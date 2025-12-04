Copa del ReySigue el partido de Copa del Rey entre el Extremadura y el Sevilla
Los azulgranas buscan dar la sorpresa en un Francisco de la Hera lleno frente al Sevilla, que llega alicaído tras caer frente al Betis en el derbi
José López
Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:44
21:43
42' Centro a balón parado de Diego Díaz que no encuentra destinatario
21:42
41' Parece que el Extremadura baja un poco la intensidad, el Sevilla domina el partido
21:40
39' Córner que saca Jordán que despeja Zarfino
21:39
Gol del Sevilla (0-2)
37' Gol del Sevilla, marca Isaac Romero el segundo para el conjunto sevillista quien la coloca pegadita al palo de la derecha de la portería de Robador. Este sí fue legal...
Fuente: J. M. Romero
Enlace copiado
21:37
Fuera de juego
El pase que precedía al gol de Alfon...
Enlace copiado
21:35
34' Cambio en el Sevilla, sale Juanlu por lesión y entra Carmona
21:34
33' Los jugadores del Extremadura le reprochan Alberola Rojas el fallo garrafal del linier, quien no señaló el fuera de juego.
21:32
Gol del Sevilla
31' Gol del Sevilla, metió Alfon tras un error arbitral... Fuera de juego claro. Aún así el tanto sube al marcador.
Enlace copiado
21:30
30' Minuto 30 y el partido sigue con el resultado a gafas, 0-0. Superior el Sevilla pero muy sólido el Extremadura, que no se arruga.
21:30
29' Corta el excadista Rober Correa
21:29
28' Mano de Alexis Sánchez, quien se plantaba solo ante David Robador
21:28
27' ¡VAYA REGALO DE ALEXIS! La tuvo el Extremadura, tiró Morcillo desde la frontal, falló Zarfino
21:26
24' TALA SALVA AL EXTREMADURA. La toca lo justo para evitar que recibiese Isaac Romero, quien estaba solo tras un saque de banda de los hispalenses
21:23
22' Insiste Diego Díaz con Juanlu, provocando un saque de banda para los sevillistas
21:23
21' Pase envenenado de Alexis Sánchez que combina con Alfon. La acaba perdiendo el canterano Oso
21:22
21' Falta de Alfon sobre Morcillo
21:21
20' Jugada del Extremadura que acaba en las manos de Nyland
21:21
19 ¡Uy! Primer susto para los de Cisqui. Tiro de Gudelj desde lejos que se va cerquita del palo derecho de Robador
21:20
19' Conduce Alexis Sánchez, quien la reparte en campo rival
21:18
17' Supuesto manotazo en la cara a Marco González. La pita el árbitro pero sin amonestación para Isaac Romero...
21:17
16' Posesión larga del Sevilla, el Extremadura defiende con dos líneas de 4 y en bloque
21:15
14' Se va por la línea de fondo el ataque del Extremadura. La juega Nyland
21:13
12' Sale Manchón con la pelota y abre para Zarfino, quien la pierde tras un corte de Kike Salas
21:13
12' La pierde Usama Arhou, recuperó Oso. Salvó la juagada Ángel Cano quien mandó el balón a banda
21:12
11' Saca en largo Robador
21:11
10' Toca el Sevilla en campo rival, muy cómodos los de Jesús Almeyda
21:10
9' ¡MANO DE ROBADOR! centro de Juanlu que despeja Robador ante la atenta mirada de Alexis Sánchez, que esperaba en el segundo palo
21:08
7' Falta de Rober Correa a Alexis Sánchez
21:07
6' Falta para el Extremadura que se marcha por la banda izquierda, sacará Tala
21:06
5' Presiona el Extremadura que recupera en zona de tres cuartos
21:04
4' Posesión larga del Sevilla que pierde Joel Jordán, quien se encontraba en fuera de juego
21:04
Los 11 titulares del Extremadura
Fuente: CD Extremadura
21:02
1' Recupera Oso en la banda izquierda, ataque del Sevilla que acaba en las manos de Robador sin mucho peligro.
21:01
0' Sale el Extremadura a por todas, tiro de Callejón con la izquierda que se va desviado
Como diría el mítico Joaquín Prat: ¡¡A JUGAAAR!!— RFEF (@rfef) December 4, 2025
Arranca la ronda de las 21:00.
🆚 @FCCartagena_efs | 0-0 | @valenciacf
🆚 @CDExt1924 | 0-0 | @SevillaFC
🆚 @uesantandreu | 0-0 | @RCCelta
🆚 @RealZaragoza | 0-0 | @Burgos_CF
📺 @MovistarFutbol#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/GCZZhLg9uZ
21:00
Empieza el partido
0' ¡Inicia el partido! Saca el Extremadura.
Enlace copiado
20:59
Precioso homenaje sobre el césped del Francisco de la Hera a Reyes, donde ha estado presente su padre. Lleno prácticamente absoluto en Almendralejo, con casi 4.000 sevillistas desplazados.
José Antonio Reyes es 𝗘𝗧𝗘𝗥𝗡𝗢.— RFEF (@rfef) December 4, 2025
Precioso homenaje que dedican a su memoria el club de su vida, el @SevillaFC, y el último el que disfrutó del deporte que tanto amaba, el @CDExt1924.
📺 @MovistarFutbol#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/HagZe5omMC
20:59
El Sevilla ha visitado el Francisco de la Hera en tres ocasiones, con una victoria en la temporada 96/97 en primera división, una derrota 3-0 en la 97/98 en la categoría de plata y un empate por la mínima en la 2000-2001, la última temporada de los hispalenses en segunda.
20:57
Alineaciones
En caso del Extremadura, Robador estará en portería; defensa de 4 para Rober Correa, Ángel Cano, Tala y Samu Hurtado; centrocampistas para Zaffno y Morcillo, por las bandas estará Usama Arhoun y Manchón mientras que arriba, con la pólvora, estarán Juanmi Callejón y un poco más adelantado Diego Díaz.
Para el conjunto sevillista, portería para Nyland, delante de él estarán Oso, Kike Salas, Cardoso y Juanlu Sánchez; centro del campo para Jordán, Gudelj y Agoumé mientras que arriba completan la 4-3-3 Alfonso González, el mítico Alexis Sánchez e Isaac Romero.
Enlace copiado
20:52
Previa
Ambos conjuntos llegan en horas bajas al encuentro... Por un lado, los extremeños cosechan un empate contra el Puente Genil y dos derrotas versus el Almería B y La Unión en sus tres últimos encuentros, mientras que el conjunto andaluz suma una victoria contra el Osasuna y dos derrotas a favor del Espanyol y del Real Betis Balompié.
En Copa, el Extremadura venció por 3-1 a Las Palmas, un resultado que sorprendió a varios. En el caso del Sevilla se impuso 1-4 al Toledo.
Enlace copiado
20:48
¡Muy buenas noches a todos! Espero que estéis preparados para vivir otra noche copera en el Francisco de la Hera, en esta ocasión, el CD Extremadura de Cisqui se enfrenta al Sevilla de Almeyda.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 El Sevilla FC desata la locura en redes con el cartel de su partido ante el CD Extremadura: «Eso es Badajoz»
-
2
- 3 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
-
4
-
5
- 6 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
- 7 Un incendio calcina parte de un piso en San Roque
- 8 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
- 9 Balizas V-16: la DGT se defiende de la denuncia de Facua y culpa al Tribunal Supremo
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad