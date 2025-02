El Madrid aplasta al Barça en el Camp Nou

Daniel Panero Miércoles, 5 de abril 2023, 07:00 | Actualizado 23:45h. Comenta Compartir

El Real Madrid se dio este miércoles en el Camp Nou un homenaje de esos que sobreviven al paso del tiempo. El conjunto de Carlo Ancelotti no solo remontó el 0-1 de la ida, sino que se permitió el lujo de bailar al eterno rival en territorio hostil, con un 0-4 en el que Benzema fue una vez más el líder absoluto. El francés firmó un 'hat-trick' en la segunda mitad que, añadido al tanto de Vinicius en el tiempo añadido de la primera, redondeó la goleada y dio el pase a los blancos a la final de Copa del 6 de mayo contra Osasuna e hizo revivir al Barça una de sus peores pesadillas.

El pase a una final copera nueve años después y la posibilidad de dejar en la cuneta al odiado enemigo. Ese era el botín y esa presión se notaba en un Camp Nou en el que la tensión se cortaba con un cuchillo. El feudo azulgrana lució sus mejores galas, se llenó hasta la bandera y lanzó un mensaje claro, que estaban listos para la batalla. Y eso fue lo que ambos equipos plantearon desde el inicio.

Ancelotti demostró que era un farol aquello de que su equipo no iba a volverse loco en busca del gol y revolucionó el once con Valverde en la medular y Rodrygo, Benzema y Vinicius como un tridente de vértigo con el que buscar al Barça bien arriba. En el otro lado del cuadrilátero estaban los de Xavi tratando de deshacerse de la imagen que dieron en el Bernabéu. El técnico del Barcelona volvió al 4-4-2 con Kessié como novedad junto a Busquets y con Sergi Roberto y Gavi para enlazar con Raphinha y Lewandowski. Esas fueron las cartas para un partido sin preliminares en el que la acción iba a suceder desde el minuto uno e iba a tener en vilo a más de 94.000 asistentes.

Barcelona Ter Stegen, Araujo, Koundé, Marcos Alonso (Eric García, min. 66), Balde, Kessié (Ansu Fati, min. 60), Busquets, Sergi Roberto, Gavi, Raphinha (Ferran Torres, min. 66) y Lewandowski. 0 - 4 Real Madrid Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Valverde, Kroos, Modric (Tchouaméni, min. 87), Rodrygo (Asensio, min. 74), Benzema (Nacho, min. 89) y Vinicius (Ceballos, min. 86). Goles: 0-1: min 45+2, Vinicius. 0-2: min 50, Benzema. 0-3: min 58, Benzema, de penalti. 0-4: min 81, Benzema.

Árbitro: Martínez Munuera (Valencia). Amonestó a Sergi Roberto, Xavi Hernández, Vinicius, Gavi, Eric García, Carvajal, Ferran Torres, Araujo, Alaba, Balde, Militao y Ansu Fati.

Incidencias: Partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, disputado en el Camp Nou ante 94.902 espectadores.

Y es que los dos equipos salieron con el cuchillo entre los dientes. El Madrid trató de presionar en campo contrario, un arma que le sirvió para asediar al equipo azulgrana en la ida pero que esta vez se iba a encontrar con una solución que el Barça no tuvo aquella vez, la del balón largo. Lewandowski fue el receptor de esos envíos, permitió a los culés saltar esa primera línea rival y calmar las aguas de un duelo que prometía emociones fuertes. Con esa fórmula y la explosividad de Balde, infatigable, halló las primeras vías de agua y generó las primeras ocasiones de gol en las que Raphinha no estuvo fino.

Fueron los mejores momentos culés en una primera mitad que se fue enfangando por la tensión generada por los continuos rifirrafes entre Gavi y Vinicius y que tuvo al filo del descanso los fuegos artificiales. Lewandowski no pudo batir a Courtois tras un centro lateral y en el contragolpe los blancos fueron definitivos en una jugada que culminó Vinicius y que, tras un despeje de Koundé, terminó introduciéndose mansamente en la portería azulgrana antes de que la tocase Benzema.

Un tsunami blanco

Tras la reanudación, el momento psicológico era para el Real Madrid. Los de Ancelotti se fueron al vestuario dando un golpe encima de la mesa y al volver ese mazazo seguía resonando en el Camp Nou y en un Barcelona que todavía estaba grogui. Los culés no supieron frenar el arreón blanco y se toparon con un tsunami que les pasó por encima, con Benzema como principal artífice. Modric condujo un balón, sorteó la vigilancia de Sergi Roberto y le entregó un regalo a Benzema, que definió con la precisión de un cirujano abajo, inapelable para Ter Stegen, frustrado ante la imposibilidad de llegar al toque quirúrgico del 9 blanco, siempre listo en este tipo de citas.

En un abrir y cerrar de ojos el guion había dado un giro de 180 grados. Ahora era el Barça el que tenía prisa y el Real Madrid el que no tenía por qué volverse loco. Los culés reaccionaron de inmediato y lo intentaron con dos disparos de Balde y Raphinha, pero no acertaron y dejaron a su equipo expuesto a un escenario que era una sentencia de muerte para el conjunto de Xavi. El ida y vuelta era el hábitat ideal para Rodrygo, Valverde o Vinicius y este último fue precisamente el que provocó un penalti inocente de Kessié, que metió la pierna donde no debía, y derribó al brasileño.

El regalo lo aprovechó desde los once metros Benzema, que engañó a Ter Stegen y silenció un Camp Nou perplejo ante el 0-3 exprés que los blancos habían firmado en apenas un cuarto de hora. De ahí en adelante el Barça fue un quiero y no puedo. Xavi movió ficha dando entrada a Ansu Fati, Eric García y Ferran Torres, pero fue incapaz de frenar la inercia de un partido que pasó a jugarse cuesta abajo contra la portería de Ter Stegen. El meta germano salvó los muebles ante Asensio, vio pasar de cerca un disparo de Benzema y poco pudo hacer en un mano a mano del ex del Lyon, que puso el lazo a otra brillante actuación individual y a una de las páginas más brillantes del Real Madrid en territorio hostil. El Real Madrid está en la final de Copa nueve años después y llega por la puerta grande.