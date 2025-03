Grimaldo, el pistolero de Xabi Alonso al servicio de La Roja

Isaac Asenjo Madrid Lunes, 13 de noviembre 2023, 11:32 | Actualizado 17:11h. Comenta Compartir

Durante su etapa en las categorías inferiores del Barcelona llegó a ser señalado como el mejor proyecto de lateral izquierdo. Sin embargo, una sobredosis de jugadores en su posición, en la que destacaba Jordi Alba, el escepticismo de Luis Enrique cuando dirigía al primer equipo y algunos actos de indisciplina hicieron que Alejandro Grimaldo (Valencia, 1995) abandonara Can Barça, donde llegó en edad infantil, para tener minutos en la élite. Lo hizo en el Benfica (303 partidos, 19 goles, 51 asistencias y 9 títulos) durante las últimas ocho temporadas, siendo uno de los buques insignia del equipo que maravilló el pasado año en la Champions, y ahora en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, con el que está llegando su gran explosión.

Decisivo en el engranaje de la 'Xabineta', es uno de los pilares del líder de la Bundesliga, equipo que aún no ha hincado la rodilla en lo que va de curso tras 17 partidos disputados en todas las competiciones, y que sobre el terreno de juego ha establecido el mejor arranque histórico de la competición alemana, superando a aquel Bayern de Múnich de Pep Guardiola. El club de la aspirina es la mayor sorpresa del fútbol europeo con permiso del Girona de Míchel.

Versátil, asociativo, y con un cañón en su pierna izquierda, el futbolista que deslumbró en Paterna antes de su incursión en La Masia, es, a sus 28 años, el jugador más en forma del mundo en su posición, y su gran rendimiento ha sido recompensado, por fin, con su primera convocatoria con la selección española de Luis de la Fuente, que apostó por él en detrimento de Balde. «Estoy en el mejor momento de mi carrera. He encontrado, tanto física como mentalmente, la madurez futbolística. Tengo objetivos grandes como ir a la selección y conseguir grandes títulos en el futuro», dijo el futbolista en una entrevista en marzo, cuando aún jugaba con las águilas de Da Luz, y donde añoraba ponerse la elástica de La Roja.

Un combinado nacional que tras el último Mundial requería una revisión, que en los últimos meses mantiene la búsqueda de alternativas y planes en función del enemigo, y que tiene en el valenciano, en plena madurez, un pistolero de largo recorrido que desprende el aroma del mejor Gareth Bale para la banda, ya sea de lateral, interior o extremo, además de un excelente lanzador de faltas. Ocho goles y cinco asistencias en lo que va de temporada hacen que sea 'mainstream' en la ribera oriental del Rin y en todo el Viejo Continente.

Grimaldo ha anotado cuatro de esos tantos desde fuera del área, el último este pasado fin de semana para abrir la goleada (4-0) al Unión Berlín, siendo el jugador de las cinco grandes ligas europeas que en más ocasiones lo ha hecho. En sus cinco últimas temporada, el 50% de sus 22 goles fueron desde más allá de la frontal del área, el 27% de los cuales los hizo de falta directa. Una precisión a balón parado que no es fruto de la casualidad. «Llevo años trabajando en ello», apuntó en la web de su club. «Lo tengo todo pensado y practicado. Sé dónde y cómo pegar. Doy tres pasos y medio, analizo rápido y le pego, porque sé adónde quiero que la pelota vaya», ahondó el defensa.

Un bloque para la Eurocopa 2024

«En el Leverkusen juegan con otra idea pero es un futbolista que se puede adaptar a muchas funciones. Conozco su potencial. De lateral es de lo que le utilizaremos, pero nos ofrece muchas opciones y posibilidades», confesó hace días De la Fuente, quien dijo tener ya el bloque muy formado para la Eurocopa del próximo verano en tierras alemanas.

El valenciano tendrá la oportunidad de debutar con España este jueves ante Chipre o el domingo frente a Georgia. Ninguna de esas selecciones opta a jugar el Europeo, pero La Roja, aunque ya está clasificada, tiene en juego el primer puesto del grupo que la colocaría en el bombo 1 del sorteo del calendario, el 2 de diciembre en Hamburgo.

Hasta el momento, su paso por las diferentes categorías de la selección ha sido residual. Ha jugado dos encuentros con la sub-16, ocho con la sub-17, nueve con la sub-19 y tan solo dos con la sub- 21. De hecho, su último compromiso con los colores de España fue el 1 de septiembre de 2016 ante San Marino en un encuentro de clasificación para la Eurocopa sub-21.

El futbolista reconoce en declaraciones a la Bundesliga que cuida mucho el 'entrenamiento invisible', aquello que se hace cuando uno no está entrenando: recuperación, descanso, y sobre todo, la dieta, donde destaca realizar lo que se conoce como ayuno intermitente. «Mi primera comida es a las dos de la tarde. Luego, la segunda a las ocho. Y no vuelvo a comer hasta las dos de la tarde». No come pasta, arroz ni pan. Solo come proteínas, pescado y carne. Y muchas verduras.