiago Bernabéu, y José María Sánchez Martínez, responsable del VAR, a raíz del presunto gol fantasma de Lamine Yamal que no subió al marcador. «César, vamos a reanudar con saque de esquina, no tenemos ninguna evidencia de que el balón haya entrado, por tanto reanuda con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia acerca de que el balón haya entrado. Saque de esquina», se escucha decir a Sánchez Martínez tras la pertinente revisión de la acción.

«Hostia, hostia. Para mi no entra del todo», había señalado al inicio de la charla Soto Grado, a lo que Sánchez Martínez responde pidiendo calma para revisar el lance. «Aguantamos. No, no hay tecnología de gol. Esperamos. Esperamos al VAR. Quizás era gol. Estamos revisando. No, no hay tecnología de gol», espeta Soto Grado ante las peticiones de Gündogan de que consulte su reloj para confirmar si es gol o no, dado que el alemán pensaba que la Liga tenía incorporada la tecnología que se usa en otros campeonatos como la Premier y que manda un mensaje al reloj del árbitro cuando el balón traspasa completamente la línea.

Sergio para en el punto de contacto de cuando pega en los guantes a Lunin y dale para atrás. Espera un segundo porque estamos haciendo un 360 porque no la tenemos», se escucha decir desde la sala VOR. «Está parado, nos está tapando el cuerpo de Lunin, ¿vale?, espera un segundo. Seguimos buscando la evidencia. 360. Esta no me vale, esa tampoco, esa tampoco, esta tampoco, siguiente, esta tampoco, esta tampoco...», continúan mientras revisan las imágenes, a lo que Soto Grado manifiesta: «No tenemos nada de prisa, es una decisión muy importante, no tenemos nada de prisa, todas las cámaras». «No tienen más. Confirmamos que no hay más cámaras, ¿no?», aclaran desde la sala VOR antes de transmitirle al colegiado riojano la recomendación de que se bote el córner debido a la falta de evidencia de que el balón entrase completamente en la portería.