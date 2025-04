Ancelotti: «Es muy difícil, pero también una oportunidad increíble»

Óscar Bellot Madrid Martes, 3 de mayo 2022, 14:05 | Actualizado 18:23h. Comenta Compartir

Consciente de la dificultad que entraña eliminar a un equipazo del calibre del Manchester City, pero con plena confianza en un grupo que viene de levantar el título de Liga. Así afronta Carlo Ancelotti la vuelta de semifinales de la Champions, donde el Real Madrid aspira a remontar el 4-3 de la ida para abrir las puertas de la final de París. Para alcanzar ese objetivo, el técnico italiano tiene claro el recetario. «Se van a enfrentar dos equipos que tienen gran calidad, aunque distinta. Si llegas a una semifinal o ganas una Champions no la ganas solo por el corazón. La personalidad es una parte importante porque te permite mostrar la calidad. El corazón es importante, pero se necesita calidad y compromiso colectivo. Solo una parte de esto no te permite tener éxito en una competición tan difícil como es la Champions. Si ganamos mañana no será solo por el corazón, sino también por la calidad y el compromiso colectivo», aseveró el preparador de Reggiolo.

«El equipo está bien, motivado y concentrado. Tenemos un reto importante mañana que es poder jugar otra final de Champions. Hay un muy buen ambiente. Sabemos de la dificultad, pero tenemos mucha confianza. La eliminatoria está abierta, tenemos una pequeña desventaja y queremos arreglarla mañana», explicó un Ancelotti que resaltó la necesidad de corregir los errores defensivos después de que su escuadra haya recibido 99 remates en sus cinco últimos partidos en la Champions, pero que apeló a la valentía de sus pupilos para confrontar al City. «Si ponemos el bloque bajo no vamos a encajar 99 tiros. Si nos metemos dentro del área de penalti nos van a tirar 99 veces. A veces tienes que arriesgar algo. Lo hemos hecho porque en estos partidos hemos marcado tres goles contra el PSG y cinco contra el Chelsea. Tenemos calidad para arriesgar», enfatizó.

Se congratuló por la vuelta de Casemiro, que se perdió el duelo en el Etihad por sanción. «Casemiro nos va a ayudar. Su vuelta refuerza el aspecto defensivo. Tenemos que mejorar el compromiso colectivo, movernos mejor como bloque, estar más compacto, evitar problemas cuando centran. Hemos trabajado el aspecto defensivo y creo que vamos a ver mejoría», indicó Ancelotti.

Al transalpino no le preocupan demasiado los buenos datos de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu, donde el técnico del City ha logrado seis victorias, dos empates y solo ha cosechado una derrota. «No veo que la historia vaya a influir mañana. Cada partido tiene su historia. Ellos tienen ventaja y nosotros tenemos que hacer todo lo mejor. Es muy difícil pero tenemos una oportunidad increíble de jugar otra final. Después de ganar la Liga, el ambiente es muy bueno y lo podemos hacer», recalcó el preparador del Real Madrid.

Baja de Alaba

Ancelotti confirmó la baja de Alaba, que no ha podido superar la contractura en el aductor que ya le hizo perderse el último partido de Liga contra el Espanyol, y se explayó a la hora de valorar la mejoría que ha experimentado Vinicius durante esta temporada. «Vinicius no ha cambiado su posición, lo que ha mejorado es la finalización. Es mucho más frío, más tranquilo y se toma el tiempo necesario para tomar la decisión adecuada. Ha madurado en este periodo y yo le he dado la confianza de meterlo. Puede ser que esa confianza que le he dado le haya permitido ser más maduro en la toma de decisiones», manifestó sobre el carioca.

Aseguró que no tiene dudas sobre el once y subrayó que puede ser un partido largo y «no es tan importante quién empiece el partido como quién lo termine». Mostró su plena confianza en Nacho, que reemplazará a Alaba en el eje de la retaguardia. «Alaba es una pieza importante, pero también Nacho lo ha hecho muy bien. Es un jugador que tiene experiencia y lo va a hacer bien mañana», dijo del alcalaíno.

A diferencia de lo que ha expresado sobre Benzema en múltiples ocasiones, Ancelotti no ve cambios significativos en el Modric actual respecto al que tuteló en su primera etapa al frente del Real Madrid. «Modric no ha cambiado. Si tuviese que comparar a Benzema con él, creo que ha cambiado más Karim. Sobre todo en el tema liderazgo. Puede haber cambiado la percepción que los otros jugadores tienen de Modric, que es un profesional fantástico, extraordinario y con una calidad física, técnica y táctica tremenda», señaló sobre el croata.

Habló, por último, de la necesidad de hacer un partido completo para superar al City. «Tiene que ser mejor el bloque bajo que en la ida, la presión tiene que estar bien hecha para evitar pases entre líneas y transiciones. No vamos a plantear el partido con bloque bajo, pero hay momentos del partido que tienes que defender con bloque bajo», proclamó.

Ampliar Luka Modric, durante la rueda de prensa. Foto: Efe | Vídeo: Atlas Modric: «Estamos con mucha confianza de que podemos remontar» La plantilla del Real Madrid tiene fe máxima en sus opciones de alcanzar la final de París. «Estamos con mucha confianza de que podemos remontar. Sabemos que en el primer duelo no hicimos nuestro mejor partido y aún así metimos tres goles. Mañana tenemos que hacerlo mejor y a ver si es suficiente para estar en la final. Tenemos mucho carácter, también juega la historia de este club que ha ganado muchos partidos y es el que más títulos de Champions tiene. Todo esto influye mucho. Sabemos lo que tenemos que hacer cuando salimos en este campo con la gente detrás. Nunca nos rendimos, es lo que nos enseñó este club cuando llegamos», señaló Luka Modric en vísperas del duelo sin red contra el Manchester City. El croata apeló al estado de felicidad por el que atraviesa el Real Madrid tras abrochar su trigésimo quinto título de Liga. «El ambiente en el vestuario es muy bueno. Tenemos muchas ganas, sabemos qué tenemos que hacer. Es el partido más importante del año. Estamos dispuestos y preparados para hacer un buen partido y estar en la final», dijo el balcánico. El ganador del Balón de Oro en 2018 apeló al carácter como clave para darle la vuelta a la eliminatoria. «Lo que tenemos que hacer es salir al campo con mucha fe, con personalidad y con mucha energía para demostrar que somos el mejor equipo del mundo. Tenemos que meter a los aficionados desde el principio en el partido», subrayó. Sacó por último su lado más reivindicativo Modric cuando le preguntaron si se menosprecia al Real Madrid cuando se habla de suerte a la hora de explicar sus gestas en la máxima competición continental. «No decimos nada a la gente que piensa así, que sigan así. Para estar aquí y ganar no sé cuántas Champions no sirve solo con la suerte. Es un poco injusto. Nos hace reír un poco, aunque cada uno puede decir lo que quiera. Estamos concentrados en lo que hacemos nosotros y nos da igual lo que digan de fuera. Para llegar año tras años a estas alturas, ganando a grandes rivales y ganando títulos, tienes que tener más que suerte: carácter, personalidad, fe... Esto es lo que nos hace ganar», atajó.