Florentino Pérez: «Es un gran día para la historia del fútbol y del deporte»

«Hoy es un gran día para la historia del fútbol y para la historia del deporte», proclamó este jueves Florentino Pérez, que celebró que «el fútbol europeo no es ni será nunca más un monopolio» y que «desde hoy los clubes serán los dueños de su destino». El presidente del Real Madrid apeló a partir de ahora a «trabajar en libertad desde el diálogo constructivo, sin amenazas, sin actuar contra nada ni contra nadie y con el objetivo de innovar y modernizar el fútbol para seguir alimentando la pasión de los aficionados».

Florentino dice defender «un proyecto moderno, plenamente compatible con las competiciones nacionales, abierto a todos, basado en el mérito deportivo y que impondrá de forma efectiva el respeto al fair play financiero». Su gran aliado por la Superliga, Joan Laporta, también destacó que «el Barcelona quiere ofrecer una propuesta de diálogo sobre cuál debe ser el modelo de competición europea del futuro, que debe tener en la meritocracia de los resultados el motor principal del juego».

«Con su sistema, aún más cerrado que el que presentaron en 2021, equipos como el Girona, el Leicester o el Atalanta no podrían clasificarse para la máxima competición», criticó sin embargo el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. «Espero que tengan una competición fabulosa con dos clubes lo antes posible», añadió sarcástico el dirigente esloveno, mientras el presidente de LaLiga, Javier Tebas, llegó a jugarse «no una, sino 25 cenas, a que no hay Superliga en dos años, ni en seis ni en ocho». «La sentencia no autoriza la Superliga», reiteró el presidente de LaLiga.

Entre los 12 clubes que en un principio se apuntaron a una futura Superliga contra la UEFA y dieron marcha atrás, rechazando la iniciativa secesionista, el Atlético, el Bayern de Múnich y el Manchester United fueron de los primeros en reaccionar contra el proyecto promovido por Florentino Pérez. «La familia del fútbol europeo no quiere la Superliga europea. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España (a excepción del Real Madrid y Barcelona), etc. no quieren la Superliga. Estamos a favor de proteger a la gran familia del fútbol europeo, de proteger las ligas domésticas y de que a través de ellas se consiga la clasificación para las competiciones europeas en el terreno de juego cada temporada», apuntó el Atlético.

«Apoyamos las competiciones europeas de clubes bajo el paraguas de la UEFA. Así que una vez más está muy claro: la puerta de la Superliga en el Bayern permanece cerrada», insistió el club alemán. «Estamos plenamente comprometidos con la participación en las competiciones de la UEFA y con la cooperación positiva con la UEFA, la Premier League y otros clubes a través de la ECA (Asociación de Clubes Europeos)», señaló por su parte el United, mientras la asociación de aficiones del fútbol inglés reclamó «que se tire del gatillo contra esta monstruosidad andante que es la Zombie League Europea».

En España, LaLiga, que califica la Superliga como un «modelo egoísta y elitista», solicita ya a la Comisión Europea «que active los mecanismos necesarios para introducir medidas legislativas que protejan al fútbol europeo de futuros ataques similares». «Florentino nunca pierde. El entorno del Real Madrid ha construido el relato de que iban a ganar y hoy no les queda más remedio. Leed la sentencia, que dice expresamente que no autoriza la Superliga», insistió Tebas, que coincidió con el presidente del Real Madrid en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) y reconoció que no se saludaron. «Intelectualmente estamos en la antípodas», lanzó el presidente de LaLiga.