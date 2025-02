LaLiga denuncia los gritos racistas contra Vinicius en el Metropolitano

Comunicado Atlético de Madrid:

«Condenamos enérgicamente cualquier tipo de actitud de carácter racista, una lacra de nuestra sociedad y que por desgracia no se da únicamente en el partido de ayer si no en muchos ámbitos deportivos y no deportivos».

«Nos hemos puesto en contacto con las autoridades para solicitar que se identifique a las personas que participaron en ese execrable hecho y, en caso de ser socios del club, se procederá a aplicarles el régimen sancionador».

«La actitud de unos pocos no representa ni al club ni a la gran mayoría de sus aficionados, que ayer volvieron a dar un ejemplo de buen comportamiento y que apoyaron durante todo el encuentro a nuestro equipo con respeto hacia el rival».

«Reiteramos nuestra condena contra esas actitudes, pero al mismo tiempo no entendemos el exagerado foco que previamente se puso sobre este partido generándose una campaña artificial y lamentable ajena al Atlético de Madrid».