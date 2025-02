El Hernán Cortés se lleva el 'gordo' con el Betis

Lo habían dicho, preferían Betis o Sevilla y el bombo de la Copa del Rey les ha concedido el 'gordo'. El Hernán Cortés se medirá al Real Betis ... en la eliminatoria de la competición del KO, pero también de la ilusión. La élite vuelve así a ponerse cara a cara con el fútbol más modesto y la alegría con la que el pueblo pacense ha recibido la noticia no puede sino hacer sentir orgulloso al cuadro bético.

El humilde Hernán Cortés ha reunido este mediodía a buena parte del pueblo en la Casa de Cultura y buena parte de los espectadores querían al Betis. Jugadores y algunos directivos han seguido desde allí el sorteo, pero no lo han hecho solos. Los más numerosos han sido los alumnos del CEIP 12 de octubre que han vibrado durante todo el sorteo y eso que la bolita mágica no se ha hecho esperar. Como ocurriera en la fase previa, la del Hernán Cortés ha sido la primera en salir y, segundos después, se desataba la locura al ver el nombre del Real Betis. «Esto no te lo esperas nunca», decía Enrique Márquez, autor de dos goles en la pasada eliminatoria.

E. D.

El que fuera campeón de la Copa del Rey en 2022 será el rival de este equipo que incluye en sus filas a peluqueros o agricultores, porque vivir del fútbol es tarea imposible en estas categorías.

«Cualquier rival era bueno, pero con el Betis la alegría ha sido grandísima», decía Joaquín, tocayo cortesino del histórico futbolista bético, que ha vivido con ilusión este sorteo para el que, dice, «será el partido de mi vida, tenemos que disfrutar ya desde hoy y recordarlo para siempre».

La mayoría del vestuario quería al Betis y así lo reflejaba uno de los jugadores. «La gente ya contaba con que quería la camiseta de Isco y hasta la de Joaquín, nos ha salido todo a pedir de boca», afirma Alberto Galeano. Por razones obvias el conjunto de Manuel Pellegrini será el favorito de esta eliminatoria, pero el equipo de Primera División Extremeña promete dar guerra. «El miedo que lo tenga el Betis», añade el guardameta.

Se da por hecho que, como hiciera el año pasado el Santa Amalia, el partido se juegue en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo en una fecha aún por determinar entre el 31 de octubre, 1 o 2 de noviembre.

En las filas del Betis, además del deseado Isco, están también varios jugadores muy queridos por la afición extremeña como Rodri Sánchez, natural de Talayuela, o Assane Diao, nacido en Senegal, pero criado en Badajoz desde los tres años. Si Pellegrini opta por la cantera, en el Betis Deportivo destaca el joven Ángel Ortiz que tendría ocasión de jugar en su Almendralejo natal.

Resto del sorteo

El resto de los emparejamiento de la Copa del Rey con equipos extremeños son Azuaga-Cartagena y Llerenense-Leganés, de Segunda División. El Cacereño y Villanovense se medirán a equipos de Primera RFEF, Castellón e Ibiza respectivamente.