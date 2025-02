Xavi: «El Madrid sigue siendo favorito»

Daniel Panero Martes, 4 de abril 2023, 13:59 | Actualizado 17:12h. Comenta Compartir

«No le tenemos tomada la medida al Madrid para nada. Te pueden ganar perfectamente porque están más acostumbrados a estos partidos y a remontar. A doble partido contra ellos es muy difícil, para mí siguen siendo los favoritos. ¿cuánto hace que no pierden una eliminatoria a doble partido?», afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro de su equipo frente al eterno rival. El técnico catalán quiso restar presión a los suyos después de una racha de tres victorias consecutivas ante los blancos en Supercopa de España, Liga y Copa del Rey y aseguró incluso que «la presión la tienen ellos».

Para alcanzar la final de Copa del Rey el Barcelona tendrá que aislarse después de una semana marcada una vez más por el 'caso Negreira' y la designación de González González para el VAR, algo que a Xavi no le preocupa. «Los temas extradeportivos no entran en el vestuario. Ahí dentro no hablamos ni de la UEFA, ni de Negreira ni de Tebas. Ellos vendrán con ganas de venganza y tenemos que demostrar que podemos ganarles. Lo otro no nos incumbe ni podemos controlarlo», afirmó.

Otro aspecto que sobrevuela el clásico es la plaga de bajas que asola al Barcelona. No estarán por lesión Pedri, Christensen, Dembélé y Frenkie de Jong, unas ausencias que Xavi espera que no resientan el nivel ni la idea de juego de su equipo. «El planteamiento no variará. Con Pedri quizá podemos ser un poco más pulcros, pero la idea es la misma. Queremos dominar y ganar el partido, pero no será fácil. Nuestro ejemplo ideal es el partido de la Supercopa y el de la Liga en casa», añadió.

Por último, Xavi habló del tipo de encuentro que espera ver este miércoles cuando el balón eche a rodar. «Espero un partido muy difícil, muy duro. Es un equipo ganador que tiene muchos jugadores top en su plantilla. Espero un Madrid agresivo, que saldrá a presionar. En Copa fueron superiores. Intentaremos someterlos, pero delante tenemos un gran equipo. Debemos tener mucha personalidad para tener el balón, pero veo al equipo preparado», sentenció.