Ancelotti frunce el ceño: «No pienso que sea el mejor, pero tampoco el más tonto»

Carlo Ancelotti frunció el ceño por el ruido generado tras la debacle del Real Madrid ante el Barça en la final de la Supercopa de España, pero reivindicó que mantiene el pulso firme en medio de la tormenta. «No sigo la onda de la crítica. Un día eres el mejor del mundo y otro día eres el más tonto. Afortunadamente tengo el equilibrio necesario que me ha dado la experiencia para no seguir esta onda, porque si sigues esta onda no sabes quién eres. No pienso que sea el mejor, pero tampoco pienso que sea el más tonto», aseveró en la previa del partido de octavos de final de la Copa del Rey que medirá a su equipo con el Celta.

Se le vio molesto por las críticas recibidas al transalpino en la víspera de un choque que considera «una oportunidad importante para salir de un mal partido» que les dolió «mucho» pero que, aseguró, no les ha «hundido». «Queremos reaccionar. Viene bien este partido contra un rival que juega bien. Ojalá el equipo pueda tener una reacción fuerte tras el mal partido del otro día», explicó Carletto tras lo que definió como «un paso atrás» que no debe servir para echar por tierra lo hecho hasta la fecha ni distraer al Real Madrid de lo que está por venir. «Tenemos que seguir adelante. Queda una temporada donde estamos en todas las competiciones bien posicionados. Ha sido un mal partido, hemos hecho un montón de errores. Lo hemos evaluado y buscado la solución», acotó.

Reconoció Carletto que a su equipo le faltó «compromiso colectivo» en el clásico que dirimió la Supercopa y subrayó que fue «un mal partido a nivel defensivo en todas las líneas, no solo en la de arriba». Defendió que no le molesta que se diga que el Real Madrid no está bien trabajado porque «no es la verdad», pero lo cierto es que el italiano compareció con espíritu mohíno, hasta el punto de negarse a responder a algunas de las preguntas que le formularon. «El debate lo he hecho con mi cuerpo técnico para buscar la mejor solución posible. Abrir un debate aquí no me parece lo más indicado», frenó en seco.

«Lo bueno del fútbol es que después de un mal partido que te molesta hay una oportunidad el día siguiente, que es mañana. Esto te ayuda a focalizarte en lo que tienes que hacer y no en lo malo que has hecho», adujo Ancelotti, que remarcó que el suyo es el puesto «más bonito del mundo» pese a los palos que recibe porque el Real Madrid es «donde todos los entrenadores quieren estar un día». «Mi posición es la más sencilla del mundo», insistió.

Tirón de orejas

Esa opinión no impidió que Ancelotti volviese a darle un tirón de orejas a su plantilla pese a defender que tiene «juventud, energía, calidad» y un «compromiso que no siempre es capaz de mostrar». Fue precisamente en este último aspecto en el que incidió el preparador de Reggiolo. «La palabra compromiso se utiliza muchas veces porque es un aspecto muy importante del juego. El compromiso, añadido a la calidad, es lo que te hace llegar al éxito. A veces tienes compromiso individual pero no colectivo. Lo importante es poner el compromiso individual juntos. Esto es lo que nos faltó ante el Barcelona», desgranó.

«Confío absolutamente en esta plantilla», insistió con todo Ancelotti, que recordó que el Real Madrid ganó hace un mes la Copa Intercontinental y se proclamó campeón de Europa medio año atrás. «Hemos perdido una final, estamos dolidos, pero hemos ganado muchas finales. A veces tienes que pagar la cuenta de todo lo bueno que has hecho. Ha sido una cuenta que nos ha dolido, pero vamos a luchar hasta el final, como siempre», enfatizó.

Aludió al buen momento por el que atraviesa Mbappé como motivo para la esperanza y se mostró esquivo a la hora de hablar de fichajes en el mercado de invierno. «Son discursos que hacemos con el club para tener un Madrid competitivo. Hablar aquí de lo que hablo con el club no me parece correcto», acotó sobre esta última cuestión en una rueda de prensa en la que adelantó que Tchouaméni regresará al centro del campo en cuanto David Alaba obtenga el alta competitiva, confirmó la titularidad de Andriy Lunin ante el Celta y dejó claro que ve a Raúl Asencio como central y no como opción para el lateral derecho.