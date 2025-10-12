HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El equipo fontanés festeja su nueva victoria. GRUPO LÓPEZ BOLAÑOS FS
FÚTBOL SALA

El Grupo López Bolaños vence y se asienta entre los mejores

El Jerez Futsal volvió a perder en casa y se mantiene en los puestos de descenso

Miguel Camacho

NAVALMORAL DE LA MATA.

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Victoria y derrota. Así se repartieron la quinta jornada en el grupo 4 de Segunda B los dos conjuntos extremeños. El Grupo López Bolaños venció al madrileño Tres Cantos (0-3) en un partido muy serio para asegurarse continuar en el tren de cabeza. Mientras tanto, el Jerez Futsal perdió en su feudo frente al Vivocuenca (2-4) en un choque en el que no mereció tal castigo.

El Grupo López Bolaños sumó una importante victoria en Madrid para afianzarse entre los cuatro primeros clasificados; es segundo con 12 puntos, a uno del líder, y ahora afronta dos encuentros consecutivos en su feudo. Los fontaneses necesitaban el triunfo también para recuperar las buenas sensaciones tras la eliminación copera esta misma semana. El Tres Cantos planteó un choque intenso, pero se encontró a un rival muy metido que poco a poco fue creciendo en confianza para ser el dominador. Álex (2) y Javi Carrillo fueron los goleadores del encuentro.

Por su parte, el Jerez tuvo su partido de cara, pero no lo supo rematar. Se marchó al descanso con una mínima ventaja (1-0), pero una polémica expulsión a Ismael permitió al Vivocuenca empatar y posteriormente remontar. Los jerezanos siguieron apretando, pero sin puntería de cara a la puerta rival a pesar de las numerosas y claras ocasiones que crearon. Marcaron Javi y Piku. El Jerez suma otra jornada sin ganar y es penúltimo con un punto, a 5 de salir del cuarteto de descenso, antes de visitar al potente Talavera.

