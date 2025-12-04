El Extremadura se marcha de la Copa del Rey con la cabeza alta

El Extremadura estuvo cerca del empate, pero sucumbió. Los azulgranas estuvieron a un paso de igualar la eliminatoria en la segunda parte, lo que habría ... supuesto un hito histórico para el club almendralejense, pero el Sevilla se llevó el gato al agua. La segunda parte de los azulgranas acercó a los de Cisqui a la igualada, pero las tres ocasiones claras de gol no acabaron dentro de la portería de Nyland y el Sevilla se llevó la eliminatoria por la mínima.

El partido del Extremadura estuvo a la altura del rival. Los de Almendralejo tuvieron diez minutos malos en la primera mitad y el Sevilla los aprovechó para marcar dos tantos, pero en la segunda se recompuso y estuvo a punto de igualar la contienda.

Los prolegómenos del partido fueron de fiesta en Almendralejo. El ambiente de fútbol llenó la ciudad durante toda la tarde hasta el pitido inicial. El homenaje a Reyes unió a ambas aficiones para corear al unísono el nombre del utrerano, leyenda del Sevilla y ex futbolista del Extremadura UD.

En lo estrictamente deportivo, el partido no empezó con mucha intensidad. El Sevilla no demostraba sobre el terreno de juego la diferencia de tres categorías, pero sí se intuía que la calidad era superior y que iba a decidir el partido. El Extremadura empezó con más ímpetu que juego y eso le dio para igualar el choque al menos en el primer cuarto de hora. Pero el paso de los minutos quizá relajó a los azulgranas y en menos de diez minutos el castillo de naipes se vino abajo.

Primero avisó Gudelj con un disparo lejano, al cual respondió el Extremadura con una ocasión clara en un disparo de Luis Nicolás. El rechace del chut casi lo caza Zarfino para hacer el primero de la noche. Pero no fue así y el Sevilla consiguió golpear en dos ocasiones para irse al vestuario con ventaja.

El que inauguró el electrónico fue Alfon en una jugada por banda izquierda en la que se quedó solo ante Robador. El extremo del Sevilla marcó tras empujar el esférico en la misma línea de gol tras la parada de Robador. Lo curioso fue la reacción de la grada, que comenzó a pitar al colegiado cuando se enteró de que podría haber fuera de juego.

El tanto le sentó muy mal al Extremadura, que dejó de ser el equipo que estaba siendo en los primeros minutos y no llegó vivo al descanso. De nuevo en una jugada por la izquierda el balón le llegó a Isaac Romero, que estaba demasiado solo dentro del área y no falló para poner tierra de por medio.

Extremadura: Robador; Samu Hurtado (Fran Rosales, min. 65), Rober Correa, Ángel Cano, Tala (Alfon Peral, min. 88); Luis Nicolás (Miguel Núñez, min. 78), Zarfino; Marco, Usama (Barace, min. 65), Diego Díaz y Callejón (Robe Moreno, min. 46). 1 - 2 Sevilla: Nyland; Juanlu (Carmona, min. 32), Kike Salas, Cardoso, Oso; Gudelj, Agoumé, Jordán (Sow, min. 64), Alfon (Ejuke, min. 64); Alexis e Isaac Romero. Goles: 0-1: Alfon, min. 31. 0-2: Isaac Romero, min. 38. 1-2: Zarfino, min. 48.

Árbitro: Alberola Rojas. Amonestó con amarilla al local Ángel Cano (90); y a los visitantes Gudelj (51) e Isaac Romero (75).

Incidencias: Partido de la segunda ronda de Copa del Rey en el Francisco de la Hera de Almendralejo. Lleno absoluto con 11.250 espectadores, 3.700 de ellos llegados desde Sevilla. Antes del inicio del partido se realizó un homenaje a José Antonio Reyes, ex jugador del Sevilla y del Extremadura UD, con la entrega de dos camisetas al padre del futbolista.

Pero la segunda parte no pudo empezar mejor para el Extremadura. El equipo de Cisqui eligió creer y no entregó la cuchara con facilidad. Nada más saltar al terreno de juego Marco se inventó una jugada por banda y le hizo un centro perfecto a Zarfino, que no falló de cabeza. El delirio se instaló en el Francisco de la Hera y el Extremadura recortó distancias con toda la segunda parte por delante.

Y el Extremadura estuvo a punto de empatar en dos ocasiones muy claras. Cuando se cumplió la hora de partido Diego pudo igualar la contienda, pero su tiro se fue desviado por poco. El miedo cambió de bando y ahora era el Sevilla el que veía cómo peligraba un partido que tenía en su mano unos minutos antes. El empuje local llegó a su cénit con la oportunidad de Zarfino, que ante Nyland pudo anotar, pero el tiro golpeó en el portero sevillista.

La gasolina azulgrana llegó hasta ahí. El Sevilla supo dormir el choque y se llevó la eliminatoria de manera sufrida y con más igualdad de la que antes del partido cabía esperar. El sueño de la Copa del Rey para el Extremadura acabó ahí y ahora el equipo de Cisqui sólo tiene que pensar en la liga.