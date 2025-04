El Real Madrid se regala una mansa goleada copera

Óscar Bellot Madrid Lunes, 6 de enero 2025, 21:04 Comenta Compartir

El Real Madrid no dio opción alguna a la Deportiva Minera y resolvió con una mansa goleada el partido más plácido que recuerda en muchísimo tiempo. Los tantos de Valverde, Camavinga y Arda Güler sentenciaron antes del descanso un choque en el que quedó plasmada desde el pitido inicial la abismal diferencia que existe entre un portaaviones y una coqueta goleta. Modric y de nuevo Arda Güler abrocharon en la segunda mitad el triunfo para el equipo de Carlo Ancelotti, que revolucionó el once, dio la alternativa a tres futbolistas de La Fábrica que aún no se habían estrenado de forma oficial con el primer equipo y ofreció media hora de Mbappé y Vinicius como regalo adicional de Reyes a una parroquia local que vibró como nunca, pese al repaso que sufrió su escuadra.

Lejos de acudir al duelo con un rival de Segunda RFEF imbuido de ese espíritu disipado que podía representar una trampa, el conjunto de Carlo Ancelotti salió determinado a sentenciar el pleito por la vía rápida y pasó por encima de un adversario que bastante tuvo con aguantar el chaparrón con la mejor cara posible.

Disfrutó pese a ello la afición de la Deportiva Minera, entregada en una tarde festiva en la que vio de cerca a un gigante que hizo honor a las expectativas completando el encuentro con seriedad exquisita. Así mostró su respeto el Real Madrid por el sueño de un modesto en tierra de navegantes, soltando amarras de inmediato para iniciar una travesía con mar en calma antes de poner rumbo a Arabia Saudí, donde se embarcará en una Supercopa para la que se prevé tormenta.

Deportiva Minera Fran Martínez, José Mas, Monty (Baradji, min. 46), Fran Molina, Juanmi (Sheffield, min. 46), Damián Petcoff, Cristhian Britos, Omar Perdomo, Javi Vera (Raúl Sanchís, min. 77), Pipo (Pujante, min. 62) y Francis Ferrón (Cortado, min. 62). 0 - 5 Real Madrid Lunin, Lorenzo Aguado (Lucas Vázquez, min. 62), Asencio, Diego Aguado, Fran García, Valverde (Ceballos, min. 46), Camavinga (Mbappé, min. 62), Modric (Chema, min. 62), Arda Güler, Endrick y Brahim (Vinicius, min. 62). Goles: 0-1: min. 5, Valverde. 0-2: min. 13, Camavinga. 0-3: min. 28, Arda Güler. 0-4: min. 55, Modric. 0-5: min. 87, Arda Güler.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-manchego). Amonestó a Juanmi.

Incidencias: Partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado en el Estadio Cartagonova ante 15.105 espectadores.

Ancelotti volvió a dejar claro en Cartagena que no se fía ni de su sombra. Allí tampoco renunció de entrada a Valverde, su centurión predilecto. Titular en todos los partidos del curso, cabía pensar que Carletto le ahorraría esfuerzos en un compromiso de perfil bajo. Lo hizo, pero tras el descanso. Mejor salir en guardia, debió pensar el estratega a tenor de pasadas experiencias. Y para ello, nada mejor que dar el mando al uruguayo en una medular llena de galones, mientras Endrick salía del ostracismo en la vanguardia y la retaguardia se llenaba de 'mirlos'.

Cuatro futbolistas criados en La Fábrica conformaron el escudo tras el que se parapetó Lunin, que apenas tuvo trabajo. Uno de ellos ya consolidado en la élite como Fran García y otro, Asencio, en vías de hacerlo. Junto a ellos, dos promesas que comparten el apellido Aguado, Lorenzo y Diego. Este último, un central zurdo de apenas 17 años que milita en el Juvenil A y apunta alto.

A placer

Habrá que verle torear en plazas de mayor exigencia, porque a la Deportiva Minera apenas le duró cinco minutos la esperanza. Es el tiempo que tardó Valverde en descerrajar la portería de Fran Martínez, que había resuelto bien dos mano a mano previos frente a Arda Güler y Endrick, pero se quedó sin capacidad para apelar un disparo a bocajarro del Halcón. Tampoco pudo contener un remate de cabeza de Camavinga tras centro de Fran García que dejó incrédulo incluso al autor de los hechos.

Dominaba a placer el Real Madrid, que convirtió la riña en patio de recreo de la muchachada, por más que Omar Perdomo estuviese cerca de recortar distancias con un disparo desde el centro del campo que dio un buen susto a Lunin. Supervisaba Modric, por si alguno se despendolaba. No lo hizo Arda Güler, llamado a recoger un día el legado de un genio eterno y que encontró un colaborador involuntario para agrandar la brecha.

No había piedad con el modesto. Hasta Lorenzo Aguado se atrevió a percutir por el carril del nueve. Todos querían su gol en una tarde plácida. Más que nadie, Endrick, al que se le presentaba un escenario idílico para reivindicarse pero cuya mejor ocasión desbarató Fran Martínez. Enorme el cancerbero de la Deportiva Minera en medio de un bombardeo incesante y vital para impedir una escabechina mayor pese a que Modric volviese a batirle en el segundo encuentro consecutivo marcando del croata a sus estupendamente llevados 39 años y lo hiciese también Arda Güler otra vez.