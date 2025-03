Mbappé, baja en Vallecas y duda para la Intercontinental

Óscar Bellot Madrid Jueves, 12 de diciembre 2024, 16:31 | Actualizado 18:19h. Comenta Compartir

Kylian Mbappé sufre una lesión en el muslo de la pierna izquierda que frenará su progresión en un momento en el que parecía estar cogiendo, al fin, velocidad de crucero. El delantero francés del Real Madrid, que tuvo que retirarse en el minuto 36 del partido que su equipo disputó el martes frente al Atalanta, correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Campeones, tras sentir un pinchazo al poco de comenzar un choque en el que selló el primero de los tres goles que le dieron una victoria imprescindible a los blancos para mantenerse a flote en la máxima competición continental, se perderá el encuentro de Liga que afrontará este sábado su escuadra ante el Rayo Vallecano y es duda para la final de la Copa Intercontinental que se celebrará el próximo miércoles y que medirá al conjunto que dirige Carlo Ancelotti con un rival todavía por determinar que saldrá del cruce que mantendrán, también este sábado, el Pachuca mexicano y el Al-Ahly saudí.

Los plazos son bastante justos para que Mbappé pueda llegar a esa cita que tendrá lugar en el Estadio de Losail, el mismo recinto en el que dejó una actuación para la posteridad hace dos años en la final del Mundial de Catar, cuando dio vida a la selección francesa firmando un 'hat-trick' que acabaría resultando, sin embargo baldío, para que 'les bleus' derrotasen a la Argentina de Leo Messi.

El Real Madrid no quiere correr ningún tipo de riesgo con el astro, menos aún en un curso en el que los problemas físicos están siendo un enorme hándicap para el conjunto de Chamartín, que acumula 27 lesiones a estas alturas de la campaña, con 23 partidos disputados por parte de los blancos. No obstante, desde el club de Chamartín no cierran la puerta a una recuperación a tiempo del '9', que ya recortó las previsiones cuando cayó lesionado en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el pleito ante el Alavés celebrado el pasado mes de septiembre.

Las previsiones hablaban entonces de unas tres semanas lejos de los terrenos de juego para el delantero, pero el galo rompió aquellas estimaciones y únicamente se perdió el derbi ante el Atlético que tuvo lugar en el Metropolitano. Para el choque siguiente, la visita al recinto del Lille correspondiente a la segunda jornada de la Champions, Mbappé ya se puso a disposición de Carlo Ancelotti, que le dio entrada en la segunda parte. Disputó un total de 33 minutos en el Estadio Pierre-Mauroy, con lo que logró dejar su periodo de convalecencia en apenas ocho días.

Olfato recuperado

Dicho precedente alienta las esperanzas del Real Madrid de cara a la Copa Intercontinental, un compromiso que regresa este año al calendario y en el que los blancos pueden sumar su quinto título de 2024. Podría ser también el segundo desde que viste de blanco para Mbappé. Tras fallar sendos penaltis en los choques ante el Liverpool y el Athletic, el crack de Bondy resurgió con dos grandes goles frente a Girona y Atalanta, fruto de acciones que recordaron a aquel prodigioso atacante que maravilló con el Mónaco y el PSG. Por el camino había dejado también otro tanto extraordinario en el partido contra el Getafe, donde también falló un carrusel de ocasiones en la segunda mitad.

Esas actuaciones han levantado el ánimo de un futbolista que, aun sin estar brillando a la altura de lo que esperaba el Real Madrid cuando el pasado mes de julio orquestó para él una fastuosa presentación en el Santiago Bernabéu tras siete años de cortejo, acumula ya 12 goles, cifra que le convierte en el segundo máximo realizador de su equipo, superado tan solo por los 13 que contabiliza Vinicius. Nueve de esas dianas las ha firmado el francés en la Liga, otras dos en la Champions y la restante en la Supercopa de Europa, torneo que supuso su bautismo de fuego con el conjunto de Chamartín.