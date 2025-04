La Copa pasa a ser una cuestión de Estado para el Real Madrid

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 15 de enero 2025, 17:06 Comenta Compartir

Dolido, pero no hundido, el Real Madrid aspira a pasar página tras la debacle experimentada en la Supercopa de España venciendo este jueves al Celta en una Copa del Rey que se ha transformado en una cuestión de Estado dentro de la 'casa blanca'. El tremendo batacazo sufrido ante el Barça en Arabia Saudí obliga a una reacción inmediata por parte del conjunto de Chamartín que pasa por superar a un equipo que le eliminó la última vez que ambos se cruzaron en el torneo del KO y que comparecerá en el Santiago Bernabéu dispuesto a hurgar en la herida de los anfitriones.

«Es un paso atrás, pero tenemos que seguir adelante. Estamos bien posicionados en todas las competiciones. Obviamente, fue un mal partido, tuvimos un montón de errores. Lo hemos evaluado y hemos buscado la solución. Tenemos que seguir adelante», remarcó un mohíno Carlo Ancelotti en la previa de un encuentro que adquiere tintes trascendentales para los intereses del técnico italiano y los de su escuadra.

En medio de la tormenta desencadenada por el monumental repaso que le dio el Barça, al Real Madrid se le presenta una ocasión para redimirse y mantenerse a flote en una de las tres justas en las que todavía está inmerso, sin contar con ese Mundial de Clubes que pondrá el broche a la temporada entre el 15 de junio y el 13 de julio. Tras superar en dieciseisavos a la Deportiva Minera con una plácida goleada en la que brilló buena parte de la segunda unidad, el Celta aumenta el grado de dificultad para la tropa de Ancelotti, que refrescará el bloque que naufragó en Yeda pero ni mucho menos efectuará una revolución para abordar una cita en la que los blancos no pueden permitirse otro fiasco.

«Puede que cambie algo, pero la idea es meter el mejor equipo posible ante el Celta», aclaró el estratega de Reggiolo, que confirmó la presencia bajo palos de Lunin, dejó fuera de la convocatoria a Courtois y Alaba, además de a los lesionados Carvajal, Militao y Vallejo, y volvió a citar a Lorenzo Aguado como opción para el lateral derecho tras las buenas prestaciones que ofreció el futbolista del Castilla en Cartagonova y las dudas que arroja Lucas Vázquez en una retaguardia que hizo aguas de nuevo en tierras saudíes.

Zurcir el descosido defensivo resulta crucial para que el Real Madrid supere la prueba ante el Celta y amaine el vendaval de reproches contra Carletto y sus futbolistas. «No sigo la onda de la crítica. Un día eres el mejor del mundo y el otro eres el más tonto. Afortunadamente, tengo la experiencia para tener el equilibrio necesario y no seguir esa onda. Si la sigues, no sabes quién eres», adujo el transalpino, que aprovechará las sanciones en Liga que arrastran Modric y Vinicius para encajar a ambos en un once al que apuntan casi todos sus pretorianos incluido Mbappé, la única luz que arrojó la calamitosa riña con el Barça. «Está en un muy buen momento y el equipo lo tiene que aprovechar», remarcó un preparador que apeló al compromiso colectivo que faltó en Arabia como elemento imprescindible para regresar al buen camino.

Halagüeño precedente para el Celta

Enfrente aparecerá un Celta que ya hizo sufrir al Real Madrid en el partido correspondiente a la primera vuelta de Liga celebrado en Balaídos y que sueña con repetir la gesta que protagonizó en enero de 2017, cuando eliminó a los blancos en cuartos de final de la Copa del Rey asaltando el Bernabéu por 1-2 y abrochando el pase con un empate a dos en Vigo.

Para lograrlo, el conjunto que dirige Claudio Giráldez deberá revertir la mala racha que arrastra en sus visitas a la Comunidad de Madrid, donde solo ha ganado tres de los últimos 47 partidos de Liga que ha disputado, si bien la dinámica es notoriamente distinta en la Copa, un torneo en el que fue capaz de afrentar tanto el Vicente Calderón como el Bernabéu en sus dos apariciones más recientes.

Además de los lesionados Iago Aspas, Alfon y Jailson, el técnico pontevedrés, excanterano del Real Madrid, tampoco podrá contar con Douvikas, que se quedó en Vigo debido a la factura mental que le está pasando al delantero griego su falta de protagonismo. Sí estará, en cambio, Marcos Alonso, recuperado del esguince en el tobillo derecho que sufrió el pasado viernes en Vallecas. La presencia del carrilero zurdo, también con pasado en La Fábrica, supone un alivio para Giráldez, que se estrenará en el Bernabéu convencido de las opciones que tiene su equipo, aunque consciente a la vez de que el resultado ante el Barcelona hace «más peligrosos» a los futbolistas del Real Madrid.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Lunin, Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García, Valverde, Modric, Rodrygo, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

Celta: Iván Villar, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza, Ilaix Moriba, Beltrán, Hugo Álvarez, Pablo Durán, Borja Iglesias y Swedberg.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz).

Hora: 21:30 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: La 1.