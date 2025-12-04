HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Trasladan a Madrid a las dos personas con quemaduras «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata
Once inicial del Extremadura.

Copa del Rey

Sigue el partido de Copa del Rey entre el Extremadura y el Sevilla

Los azulgranas buscan dar la sorpresa en un Francisco de la Hera lleno frente al Sevilla, que llega alicaído tras caer frente al Betis en el derbi

José López

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:44

Actualizado Hace 1 minuto

21:43

Jose López Zara

Jose López Zara

42' Centro a balón parado de Diego Díaz que no encuentra destinatario

21:42

Jose López Zara

Jose López Zara

41' Parece que el Extremadura baja un poco la intensidad, el Sevilla domina el partido

21:40

Jose López Zara

Jose López Zara

39' Córner que saca Jordán que despeja Zarfino

21:39

Jose López Zara

Jose López Zara

Gol del Sevilla (0-2)

37' Gol del Sevilla, marca Isaac Romero el segundo para el conjunto sevillista quien la coloca pegadita al palo de la derecha de la portería de Robador. Este sí fue legal...

Fuente: J. M. Romero

Sigue el partido de Copa del Rey entre el Extremadura y el Sevilla

Enlace copiado

21:37

Jose López Zara

Jose López Zara

Fuera de juego

El pase que precedía al gol de Alfon...

Sigue el partido de Copa del Rey entre el Extremadura y el Sevilla

Enlace copiado

21:35

Jose López Zara

Jose López Zara

34' Cambio en el Sevilla, sale Juanlu por lesión y entra Carmona

21:34

Jose López Zara

Jose López Zara

33' Los jugadores del Extremadura le reprochan Alberola Rojas el fallo garrafal del linier, quien no señaló el fuera de juego.

21:32

Jose López Zara

Jose López Zara

Gol del Sevilla

31' Gol del Sevilla, metió Alfon tras un error arbitral... Fuera de juego claro. Aún así el tanto sube al marcador.

Enlace copiado

21:30

Jose López Zara

Jose López Zara

30' Minuto 30 y el partido sigue con el resultado a gafas, 0-0. Superior el Sevilla pero muy sólido el Extremadura, que no se arruga.

21:30

Jose López Zara

Jose López Zara

29' Corta el excadista Rober Correa

21:29

Jose López Zara

Jose López Zara

28' Mano de Alexis Sánchez, quien se plantaba solo ante David Robador

21:28

Jose López Zara

Jose López Zara

27' ¡VAYA REGALO DE ALEXIS! La tuvo el Extremadura, tiró Morcillo desde la frontal, falló Zarfino

21:26

Jose López Zara

Jose López Zara

24' TALA SALVA AL EXTREMADURA. La toca lo justo para evitar que recibiese Isaac Romero, quien estaba solo tras un saque de banda de los hispalenses

21:23

Jose López Zara

Jose López Zara

22' Insiste Diego Díaz con Juanlu, provocando un saque de banda para los sevillistas

21:23

Jose López Zara

Jose López Zara

21' Pase envenenado de Alexis Sánchez que combina con Alfon. La acaba perdiendo el canterano Oso

21:22

Jose López Zara

Jose López Zara

21' Falta de Alfon sobre Morcillo

21:21

Jose López Zara

Jose López Zara

20' Jugada del Extremadura que acaba en las manos de Nyland

21:21

Jose López Zara

Jose López Zara

19 ¡Uy! Primer susto para los de Cisqui. Tiro de Gudelj desde lejos que se va cerquita del palo derecho de Robador

21:20

Jose López Zara

Jose López Zara

19' Conduce Alexis Sánchez, quien la reparte en campo rival

21:18

Jose López Zara

Jose López Zara

17' Supuesto manotazo en la cara a Marco González. La pita el árbitro pero sin amonestación para Isaac Romero...

21:17

Jose López Zara

Jose López Zara

16' Posesión larga del Sevilla, el Extremadura defiende con dos líneas de 4 y en bloque

21:15

Jose López Zara

Jose López Zara

14' Se va por la línea de fondo el ataque del Extremadura. La juega Nyland

21:13

Jose López Zara

Jose López Zara

12' Sale Manchón con la pelota y abre para Zarfino, quien la pierde tras un corte de Kike Salas

21:13

Jose López Zara

Jose López Zara

12' La pierde Usama Arhou, recuperó Oso. Salvó la juagada Ángel Cano quien mandó el balón a banda

21:12

Jose López Zara

Jose López Zara

11' Saca en largo Robador

21:11

Jose López Zara

Jose López Zara

10' Toca el Sevilla en campo rival, muy cómodos los de Jesús Almeyda

21:10

Jose López Zara

Jose López Zara

9' ¡MANO DE ROBADOR! centro de Juanlu que despeja Robador ante la atenta mirada de Alexis Sánchez, que esperaba en el segundo palo

21:08

Jose López Zara

Jose López Zara

7' Falta de Rober Correa a Alexis Sánchez

21:07

Jose López Zara

Jose López Zara

6' Falta para el Extremadura que se marcha por la banda izquierda, sacará Tala

21:06

Jose López Zara

Jose López Zara

5' Presiona el Extremadura que recupera en zona de tres cuartos

21:04

Jose López Zara

Jose López Zara

4' Posesión larga del Sevilla que pierde Joel Jordán, quien se encontraba en fuera de juego

21:04

Jose López Zara

Jose López Zara

Los 11 titulares del Extremadura

Fuente: CD Extremadura

Sigue el partido de Copa del Rey entre el Extremadura y el Sevilla

21:02

Jose López Zara

Jose López Zara

1' Recupera Oso en la banda izquierda, ataque del Sevilla que acaba en las manos de Robador sin mucho peligro.

21:01

Jose López Zara

Jose López Zara

0' Sale el Extremadura a por todas, tiro de Callejón con la izquierda que se va desviado

21:00

Jose López Zara

Jose López Zara

Empieza el partido

0' ¡Inicia el partido! Saca el Extremadura.

Enlace copiado

20:59

Jose López Zara

Jose López Zara

Precioso homenaje sobre el césped del Francisco de la Hera a Reyes, donde ha estado presente su padre. Lleno prácticamente absoluto en Almendralejo, con casi 4.000 sevillistas desplazados.

20:59

Jose López Zara

Jose López Zara

El Sevilla ha visitado el Francisco de la Hera en tres ocasiones, con una victoria en la temporada 96/97 en primera división, una derrota 3-0 en la 97/98 en la categoría de plata y un empate por la mínima en la 2000-2001, la última temporada de los hispalenses en segunda.

20:57

Jose López Zara

Jose López Zara

Alineaciones

En caso del Extremadura, Robador estará en portería; defensa de 4 para Rober Correa, Ángel Cano, Tala y Samu Hurtado; centrocampistas para Zaffno y Morcillo, por las bandas estará Usama Arhoun y Manchón mientras que arriba, con la pólvora, estarán Juanmi Callejón y un poco más adelantado Diego Díaz.

Enlace copiado

20:52

Jose López Zara

Jose López Zara

Previa

Ambos conjuntos llegan en horas bajas al encuentro... Por un lado, los extremeños cosechan un empate contra el Puente Genil y dos derrotas versus el Almería B y La Unión en sus tres últimos encuentros, mientras que el conjunto andaluz suma una victoria contra el Osasuna y dos derrotas a favor del Espanyol y del Real Betis Balompié.

Enlace copiado

20:48

Jose López Zara

Jose López Zara

¡Muy buenas noches a todos! Espero que estéis preparados para vivir otra noche copera en el Francisco de la Hera, en esta ocasión, el CD Extremadura de Cisqui se enfrenta al Sevilla de Almeyda.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Sevilla FC desata la locura en redes con el cartel de su partido ante el CD Extremadura: «Eso es Badajoz»
  2. 2

    La Junta asegura que los funcionarios cobrarán la subida del 2,5% «lo antes posible»
  3. 3 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  4. 4

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo
  5. 5

    Dictan orden de captura contra un hombre al que piden seis años de cárcel por agresión sexual a su sobrina nieta
  6. 6 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  7. 7 Un incendio calcina parte de un piso en San Roque
  8. 8 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  9. 9 Balizas V-16: la DGT se defiende de la denuncia de Facua y culpa al Tribunal Supremo
  10. 10

    Minuto de silencio por la muerte de Toné, el profesor fallecido en un accidente en Logrosán

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sigue el partido de Copa del Rey entre el Extremadura y el Sevilla

Sigue el partido de Copa del Rey entre el Extremadura y el Sevilla