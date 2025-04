El mayor dilema de Modric

Luka Modric ha conocido todo tipo de emociones a lo largo de su ejemplar trayectoria, entre ellas el clímax que produce conquistar seis Copas ... de Europa con el Real Madrid tras una colección de partidos y remontadas inenarrables. Pero nada es comparable con lo que siente cuando se pone la camiseta ajedrezada. Difícil de entender para los aficionados españoles, tradicionalmente mucho más hinchas de los clubes que de la selección, pero indiscutible en un pueblo tan nacionalista como el croata.

Con los ojos vidriosos tras la increíble montaña rusa con final dramático ante Italia, Modric asumió que se halla ante el dilema más difícil de su carrera deportiva. Hace tiempo que decidió seguir en activo y continuar un en el club blanco, donde Carlo Ancelotti le ha enseñado a disfrutar también con un rol secundario en el césped, pero ahora se enfrenta a una disyuntiva enorme: seguir o no seguir jugando con su selección.

«Amo Croacia, me encanta jugar con mi país, pero tengo que reflexionar sobre qué es lo mejor primero conmigo mismo, luego con mi familia y también con toda la gente que me rodea. Ahora me iré unos días de vacaciones y lo pensaré bien, no puedo decir en este momento nada más porque no sé lo que va a pasar». Esa fue la reflexión de Modric, dando por hecha una eliminación de Croacia que aún no era matemática.

De lo que no hay duda es que nos encontramos ante la última Eurocopa del mayor exponente de la mejor generación de Croacia, plata en el Mundial de Rusia 2018, donde el madridista resultó elegido Balón de Oro, y bronce en la pasada Copa del Mundo de Catar. Le contemplan 178 partidos y 26 goles con la ajedrezada desde que con 20 añitos debutó en un amistoso con victoria ante Argentina (3-2) disputado en Suiza. Y un récord más, al menos hasta que un día de estos explote su excompañero Cristiano Ronaldo y se lo arrebate. Modric es, con 38 años y 289 días, el goleador más veterano en la historia del torneo.

¿Retirada temporal?

Inicialmente, su idea era continuar hasta el Mundial que se desarrollará a dos años vista en Estados Unidos, México y Canadá, pero en este momento parece inclinarse más por dar un paso atrás. Las críticas recibidas en su propia nación tras la severa derrota ante España y el empate frente a Albania, le hacen recapacitar, pensar si merece la pena el esfuerzo. También le ha molestado que se le acuse al seleccionador Zlatko Dalic de brindarle la titularidad porque se siente en deuda con él. Cabe también la posibilidad de que Luka opte por descansar dos años y regrese para despedirse definitivamente del fútbol en un Mundial.

Modric vivió ante la 'Azzurra' los momentos más locos de su carrera. Durante el partido, se echó al equipo sobre los hombros y por sus botas pasó todo el juego croata. A los 54 minutos, tras una revisión del VAR, penalti por mano de Frattesi. Asumió la responsabilidad, pero lanzó flojo, raso y mostrando demasiado sus cartas a Donnarumma. Lejos de hundirse, segundos después se desquitó ante el portero del PSG. En plan ariete, Modric recogió un rechace y no perdonó con la zurda. Agasajado, lloró de emoción. A diez del final, completamente extenuado, fue sustituido. Sin el pequeño gran capitán sobre el césped, en la última jugada llegó la puñalada de Mattia Zaccagni, jugador del Lazio que le arrebató el traje de héroe, selló la clasificación de Italia, que además se medirá en octavos a una Suiza accesible, y hundió en la miseria a los croatas. Contraste brutal de emociones en Leipzig.

«El fútbol a veces es cruel. Se volvió a demostrar. No merecíamos encajar ese gol, no sé de dónde se sacó el árbitro ocho minutos para prolongar», se lamentaba Modric, que recibió su trofeo de MVP más triste. El fino centrocampista de Zadar es consciente de la historia dramática de sus compatriotas con el tiempo añadido. En este torneo, ya venían de empatar ante Albania por culpa de un gol de Gjasula en el 95'. Es la primera vez en una Eurocopa que a una misma selección se le escapan dos victorias en el descuento.

Tributo sin precedentes

Modric, ovacionado por sus compatriotas en la sala de prensa, vivió otro momento único que nos puso a todos los allí presentes los pelos de punta. Un periodista italiano tomó la palabra y lanzó este monólogo: «Buenas noches, Luka. Quería darte las gracias por todo lo que has hecho hoy (por ayer) y en tu carrera. Una vez más, has demostrado que eres un jugador de clase mundial. Quería decirte que no te retires nunca porque eres uno de los jugadores más divertidos que he comentado. Gracias». A Modric, visiblemente emocionado de nuevo, le costó articular la respuesta: «Gracias por este maravilloso tributo desde lo más profundo del corazón. Yo también quiero seguir jugando para siempre, pero es probable que llegue el momento de colgar las botas. Seguiré jugando lo máximo posible…».

Ciertamente, la historia de la crueldad que persigue a los ajedrezados en los Europeos se remonta en el tiempo. Hace tres años, los goles de Morata y Oyarzabal en la prórroga certificaron su eliminación en octavos. Algo similar a lo sucedido en 2016, cuando un tanto del portugués Quaresma en los minutos finales de la prórroga dejó fuera de combate a los balcánicos también en el primer cruce. En el certamen de 2012 no hubo que llegar a la prolongación pero casi; Croacia acabó su trayecto en la fase de grupos debido a un gol de Jesús Navas a dos minutos del final. En los Mundiales todo es diferente.