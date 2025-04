Un mercado invernal de urgencia en España y de derroche en la Premier League inglesa

El 2 de enero se abre oficialmente el mercado de fichajes de invierno, una ventana crucial para que los equipos refuercen sus plantillas de cara ... a la segunda mitad de la temporada. En la Liga se espera una actividad intensa, con clubes en busca de soluciones inmediatas tanto para consolidarse en la parte alta de la clasificación como, sobre todo, para evitar el descenso. En Europa, el Manchester City se perfila como uno de los principales agitadores del mercado.

El líder de la Liga, el Atlético de Madrid, tiene como prioridad reducir su plantilla en el mercado de invierno. A Thomas Lemar, debido a su alto salario y escaso protagonismo en el esquema de Diego Simeone debido a las lesiones, lo sitúan como principal candidato a salir. Paralelamente, el club evalúa la posibilidad de reforzar tanto la banda izquierda como la delantera.

El Real Madrid, vigente campeón, atraviesa dificultades por la escasez de efectivos en la zona defensiva, especialmente en el lateral derecho tras la lesión de Dani Carvajal. Paralelamente, el club valora la incorporación de Zubimendi como candidato ideal para ocupar el rol de creador en el centro del campo. La recuperación de David Alaba podría evitar fichajes en el eje de la zaga, por lo que los grandes movimientos se aplazarían hasta el verano.

El Barcelona, por su parte, sufre nuevamente restricciones económicas, lo que limita sus movimientos en el mercado. Nuevo año, mismos problemas. El club azulgrana inicia el 2025 con el revés de no haber podido demostrar un aumento de sus ingresos que permitiera las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor. Y ya ninguno de los dos jugadores aparecen en la plantilla del Barça en LaLiga. En la entidad, no obstante, no consideran el tema, que también judicializaron, por zanjado, y no dan por perdidos a sus dos jugadores para este segundo tramo de la temporada.

En el Athletic, solo Álex Padilla, tercer portero, podría salir, con el Pumas mexicano interesado en él. El Villarreal enfrenta incertidumbre con Álex Baena, pretendido entre otros por el Atlético, aunque espera poder retenerlo para luchar por Europa. El Mallorca, tras un buen inicio, busca fichar a Javi Puado, cuyo contrato con el Espanyol finaliza en junio, y a Ángel Alarcón, delantero del Oporto B.

La Real Sociedad se teme la eventual salida de Martín Zubimendi, cuyo cláusula es de 60 millones de euros, pero parece que el campeón de Europa con España se quedará por ahora, tras rechazar importantes ofertas de la Premier. Umar Sadiq, tras su recuperación, podría ser cedido al Valencia o Getafe. El Girona, en busca de un delantero, también trabaja en el regreso de Eric García para reforzar sus aspiraciones europeas.

Osasuna podría reducir plantilla con las salidas de Nacho Vidal, José Arnáiz y Moi Gómez, aunque han rechazado ofertas por Budimir y Lucas Torró. El Betis prioriza las salidas y apunta a Enes Ünal, delantero del Bournemouth, para reforzar la delantera, aunque su alto coste dificulta la operación. Además, Manuel Pellegrini pretende reforzar el centro del campo y el lateral izquierdo para mantener la competitividad.

Refuerzos obligados

En la zona media de La Liga, Tasos Douvikas ha solicitado salir del Celta. En Vallecas, la situación de Raúl de Tomás y James Rodríguez es incierta, ya que no cuentan para Iñigo Pérez y podrían abandonar el club. En Las Palmas, el futuro de Álvaro Valles está en el aire debido a su negativa a renovar. El Sevilla prioriza el fichaje de Rubén Vargas para la banda izquierda y también tiene en sus planes a Juninho, delantero del Qarabag.

En Leganés, Sébastien Haller podría romper su cesión tras no marcar goles. El Deportivo Alavés incorporará a Facundo Garcés, pero debe ajustar su plantilla con jugadores como Villalibre, Rebbach y Luka Romero, además de buscar el regreso de Comana Ledesma tras la lesión de Sivera. Finalmente, el Getafe, con solo 11 goles en 18 partidos, ansía refuerzos en la delantera y se ha fijado en un ex como Enes Ünal, Umar Sadiq, Kelechi Iheanacho y Raúl de Tomás.

Espanyol, Valencia y Valladolid, actualmente en zona de descenso, se enfrentan a un mercado de invierno crucial tras no reforzar adecuadamente sus plantillas en el pasado verano. Con plantillas limitadas, los tres equipos necesitan entre cuatro y cinco fichajes para tratar de ahuyentar el fantasma de Segunda. El Valencia, tras el fichaje del técnico Carlos Corberán en sustitución de Rubén Baraja, busca un lateral izquierdo y ha colocado en el mercado a Sergi Canós, Hugo Guillamón y Rafa Mir.

Inglaterra agita el árbol

En la Premier League, el Manchester City de Pep Guardiola atraviesa su peor crisis de resultados, con solo dos victorias en los últimos 14 partidos. Guardiola busca reforzar el equipo en enero, especialmente con un centrocampista, siendo su prioridad Martín Zubimendi, aunque también se valoran a Eddie Howe, Bruno Guimaraes, Tijjani Reijnders y Florian Wirtz. En cambio, el Liverpool, líder en Premier y Champions, no espera grandes movimientos.

El Manchester United, en busca de un delantero, sigue a Viktor Gyökeres y Dusan Vlahovic, mientras que la salida de Marcus Rashford podría acelerar la llegada refuerzos. Además, el equipo está interesado en fichar a Álex Grimaldo como lateral izquierdo.

En cuanto al Chelsea, Carney Chukwuemeka podría salir cedido a la Serie A, con destinos como Milan, Juventus o Nápoles. En Italia, la Juventus busca un central y podría liberar a Arthur Melo, con equipos como el Betis interesados en el mediocampista brasileño.

En Alemania, el Bayern de Múnich sigue a Jamie Bynoe-Gittens del Borussia Dortmund, pero cualquier movimiento se pospondría hasta el verano. Finalmente, el PSG no planea grandes movimientos en este mercado en la Ligue 1.

El mercado de fichajes promete ser intenso y lleno de sorpresas a medida que se acerque su cierre, el próximo 3 de febrero, en las cinco grandes ligas europeas, un día después en Países Bajos y Portugal y el 31 de enero en Arabia Saudí, siempre temible por la abundancia de petrodólares que tientan a figuras europeas.