Ancelotti cierra filas con Mbappé: «No le veo afectado»

Carlo Ancelotti puso voz este viernes al cierre de filas del Real Madrid con Kylian Mbappé, después de las informaciones surgidas esta semana respecto a la denuncia por violación en Estocolmo con la que se ha vinculado el nombre del delantero francés. Manteniendo en todo momento el respeto a la investigación en curso que está llevando a cabo la Fiscalía sueca y sin querer entrar en lo que definió como meras «especulaciones», el técnico expresó respaldo hacia su estrella y aseguró que el revuelto mediático generado no está haciendo mella en el '9'. «Veo a Mbappé todos los días, trabaja muy bien, está feliz, contento y no está afectado para nada», sostuvo el preparador italiano en la previa del duelo que medirá a su equipo con el Celta en Balaídos, correspondiente a la décima jornada de Liga.

El choque viene enmarcado por el runrún surgido en torno al viaje que Mbappé efectuó entre el 9 y el 11 de octubre a Suecia y, sobre todo, la denuncia por una presunta violación en la que se habría visto envuelto, de acuerdo con un par de tabloides del país escandinavo. Ancelotti defendió la libertad que tenía Mbappé para viajar a Estocolmo aprovechando el asueto que le concedió el club. «Los días de descanso estaban programados para él y luego cada uno elige lo que quiere hacer. Yo me fui a Londres dos días y no le pedí permiso a nadie. No tengo una agencia de viajes para organizar los viajes de los jugadores», subrayó Carletto en una rueda de prensa en la que tuvo que responder a seis preguntas sobre el crack de Bondy.

«No estoy aquí para comentar especulaciones. Me focalizo en el trabajo que hacen. Ha tenido sus días de descanso, que eran programados. De las especulaciones de fuera no me ocupo», dijo Ancelotti, que aseguró que las dos semanas que lleva sin competir le han servido al campeón del mundo con Francia en 2018 para recuperar un estado óptimo. «Ha aprovechado este parón para mejorar su condición. Está muy bien, feliz y con ganas de jugar mañana y ser importante para el equipo. Estos quince días le han ayudado mucho porque es un jugador distinto al que era antes del parón», indicó un técnico que considera que el astro está «cerca del cien por cien. Está muy bien, es un placer verlo entrenarse», remachó.

«De momento no pensamos en fichajes»

Al margen de las cuestiones extradeportivas que envuelven a Mbappé, la comparecencia de Ancelotti ante los medios de comunicación tuvo como asunto destacado la posibilidad de que el Real Madrid acuda al mercado de invierno a raíz de la plaga de lesiones que afecta a los blancos, especialmente en la parcela defensiva, muy golpeada tras la baja de larga duración de Carvajal.

«Lo sentimos mucho por Dani, que es una pieza muy importante. Lo perdimos como jugador para los próximos meses pero no lo perdimos como líder en el vestuario porque trabajará aquí y nos vamos a aprovechar de su fuerza», incidió Ancelotti, que cerró prácticamente las puertas a la llegada de refuerzos en enero. «No descartamos, pero buscar al jugador idóneo para el Real Madrid no es sencillo. Tenemos canteranos que pueden aportar, también la vuelta de Alaba, que está recuperando bien y pronto estará trabajando con el equipo. De momento no pensamos en fichajes», reseñó el transalpino. «No he pedido refuerzos al club porque por lo visto el año pasado manejamos muy bien las lesiones que tuvimos y creo que va a pasar lo mismo esta temporada», abundó.

Sea como fuere, Carletto quiso lanzar un mensaje de optimismo de cara a un tramo de la temporada que se antoja decisivo. «Hemos trabajado bien en este parón, muchos jugadores han aprovechado para mejorar su condición física, los internacionales han vuelto en buena forma y tenemos muy buenas sensaciones, no solo para el partido de mañana, sino que veo a los jugadores más motivados», manifestó el técnico del Real Madrid.

«Tengo mucha más confianza ahora que hace un mes. Veo al equipo más motivado y mejor a nivel físico. Podemos sacar una mejor versión que en los últimos tiempos. Llega un momento muy importante de la temporada, con rivales muy fuertes en la Liga y la Champions, y llegamos con buenas sensaciones», insistió a las puertas de un tramo en el que los blancos harán frente a Celta, Borussia Dortmund, Barcelona, Valencia y Milan en el espacio de 20 días.

Ancelotti negó además haber sido sondeado para coger el banquillo de Inglaterra, cuyo nuevo ocupante a partir del 1 de enero de 2025 será Thomas Tuchel. «Nada con la Federación Inglesa. Han elegido a un entrenador muy bueno y le deseo lo mejor», dijo un técnico que el sábado alcanzará los 200 encuentros de Liga con el Real Madrid y quiere seguir estirando la cuenta. «Aquí el objetivo es sumar el mayor número de partidos posible. A ver si llego a 300 en Liga», terció.