Thomas Tuchel, nuevo seleccionador de Inglaterra

Thomas Tuchel es el nuevo seleccionador de Inglaterra. Sin equipo desde que el Bayern de Múnich decidiese no mantenerle al timón del coloso bávaro al término de la campaña 2023-24, el preparador germano ha sido finalmente el escogido por la Federación Inglesa para iniciar una nueva etapa al frente de los 'Three Lions'. Tomará el relevo de Lee Carsley, que venía trabajando como interino desde que se produjese la salida de Gareth Southgate una vez concluyó la Eurocopa de Alemania. Sin embargo, el cambio de guardia no será inmediato. Carsley seguirá en su puesto hasta el 1 de enero de 2025, momento en el que pasará el testigo a Tuchel y regresará a la sub-21.

«Estoy muy orgulloso de haber recibido el honor de liderar a la selección de Inglaterra. Hace tiempo que siento una conexión personal con el fútbol de este país, ya que me ha brindado algunos momentos increíbles. Tener la oportunidad de representar a Inglaterra es un gran privilegio. La oportunidad de trabajar con este grupo talentoso de jugadores es muy emocionante», apuntó Thomas Tuchel después de que se produjese la confirmación de su llegada al banquillo de la selección inglesa.

Buen conocedor del fútbol inglés, especialmente tras su estancia como técnico del Chelsea entre enero de 2021 y septiembre de 2022, Tuchel asume el desafío de relanzar a los 'Pross', que vienen de firmar el subcampeonato en la Eurocopa disputada este verano aunque con un juego deslucidísimo que suscitó numerosas críticas y acabó llevándose por delante al cuestionado Gareth Southgate.

«Estamos encantados de haber contratado a Thomas Tuchel, uno de los mejores entrenadores del mundo. Antes de la Eurocopa teníamos un plan de contingencia y describimos exactamente las cualidades que buscábamos. Desde que Southgate dimitió, nos hemos reunido con varios entrenadores y los hemos evaluado en función de esos criterios», señaló Mark Bullingham, director ejecutivo de la Federación Inglesa.

Según informó el diario The Times este lunes, la Federación Inglesa había sondeado a Pep Guardiola ante la posibilidad de que el preparador catalán, cuyo contrato con el Manchester City expira el próximo verano, viese con buenos ojos hacerse cargo de los 'Three Lions'. Pero Guardiola aseguró no haber tomado aún una decisión sobre su futuro en una entrevista concedida a la televisión italiana y finalmente ha sido Tuchel el escogido.

Reticencias de la prensa inglesa

Con once títulos en su haber a lo largo de una vasta carrera como técnico que le ha llevado a desfilar por los banquillos de Mainz, Borussia Dortmund, PSG, Chelsea y Bayern de Múnich, la elección de Tuchel no ha sido acogida de forma favorable por todos. Medios como el Daily Mail recordaban este miércoles las fallidas experiencias de los dos técnicos extranjeros que llevaron en su día las riendas de los 'Three Lions', el italiano Fabio Capello y el recientemente fallecido preparador sueco Sven Göran Eriksson. «Es un día oscuro para el fútbol inglés», afirma el rotativo londinense.

«Sin querer sonar descortés con Thomas Tuchel, que acaba de aceptar una oferta de la FA, pero, una vez más, el seleccionador de Inglaterra debería ser inglés. La nacionalidad es el objetivo principal del fútbol internacional», apunta por su parte el jefe de la sección de fútbol de The Telegraph, que tampoco se mostraba partidario de la llegada de Guardiola al ser producto de otra cultura futbolística diferente de la inglesa. «Al menos estamos seguros de que ganaremos los penaltis», rotula el Daily Star, mientras The Guardian incide en su nacionalidad alemana para mostrar su discordancia con la llegada de Tuchel al banquillo de Inglaterra.

A todo ese caldo de cultivo deberá hacer frente Tuchel, cuyo reto más cercano será clasificar a Inglaterra para el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Cabe recordar que pese a ser el país inventor del 'football', Inglaterra solo ha logrado hacer cima en un gran torneo de selecciones, el Mundial de 1966 que se disputó precisamente en suelo británico. Desde aquella lejana conquista, los 'Pross' solo presumen de dos cuartos puestos en sendas Copas del Mundo (1990 y 2018) y dos subcampeonatos en las dos últimas Eurocopas disputadas hasta la fecha (2021 y 2024). «Quiero bordar la segunda estrella en nuestra camiseta», aseveró Tuchel este miércoles en el mítico estadio de Wembley.

