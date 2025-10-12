Diego Merino finaliza su aventura colombiana

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El entrenador extremeño Diego Merino ha finalizado esta semana su aventura en la liga colombiana a los mandos de La Equidad, después de que ambas partes anunciaran su salida de mutuo acuerdo. El técnico emeritense llegó este pasado mes de junio a la disciplina del conjunto cafetero, pero los malos resultados han terminado precipitando su marcha dejando al club en la última posición del Torneo Finalización. Al equipo de Bogotá aterrizó tras su etapa de dos años en el campeonato de la máxima categoría de Venezuela dirigiendo al Carabobo FC, con el que conquistó el Torneo Apertura en 2024 y logró el billete para la Copa Libertadores.