20:57

Alineaciones

En caso del Extremadura, Robador estará en portería; defensa de 4 para Rober Correa, Ángel Cano, Tala y Samu Hurtado; centrocampistas para Zaffno y Morcillo, por las bandas estará Usama Arhoun y Manchón mientras que arriba, con la pólvora, estarán Juanmi Callejón y un poco más adelantado Diego Díaz.

Para el conjunto sevillista, portería para Nyland, delante de él estarán Oso, Kike Salas, Cardoso y Juanlu Sánchez; centro del campo para Jordán, Gudelj y Agoumé mientras que arriba completan la 4-3-3 Alfonso González, el mítico Alexis Sánchez e Isaac Romero.