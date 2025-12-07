HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ferran Torres celebra uno de sus tres goles al Betis. C. Quicler / AFP
Análisis

Ferran Torres se convierte en 'Ferrandowski'

El valenciano firmó una nueva exhibición como 9 ante el Betis, con 'hat-trick' incluido, y ya suma once goles en Liga este curso

Daniel Panero

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:23

Ferran Torres ha completado al fin su transformación. El atacante valenciano demostró ante el Betis en La Cartuja que está sobradamente preparado para dejar ... de ser una solución de emergencia y convertirse en un nueve con todas las de la ley. Ha aprendido, a la sombra de Robert Lewandowski, todos los fundamentos para ser un jugador de área y ha cultivado un instinto goleador que se ha ido desatando temporada tras temporada. Sus tres tantos contra los verdiblancos son la prueba definitiva del nuevo arma de Flick, un jugador que ha pasado de ser Ferran a ser 'Ferrandowski'.

