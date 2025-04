El caso Dani Olmo, el enésimo ridículo financiero del Barcelona de Laporta

Isaac Asenjo Madrid Miércoles, 1 de enero 2025, 09:26 | Actualizado 17:05h. Comenta Compartir

Año nuevo y mismos problemas para el Barça, que vio cómo LaLiga borró a Dani Olmo y Pau Víctor de su plantilla, después de no haber podido regularizar su fair play financiero antes del límite establecido. El club azulgrana, que ha sufrido en los últimos tiempos varios golpes judiciales, no demostró el último día de 2024 si había logrado materializar el acuerdo por los asientos VIP del futuro Spotify Camp Nou, que hipotecaría durante 20 años a cambio de 100 millones, ni tampoco un posible aval por parte de algún miembro de la Junta Directiva.

En la entidad, no obstante, no consideran el tema, que también judicializaron, por zanjado, y no dan por perdidos a sus dos jugadores para este segundo tramo de la temporada. Cabe recordar que el ex del RB Leipzig pudo ser inscrito en la tercera jornada liguera contra el Rayo Vallecano gracias a la lesión de larga duración de Christense. Sin embargo, el danés ya está recuperado y su ficha se activó, por lo que el Barça necesitaba 60 millones de euros que le permitieran entrar en la norma de 1:1 del fair play financiero y equlibrar ingresos y gastos.

«El FC Barcelona no ha presentado ninguna alternativa que, atendiendo al cumplimiento de la normativa de control económico de La Liga, le permita inscribir ningún jugador a partir del próximo 2 de enero», explicó la Liga en un comunicado. Ante esta situación, el Barça hizo saber la última noche del pasado año a los medios, que había solicitado a la Federación Española de Fútbol una nueva licencia tanto para su principal fichaje de esta temporada como para el canterano. La pelota parecía estar en el tejado del máximo responsable de las normas del fútbol español, sin embargo éste dejó claro que irá de la mano del organismo presidido por Javier Tebas. Se da la circunstancia de que el organismo cuenta desde hace solo unos días con un nuevo presidente, Rafael Louzán, que después de un largo periodo de enfrentamiento entre esa institución y LaLiga ha incluido en su junta directiva a su homólogo de este organismo, Javier Tebas. Ambos organismos tienen claro que las peticiones azulgranas no tienen recorrido y que en esta ocasión los culés no se beneficiarán de ningún tipo de conflicto entre las dos máximas entidades del fútbol español como podría ocurrir en tiempos pasados.

Bochorno financiero

El campeón de Europa este verano con la selección española ya es agente libre, estaría en su derecho de reclamar la totalidad del salario que le tocaba percibir hasta 2030, tal y como incluyó en una cláusula cuando firmó su contrato, y podría marcharse a otro club, mientras que el atacante de la cantera seguiría en el Barcelona, pero sin ficha, o saldría cedido a otro equipo.

¿Pero por qué no podría inscribirse si en unos días el Barcelona consigue estos ingresos, aunque haya superado el límite? La clave está en el punto cinco del artículo 141 del Reglamento General de la Federación Española: «Los/as futbolistas cuya licencia se cancele, no podrán, en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuvieron vinculados».

El Barcelona se enfrenta a una de sus crisis más importantes de su historia reciente, con una situación financiera y deportiva instalada en el ridículo. Consideran desde el club catalán, que desembolsó 55 millones para contratar al jugador, que la citada normativa por la cual no se puede inscribir a un jugador dos veces en el mismo equipo está desfasada y que debería modificarse. «El día 3 se darán más detalles», afirmaron fuentes del club catalán, que contó en el día de ayer con ambos jugadores en el entrenamiento que realizaron por la tarde a las órdenes del técnico culé Hansi Flick.

Entre tanto, el jugador publicó en sus redes sociales un mensaje de felicitación del año nuevo con emojis de corazones con los colores del Barça. A esa publicación le respondieron miles de usuarios en redes sociales, incluidos muchos seguidores del Barça y en particular Lamine Yamal. En la primera imagen que compartió Olmo en su post, el centrocampista está junto a su pareja haciendo el gesto con el que suele celebrar sus goles: señalándose la muñeca, como indicando la hora. Una hora más que delicada para su futuro, porque puede quedarse sin jugar y también rescindir su contrato con el Barcelona.