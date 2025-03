Archivan la acusación de agresión sexual contra Mbappé por «falta de pruebas»

Isaac Asenjo Madrid Jueves, 12 de diciembre 2024, 09:50 | Actualizado 17:34h. Comenta Compartir

«Nunca me sentí preocupado», afirmó Kylian Mbappé días antes de su gol número 50 en Champions, en una entrevista concedida en Canal Plus Francia, cuando le preguntaron por una futura investigación de la justicia sueca en Estocolmo por una presunta agresión sexual. El ariete del Real Madrid, con momentos dignos de mención ante el Atalanta hasta su lesión muscular, reconoció que había «mucho ruido» en un caso que ayer la Fiscalía del país escandinavo archivó por no hallar «evidencia suficiente».

La «falta de pruebas» dio carpetazo a un tema en el que jamás estuvo el nombre del madridista en un documento oficial, y fue la prensa de Estocolmo la que le mencionó para que algunos se apresuraran a condenarle. El parisino tomará acciones legales contra aquellos que han intentado dañar su imagen. «Si la justicia me convoca, simplemente iré», añadió. No hará falta. «Considero que las pruebas no son suficientes para continuar la investigación, por lo que se cierra», afirmó la fiscal encargada del caso, Marina Chirakova. El organismo sueco esgrime que concluye el procedimiento después de un mes de pesquisas en las que no encontró un acto punible.

El crack de Bondy aleja por fin uno de los temas que desde hace un tiempo le hacen vivir en un huracán mediático que no beneficia en absoluto a un jugador al que en los últimos tiempos se le ha visto con falta de confianza, suerte y puntería. Desde el escándalo económico con el PSG -que reclama club de los petrodólares el pago de 55 millones de euros en concepto de salarios y primas -, su no inclusión con la selección de Francia en los últimos partidos, o ese runrún del caso judicial sueco, ponen demasiado picante extradeportivo a una figura que sortea piedras en el camino para explotar una versión que se ha visto a cuenta gotas desde que viste la elástica de Chamartín, y que a día de hoy está lejos aún de quien durante siete años fue objeto de deseo de Florentino y el club del Bernabéu.

Aquel polémico viaje a Estocolmo ocurrió en octubre, durante una convocatoria con la selección gala de la que el futbolista estuvo ausente, y desde ese momento no ha regresado a los planes de Didier Deschamps.

Paciencia como medicina

El delantero parisino, que esta semana sumó su gol número 12 del curso con los blancos en 22 partidos disputados, ha recibido críticas también por manifestar sus opiniones sociales o políticas. «Nadie me podrá reprochar que me preocupe de mi país», aseguró el jugador, que en este primer tercio de temporada no lleva malas cifras para un delantero, pero sí que están aún lejos de cumplir las expectativas. Sobre todo si se tiene en cuenta que necesita 8 disparos, según las estadísticas, para celebrar un gol, lejos de otros arietes potentes del panorama europeo como Lewandowski, que solo necesita 3 tiros para celebrar un tanto; los 3,5 que le bastan a Harry Kane o los 5,6 de Haaland.

«Hay una medicina que es ser paciente; pronto saldrán las cosas», dijo hace días Carlo Ancelotti sobre su futbolista, que estuvo en su periplo por tierras suecas acompañado por varios amigos y visitó restaurantes y clubes nocturnos, según tabloides suecos, que publicaron una foto suya saliendo de un local. Según la televisión pública sueca SVT, entre otros medios, señalaron al jugador como autor de una agresión sexual, mientras que la Policía sueca realizó un registro en el mismo hotel donde se alojó la estrella, según imágenes difundidas en el país nórdico.

Según publicó este mes de octubre el diario galo Le Parisien, el entorno del jugador reconoció que el deportista mantuvo relaciones sexuales con una mujer esa noche, pero defendió que fueron «consentidas». La información publicada también señaló que el madridista posee mensajes de texto intercambiados con esta joven después de que ella se fuera del hotel y, por lo tanto, tras su relación íntima. Los mensajes habrían sido «positivos» entre ambos, publica el citado periódico. En la mente del jugador de 25 años, señala su entorno, según el diario parisino, la mujer con la que mantuvo la relación sexual no puede ser la persona que presentó una denuncia por violación ante las autoridades suecas.