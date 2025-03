Ancelotti: «Defender mejor es la llave de la final»

r. c. Martes, 26 de abril 2022, 23:31 | Actualizado 23:40h. Comenta Compartir

El duelo de ida de semifinales de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Real Madrid fue un partido loco, para el recuerdo por ese intercambio entre dos potencias de Europa que deparó un espectáculo para el aficionado, menos para los entrenadores.

A pesar de ello Carlo Ancelotti salió satisfecho con el ejercicio de supervivencia del Madrid, una vez más. «Ha sido un partido fantástico para el fútbol. Salimos con un resultado que no es bueno, porque hemos encajado cuatro, pero que puede cambiar en la vuelta. Hemos competido y lo que tenemos que hacer es defender mejor. Esa es la llave para estar en la final», defendió el técnico italiano.

«Dos de los goles son pérdidas de duelos individuales, con dos centros, y tenemos que vigilar esas cosas. Con el balón hemos estado bien, la calidad el equipo se ha mostrado y tenemos mucha confianza para la vuelta porque la magia del Bernábeu es la magia del Bernabéu», explicó, optimista.

«Nunca hemos pensado en cambiar al lanzador de los penaltis. Ahora lo estaban esperando por la derecha y lo ha puesto por el centro de la portería», señaló Carletto, con una sonrisa en la boca, cuando se le preguntó por la sangre fría de Benzema para convertir un penalti al más puro estilo Panenka en los minutos finales, cuando el Madrid caía 4-2.

Posible alirón

«Si somos capaces de ganar el partido y la Liga lo vamos a celebrar porque además eso nos va a ayudar para el partido de vuelta contra el City», aseguró el preparador transalpino tras ser cuestionado por la hipotética celebración blanca en caso de alirón el próximo sábado, cuatro días antes del duelo que decidirá definitivamente la eliminatoria de semifinales de Champions.

«Una derrota nunca es buena. Tenemos ilusión con esta Champions y ahora tenemos que mejorar», valoró por su parte Benzema, otra vez héroe con un doblete que le pone al frente de artilleros de esta Champions, con 14 goles. «Siempre me meto en la cabeza que si no tiras nunca un penalti no puedes fallarlo. Es confianza mental, tengo mucha confianza en mí así que lo hago y ya está», explicó el francés, como si fuese fácil.

«Contento nunca con la derrota, pero esto es solo la primera parte de la eliimatoria. Faltan noventa minutos en el Bernabéu para darle la vuelta y creo que con la afición va a ser diferente», coincidió por su parte Vinicius, el otro goleador blanco en el Etihad.