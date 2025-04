Modric, en el foco del ser o no ser de Croacia ante Italia

Mientras España se puede permitir el lujo de respirar y oxigenar la mente y los músculos de sus titulares, Italia y sobre todo Croacia llegan ... en situación límite a la final que les enfrenta hoy en Leipzig. Pero mientras la Azzurra estará en octavos de la Eurocopa con un simple empate y podrá seguir defendiendo la corona conquistada en Wembley, la ajedrezada necesita vencer para garantizarse no quedar entre las ocho eliminadas del torneo.

El severo correctivo que le infligió España en Berlín (3-0) y el sorprendente empate que le arrancó Albania (2-2) en el descuento de Hamburgo han generado la sensación de fin de ciclo en los ajedrezados. Una eliminación prematura supondría un triste final para la generación de Luka Modric, Ivan Perisic o Marcelo Brozovic, que tantas glorias ha dado al pequeño país de los Balcanes. Pero entre los tres suman 104 años y esto no para.

Tal es la sensación en los croatas que por primera vez aparecen críticas al astro madridista, al que se le acusa de resultar intrascendente y no encontrarse en forma. Tras ese varapalo ante los albaneses, la televisión croata fue implacable, casi cruel con un futbolista de época que sufre en sus carnes lo desmemoriado que resulta este juego. Unos reproches que atacan también al técnico Zlatko Dalic por considerar que está hipotecado a Luka. Algo parecido a lo que le ocurrió en sus últimos tiempos con La Roja a Vicente del Bosque.

«Modric no está bien físicamente y no está preparado para jugar por la derecha. Es tres veces más difícil para él», subrayaron en el segundo canal de la televisión oficial croata. Y fueron mucho más allá: «Dalic piensa que le debe algo a él, pero como entrenador no debes deberle nada a nadie, es su responsabilidad. Según esa lógica, el Real Madrid le debe todo. Lo mismo ocurre con Casillas, Raúl o Sergio Ramos, ellos ya no están en el Real Madrid», argumentó Tomislav Ivkovic, exportero y entrenador croata que defendió a Yugoslavia en el Mundial de Italia'90 y adquirió notoriedad al detenerle un penalti a Diego Maradona.

Modric sufre porque los croatas pueden quedarse por primera vez fuera de octavos de final de un torneo en las dos últimas décadas y por su situación personal. Se le nota algo más nervioso de lo normal. Tras el último partido, no se detuvo ante los periodistas españoles. Luego trascendió el motivo. Al parecer, había escuchado que alguien le preguntaba si esta final ante Italia «la iba a jugar un jugador más joven o más viejo».

Modric no está brillando pero tampoco es el peor de su selección. En el Real Madrid ha asumido un rol de perfil más bajo y está mejor acompañado, pero en Croacia sigue siendo la referencia. Camino de los 39 años, que cumplirá el 9 de septiembre, lleva casi 19 vistiendo la camiseta ajedrezada y es figura clave para labrar el mito de este combinado inasequible al desaliento. Modric tiene el deseo de jugar el próximo Mundial con su país, pero quizás esta Eurocopa le haga reflexionar y termine abandonando esa idea. Los años pasan y las críticas escuecen.

Entre los compañeros y rivales, no se le discute. «Luka siempre está ahí para ayudarnos. Nos habla individualmente y en grupo. Solo su presencia, en el campo y en el vestuario, significa mucho para nosotros. Cuando no esté, seguro que continuará transmitiéndonos y seguiremos sus pasos», zanja el portero del Fenerbahçe Dominik Livakovic. «Modric es un jugador excepcional, no necesita que yo lo diga. Es un futbolista increíble, con una calidad impresionante, pero no solo eso. También tiene una gran personalidad, siempre se cuenta con él en momentos de dificultad, y por eso creo que es un modelo para muchos jugadores», esgrime el centrocampista de la Roma Lorenzo Pellegrini.

Dalic y Spalletti, en el diván

Tanto Zlatko Dalic como Luciano Spalletti tienen mucho que reflexionar de cara a este crucial encuentro. Los balcánicos han sufrido sobre todo en defensa, parsimoniosa y contemplativa, con cinco goles encajados en dos partidos. El croata lleva siete años en el cargo y asume la situación límite. No se rinde: «Ya hemos disputado muchos partidos importantes como este y hemos ganado en todos y cada uno de ellos. Ahora tenemos otra oportunidad en un encuentro eliminatorio, un ser o no ser. Todos los equipos son fuertes pero para cumplir nuestros objetivos tenemos que vencer a alguien». En la pasada Eurocopa, la ajedrezada ya pasó por un momento casi desesperado, pero lo zanjó con una victoria ante Escocia (3-1) que le dio el pase a octavos.

Enfrente, la mayor crítica a los italianos es comprobar que su estrella hasta el momento es el portero Gianluigi Donnarumma, superlativo sobre todo ante España. El reto de Spalletti es mayúsculo. Le piden lograr que esta Italia menor se sume a España como el único país capaz de ganar dos Europeos consecutivos. Octavos es solo la primera piedra.