Premio Van Dijk asalta el trono de Messi y Cristiano Van Dijk, con el premio al mejor jugador del año. / REUTERS El defensa del Liverpool logra el premio a mejor jugador UEFA tras ser decisivo en la Champions y destacado en la Liga de Naciones RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Mónaco Jueves, 29 agosto 2019, 20:39

Parecía el convidado de piedra antes de que se entregara el premio a mejor jugador de la campaña para la UEFA, ya que por vez primera en muchos años Cristiano Ronaldo y Leo Messi mostraron una complicidad nunca vista. Incluso bromearon sobre su lucha titánica durante 15 años, su particular relación que Cristiano calificó como buena aunque nunca han ido juntos a cenar. Mientras todos reían Virgil van Dijk, serio, esperaba su turno.

Sólo estar ahí, entre los dos colosos ya era un gran premio. Pero Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, anunció su nombre. El holandés ha pasado en menos de dos años de ser mirado con cierto recelo cuando el Liverpool pagó por él 80 millones al Southampton a conseguir algo que ahora mismo solo parecía destinado a quíntuples ganadores del Balón de Oro delanteros y centrocampistas goleadores: ser el mejor de la temporada.

No fue una gran sorpresa ya que el central holandés ganó de la Liga de Campeones con el Liverpool en 2019, fue el MVP de la final en Madrid, y fue el capitán de Holanda en la fase de la Liga de Naciones. Van Dijk superó en la votación a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi como mejor jugador UEFA de la pasada temporada tras ser seleccionados por un jurado compuesto por 80 entrenadores de clubes participantes en la Liga de Campeones y en la Europa League, así como 55 periodistas.

Desde su llegada al Liverpool ha conseguido brillar casi tanto como Sadio Mané o Mohamed Salah, las dos estrellas ofensivas de los 'reds' junto a Roberto Firmino, y ha sido clave en el crecimiento del equipo para conseguir dos finales consecutivas de Champions League (primero en Kiev) y ser finalmente campeón de Europa en Madrid ante el Tottenham.

El neerlandés infranqueable, que no fue regateado ni una sola vez en 64 partidos continentales, se quedó a un paso de ayudar a Holanda a conseguir un título 31 años después y al Liverpool a recuperar la Premier League, donde tiene una estadística demoledora: gana el 75% de los duelos aéreos ganados. Es un hombre serio, en el campo y fuera de él. Ni siquiera saber que consiguió 305 puntos, más que Messi (207) y Cristiano juntos (74) le hizo cambiar el gesto.

Las dos estrellas juntas

La gala dejó la imagen de los dos principales astros del fútbol sentados juntos, después de la ausencia de Cristiano Ronaldo la pasada campaña. El portugués, pese a que ganó la Liga de las Naciones con Portugal y la Serie A en su primera temporada en la Juventus, no pudo volver a conseguir un título que ya obtuvo en 2014, 2016 y 2017 por su escaso rendimiento en la Champions. Estuvo colocado en la gala en medio, entre Van Dijk y su 'archienemigo' Leo Messi. «Era una rivalidad linda», recordó el argentino mientras que Cristiano, tercero con 74 puntos, dejó una reflexión curiosa. «Echo de menos jugar en España. Ha sido una batalla de años que nos ha hecho crecer a los dos. Tenía curiosidad por ver cómo estábamos después de 15 años de rivalidad como quizá no ha habido nunca. No ha sido fácil, pero tenemos una buena relación. Aún no hemos cenado juntos, pero quizá en un futuro.», bromeó. La presentadora preguntó a Cristiano si se retiraría a la vez que Messi y mostró su lado más guasón: «Él es dos años menos y no es mala opción. Pero me veo bien y espero estar aquí el año que viene, dentro de dos, de tres. A los que no les gusto me seguirán viendo aquí».

Reía a su lado el argentino, máximo realizador europeo (36 goles) y campeón de la Liga con el Barça, también aspiraba a conseguir el premio de nuevo (tras ganarlo en 2011 y 2015) tuvo que conformarse con ser segundo - casi a cien puntos del ganador- y recibir el galardón a mejor gol de la campaña, su tanto de falta al Liverpool en la ida de las semifinales de la Champions League y al de mejor delantero. El premio al MVP de la campaña fue creado en 2011, y además de Messi y Cristiano lo ganó Andrés Iniesta, Franck Ribéry en 2013 y Luka Modric en 2018.

Durante la gala del Forum Grimaldi se entregaron los premios individuales masculinos del año. El de mejor portero fue para Alisson Becker por su espectacular campaña con el Liverpool en Europa y en la Premier League, en la que fue el portero más destacado al dejar más días su meta a cero mientras que el mejor defensa fue obviamente fue para Virgil van Dijk. El mejor centrocampista fue para Frenkie de Jong, estrella del sorprendente Ajax y ahora nuevo jugador del Barcelona. De hecho el holandés llegó a Mónaco en helicóptero tras coger un vuelo privado, con el mejor delantero, Leo Messi. El argentino, pichichi de la competición, fue elegido el mejor delantero de la temporada.

Bronze y 'King Cantona'

Fueron los premios anteriores a que se supiera que Lucy Bronze (Lyon e Inglaterra) fue elegida la mejor futbolista de la temporada gracias a su aportación al triplete de su club, un Lyon que reina en Europa desde hace años, y a la selección inglesa, con la que alcanzó las semifinales del Mundial jugado en Francia. Se impuso a dos compañeras de equipo, la noruega Ada Hegerberg y la francesa Amandine Henry.

Además, se entregaron dos premios más que ya se conocían su vencedor. El galardón UEFA especial del presidente, que este año fue para el francés Eric Cantona, no sólo por su trayectoria deportiva en clubes como el Manchester United sino que Aleksander Ceferin tuvo en cuenta que este « hombre que no se casa con nadie, que defiende sus valores y que dice lo que piensa» pone «su corazón y su alma para apoyar las causas en las que cree», como 'Common Goal', que financia organizaciones benéficas de fútbol de gran impacto en todo el mundo. Cantona, que compareció con una gorra y un atuendo muy informal a recoger el galardón, y el propio Ceferin aportan el 1% de su salario anual al proyecto lanzado por el español Juan Mata.

5.000 kilómetros por causas benéficas

Y por último el premio Equal Game, en el que hubo dos ganadores por su trabajo como modelos de conducta que ponen de relieve la diversidad, inclusión y accesibilidad en el fútbol.El hincha del Burnley Scott Cunliffe que realizó corriendo los 19 desplazamientos de su equipo en la pasada Premier League (más de 5.000 kilómetros) y recaudó unos 66.000 euros con 'RunAway Challenge' para varias organizaciones benéficas de los clubes de la Premier conquistando los corazones de miles de personas en todo el país.

Por su parte el Borussia Dortmund lidera la campaña del fútbol alemán contra grupos de extrema derecha llevando a cabo una serie de actividades e iniciativas para educar, comunicar y confrontar a los intolerantes. Lideran un mensaje de que «el racismo, la intolerancia y la discriminación no tienen cabida en el fútbol».

LISTA DE PREMIADOS

Premio Presidente UEFA: Eric Cantona

Mejor portero: Allison Becker (Liverpool, Brasil)

Mejor defensa: Virgil Van Dijk (Liverpool, Holanda)

Mejor centrocampista: Frenkie de Jong (Ajax / Barcelona, Holanda)

Mejor delantero: Leo Messi (FC Barcelona, Argentina)

Mejor gol: Leo Messi (Barcelona al Liverpool, ida semifinales)

Equal Game: Borussia Dortmund y Scott Cunliffe, aficionado del Burnley

Mejor jugadora del año: Lucy Bronze (Lyon e Inglaterra)

Mejor jugador del año: Virgil van Dijk (Liverpool, Holanda)