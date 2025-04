La triple obligación de Inglaterra

Considerada una de las grandes candidatas al título, como ocurre sin que se cumplan los pronósticos desde el lejanísimo y polémico Mundial conquistado en 1966, ... Inglaterra afronta la última jornada en el grupo C con el triple objetivo de reafirmarse en el torneo, silenciar las críticas y despegar por fin en esta Eurocopa.

Con cuatro puntos tras dos partidos, fruto del triunfo pírrico con el gol de Jude Bellingham a Serbia y a un pobre empate ante Dinamarca, lo más normal es que los 'Three Lions' estén ya en octavos incluso antes de jugar en Colonia ante los eslovenos. Pero ello no evita que sean víctimas de la cambiante opinión pública en Inglaterra.

El combinado de Gareth Southgate se presentó en la previa ensalzado de forma unánime por la prensa del país y a día de hoy es objeto de las críticas más ácidas. El reproche más rotundo y doloroso ha sido el de Gary Lineker, exdelantero del Barça, leyenda de Inglaterra en los años 80 y desde hace tiempo comentarista deportivo. Sin ambages, ha calificado el juego de su selección en los dos primeros partidos como una «mierda».

El principal foco de las críticas es el técnico Southgate, declarado culpable por no saber encajar a los talentos de que dispone. Sobre todo a tres de sus hombres de ataque, ya que Bellingham, Harry Kane y Phil Foden son titulares, pero en lugar de complementarse se entorpecen.

Ocurre que Southgate ha colocado a Bellingham como enganche y esa demarcación dificulta las prestaciones de Kane, con tendencia a retrasar su posición para engarzar con el centro del campo, y sobre todo al 'cityzen'. Desplazado a la banda, el elegido mejor jugador de la temporada en la Premier por sus soberbias prestaciones en el equipo de Pep Guardiola rinde por debajo de sus posibilidades.

Frente a la tempestad, el capitán saca el paraguas. El domingo, tras participar en una improvisada partida de dardos con periodistas, Kane advirtió que ya han pasado por situaciones similares, que atesoran experiencia y, sobre todo, que «no hay que entrar en pánico».

Southgate, educado y aparentemente tranquilo, un carácter por el que se le acusa de blando, asume en primera persona la responsabilidad, pero también apela a la cautela. «Somos muy conscientes de que nuestras actuaciones necesitan mejorar, pero en términos de puntos y goles estamos en una buena situación», analiza el preparador de Watford. A su juicio, Inglaterra en general necesita «un poco más de disciplina estructural, un poco más de compostura cuando se encuentra en un momento de transición y un poco más de fe en el futuro».

La Eslovenia de Jan Oblak, criticado por el gol encajado ante los serbios en una acción a balón parado que el portero del Atlético defendió dentro de su portería, ha empatado sus dos partidos y no entrega la cuchara. Si vence a los 'Pross', estaría en octavos e incluso podría ser todavía líder del grupo C. No obstante, parece un rival perfecto para que Inglaterra muestre esa mejoría y todos los cambios a los que apela Kane. Incluso Southgate podría ensayar nuevas estrategias sin algunas de sus estrellas. Ha recuperado a Luke Shaw, el único lateral zurdo puro de la lista y que ya ha participado en los últimos entrenamientos tras haber estado apartado en los dos primeros compromisos.

Final para serbios y daneses

En Múnich, a 575 kilómetros de Colonia, gran final por el billete al primer cruce entre daneses y serbios. Aún resacosos por ese meritorio empate ante los ingleses y el gran partido con golazo incluido firmado por Morten Hjulmand, centrocampista del Sporting de Portugal, los escandinavos desconfían de un rival irregular que sigue con pulso merced al cabezazo milagroso del exmadridista Luka Jovic sobre la bocina frente a los eslovenos. Hjulmand ofreció un recital frente a los ingleses y es un complemento ideal para el regresado Eriksen y el incansable Hojberg en un centro del campo de bastante jerarquía.

Los Plavi solo tienen un punto, pero sobreviven, son orgullosos y en cualquier momento pueden resurgir porque tienen jugadores brillantes que parecen dormidos o presos de esa sensación de anarquía que muestra Serbia. Con tipos como Vlahovic, Mitrovic o Milinkovic-Savic en el campo, a este enemigo no se le debe descartar.

Desde que aterrizaron en Alemania, las polémicas persiguen a los serbios. La primera, de carácter extradeportivo, a causa del órdago que lanzó su federación a la UEFA al amenazar con abandonar el torneo si no había sanción para croatas y albaneses por unirse sus radicales al grito de '¡Muerte al serbio!'. Y tras la derrota ante Inglaterra, el suplente Dusan Tadic arremetió de manera casi obscena contra Dragan Stojkovic, su entrenador. «Soy el líder, el capitán y el mejor jugador de este equipo. Debería haber jugado los 90 minutos completos. Habría sido diferente si hubiera estado en el césped desde el principio», dijo el futbolista del Fenerbahçe. Luego pidió disculpas al seleccionador y a sus compañeros pero las brasas del incendio siguen ahí.