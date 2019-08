UEFA Bronze, la mejor jugadora del año Lucy Bronze, elegida mejor futbolista. / Reuters La inglesa, que como sus compañeras nominadas del Lyon hizo triplete revalidando la Champions, también llegó a semifinales del Mundial RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Mónaco Jueves, 29 agosto 2019, 20:41

Nadie duda que el Lyon es el gran dominador del fútbol femenino en Europa. Y por ello las tres candidatas al galardón de mejor jugadora UEFA (Lucy Bronze, Ada Hegerberg y Amandine Henry) defienden la camiseta del cuadro galo, dominador del fútbol mundial. Una de ellas iban a completar el triplete Liga, Copa y Champions de la pasada temporada con el premio individual y la elegida fue Bronze, que se estrenaba en estos galardones. La inglesa Bronze es considerada la mejor lateral del mundo y llegó a las semifinales del Mundial.

Henry, nominada por cuarta vez seguida, fue la líder de Francia en su Copa del Mundo pero el anfitrión no pasó de cuartos de final. Más llamativo fue el caso de la noruega Hegerberg, que se ausentó del Mundial por decisión propia ya que dejó la selección por convicción personal meses antes. La mejor jugadora para la FIFA de 2018, que ya logró este mismo galardón en 2016, sigue en los puestos de honor ya que es la mejor goleadora de Europa. De hecho, anotó un hat-trick ante el Barça que dio al Lyon la cuarta Champions consecutiva. En 2018, los laureados fueron el croata Luka Modric (Real Madrid) y la danesa Pernille Harder (Wolfsburgo).

Bronze no pudo acudir a la gala pero mandó un vídeo para dar las gracias a los presente en el Forum Grimaldi de Mónaco. «Estoy en una nube y superhonrada por haber ganado este premio frente a dos fantásticas jugadoras a las que conozco muy bien del Lyon, dos grandes chicas, grandes futbolistas. Quiero decir que gracias a las 'lionesses', la selección inglesa, hemos tenido un gran verano y no hubiera ganado este premio de no ser por ellas. Y lo mismo le digo a mi equipo, el Lyon. Tuvimos una temporada alucinante, ganando el 'triplete'. Creo que cualquiera de esas jugadoras podría haber ganado este premio».

Top 10 femenino

1 Lucy Bronze (Lyon e Inglaterra) - 88 puntos

2 Ada Hegerberg (Lyon) - 56 puntos

3 Amandine Henry (Lyon y Francia) - 44 puntos

4 Vivianne Miedema (Arsenal y Holanda) - 31 puntos

5 Ellen White (Birmingham City y ahora Manchester City, e Inglaterra) - 22 puntos

6 Pernille Harder (Wolfsburgo y Dinamarca) - 21 puntos

7 Dzsenifer Marozsán (Lyon y Alemania) - 12 puntos

8 Caroline Graham Hansen (Wolfsburgo y ahora Barcelona, y Noruega) - 10 puntos

9 Lieke Martens (Barcelona y Holanda) - 9 puntos

10 Wendie Renard (Lyon y Francia) - 9 puntos