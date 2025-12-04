HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 4 de diciembre, en Extremadura?
Zarfino, autor del tanto azulgrana, controla el balón en el duelo de la segunda ronda de la Copa del Rey entre el Extremadura y el Sevilla. J. M. Romero
Copa del Rey

El Extremadura se marcha de la Copa del Rey con la cabeza alta

Los azulgranas casi empatan ante el Sevilla en una segunda parte repleta de coraje y de fe

Raúl Peña

Almendralejo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:13

Comenta

El Extremadura estuvo cerca del empate, pero sucumbió. Los azulgranas estuvieron a un paso de igualar la eliminatoria en la segunda parte, lo que habría ... supuesto un hito histórico para el club almendralejense, pero el Sevilla se llevó el gato al agua. La segunda parte de los azulgranas acercó a los de Cisqui a la igualada, pero las tres ocasiones claras de gol no acabaron dentro de la portería de Nyland y el Sevilla se llevó la eliminatoria por la mínima.

