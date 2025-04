La lesión de Carvajal deja la defensa del Real Madrid en paños menores

El Real Madrid recibió un durísimo golpe al término del partido que disputó el sábado frente al Villarreal. La gravísima lesión que sufrió ... Dani Carvajal en la disputa con Yéremy Pino por un balón dividido hará que el lateral se pierda lo que resta de temporada. El diagnóstico fue peor aún de lo previsto. Tiene la rodilla derecha destrozada. Sufre una rotura del ligamento cruzado anterior, una rotura del ligamento colateral externo y una rotura del tendón poplíteo. No volverá hasta el curso 2025-26, que afrontará vestido de blanco, después de que el club que preside Florentino Pérez anunciase este domingo una renovación que venía cocinándose desde hace tiempo y que adquirió carácter oficial solo unas horas después de que se difundiese el parte médico que confirmaba el severo percance que padece el campeón de la Eurocopa con España. Su baja deja en paños menores la defensa del Real Madrid, que deberá estar atento a lo que pueda ofrecer el mercado.

No le gusta fichar en invierno a la entidad de Chamartín. La última incorporación que acometió en dicha ventana fue la de Reinier. El brasileño, reclutado en enero de 2020, llegó con la vitola del nuevo Kaká y fue una apuesta de Juni Calafat, jefe de 'scouting' de los blancos, pero resultó un fiasco absoluto. Un año antes había aterrizado Brahim, cuyo refuerzo resultó mucho más acertado que el del ex del Flamengo. Marcelo, Panucci o Casemiro hicieron historia en su día con el Real Madrid pese a llegar con la temporada comenzada y demostraron que el mercado de invierno también puede ofrecer oportunidades interesantes. Entienden no obstante en los despachos de Valdebebas que la planificación debe ser de largo recorrido y que es complicado dar con una pieza valiosa cuando la competición está ya en marcha. Sin embargo, la situación de la zaga a cargo de Carlo Ancelotti empieza a ser dramática.

La baja de Carvajal se suma a la de David Alaba, quien todavía no tiene fecha de vuelta a los terrenos de juego tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en diciembre del año pasado. El club tampoco movió ficha tras la salida de Nacho, lo que dejó a Ancelotti con apenas dos centrales sanos: Éder Militao y Antonio Rüdiger, toda vez que no confía en Jesús Vallejo. En pretemporada se lesionó Joan Martínez, el joven que había sorprendido gratamente a Carletto, hasta el punto de que el italiano pensaba contar con el futbolista del Juvenil A para cubrir descosidos en el primer equipo. También se rompió el cruzado.

Lucas Vázquez y Militao para una emergencia

El transalpino, que ha tenido que recurrir en varios partidos a un central ortopédico como es Tchouaméni a fin de no forzar demasiado la máquina con Militao y con Rüdiger, mira ahora con preocupación la situación en el lateral derecho. La larguísima convalecencia de Carvajal deja a Lucas Vázquez como único efectivo de garantías para esa parcela del campo. Extremo de formación al que Zinedine Zidane reconvirtió en lateral, el gallego ha dejado sobradas muestras de su capacidad para sumar desde la posición del dos y sus dos últimas renovaciones se las ganó por la fiabilidad que demostró como recambio de Carvajal. El problema es que no tiene quien le cubra las espaldas.

Al margen de Lucas Vázquez, lo más parecido a un lateral derecho que existe en la plantilla del Real Madrid es Militao. El brasileño se desempeño ahí con cierta asiduidad cuando estaba en el Oporto. 15 de los 46 partidos que disputó con los Dragones los afrontó como lateral derecho. La polivalencia del zaguero nacido en Sertaozinho fue un factor clave a la hora de propiciar su fichaje por el Real Madrid. Sin embargo, desde que aterrizó en Chamartín apenas ha sido lateral derecho en tres encuentros, Ancelotti le considera fundamental en el eje de la retaguardia y moverle circunstancialmente provocaría otro problema añadido dada la carestía de centrales que tienen los blancos.

La situación en la cantera tampoco invita al optimismo. David Jiménez, Loren Aguado y Jesús Fortea emergen como opciones en el Castilla y en el Juvenil A, pero su inexperiencia al más alto nivel les penaliza y Ancelotti no suele tirar demasiado de los mirlos. El principal deseado a medio plazo es Trent Alexander-Arnold, cuyo contrato con el Liverpool expira el próximo verano y al que el Real Madrid lleva tiempo vigilando de cerca. Sin embargo, el plan de los blancos con el británico pasa porque no renueve contrato y llegue libre el próximo verano, no por una incorporación en el mercado de invierno que se antoja casi imposible. Lo mismo sucede en el eje de la zaga, donde el Real Madrid sopesa opciones de futuro después de que la marcha de Leny Yoro al Manchester United le pillase con el paso cambiado, sin que por el momento haya nada en firme. Lo que está claro es que con dos centrales y solo un lateral derecho en perfecto estado de revista, Ancelotti tiene un problema de los gordos.